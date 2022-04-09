«Есть вопросы к игроку и врачу». Мутный конфликт Мирзова, Юрана и сына инвестора «Химок»

В РПЛ произошла одна из самых удивительных историй этого сезона. Накануне мы сообщали, что у ряда футболистов «Химок» возникло недопонимание с главным тренером Сергеем Юраном по вопросу формирования стартового состава, из-за чего они раздумывали над бойкотом матча с ЦСКА.
Дальше события развивались стремительно.
Картинку дополнила информация «РБ Спорт». Издание сообщило, что идеологическое недопонимание между игроками и Юраном возникло в связи с тем, что футболисты прогнозировали появление в старте нападающего Ильи Садыгова. Это сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. И до матча с ЦСКА он сыграл всего 29 минут за шесть матчей.
Параллельно появилась реакция из «Химок». Вот что генеральный директор клуба Владимир Габулов сказал «Чемпионату»: «Команда готовится в обычном режиме. Всё спокойно, никаких разногласий нет. Вопрос формирования состава — прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может».
Фото: fckhimki.com
Садыгов действительно вышел в старте. И забил! А Мирзов пропал
Когда появился состав «Химок», в глаза бросились две детали. Во-первых, в старте действительно оказался Садыгов. А во-вторых, куда-то пропал Резиуан Мирзов. Ещё неделю назад вингер отыграл 90 минут против «Рубина», а тут вдруг испарился.
Терюшков объяснил «Чемпионату» отсутствие Мирзова так: «Резиуан не попал в заявку, потому что позавчера получил микротравму. Будем надеяться, что к следующему матчу восстановится. Ничего серьёзного, решили поберечь колено».
Заодно Терюшков рассказал, что делает в составе Садыгов: «Илья готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться».
А Садыгов не просто вышел, но и забил! На 9-й минуте он удачно открылся в штрафной, замкнул прострел и открыл счёт. И такое бывает. Но с игры его сняли уже в перерыве. Матч в итоге получился безумным, «Химки» впервые в истории победили ЦСКА – 4:2. Под конец матча Юран даже выпустил на поле своего сына Артёма. Просто вау!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
А что в итоге с Мирзовым?
История с Мирзовым получила продолжение после матча. «Чемпионат» связался с футболистом и спросил насчёт слов Юрана про травму. Вот ответ Резиуана: «Со здоровьем всё в порядке. Почему не играл против ЦСКА? Без комментариев».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Слова Мирзова радикально разошлись с комментариями представителей «Химок». Как и перед матчем, они стояли на своём. Сначала высказался Габулов: «У Мирзова небольшое повреждение. Я думаю, к следующей игре он будет готовиться. Вчера пропустил по травме». Автор дубля Александр Руденко информацию о возможном бойкоте игры комментировать отказался, а Брайан Идову не стал отвечать на вопрос о Мирзове. Зато на пресс-конференции высказался Юран.
«Мирзов сказал, что с ним всё нормально? Тогда я спрошу доктора. Вчера с утра Мирзов обратился к доктору. Тот сказал, что его беспокоит колено. Договорились, что он скоро приедет на МРТ. Если Мирзов так сказал, то у меня вопросы к игроку и врачу. Будем разбираться. Здесь не детский сад, такие вещи не должны происходить. В списке на заезд он был, но из-за рекомендации доктора не поехал».
Что говорят в «Химках» про Садыгова?
Первым выступил Габулов. Гендиректор «Химок» рассказал о реакции Садыгова-старшего на гол сына: «Отцы всегда радуются, когда дети хорошо выступают. Вне зависимости, на каком поле боя».
Следом высказался главный тренер. Юран уверяет, что всё кристально чисто.
«Исхожу из тренировочного процесса. Мы договорились с Садыговым, что он сыграет 45 минут. Илья сделал своё дело, забил гол. На последних тренировках неплохо выглядел. У меня играют все, у всех есть шанс. На этот матч решил его поставить, потому что он мог цепляться против больших защитников».
Хвалили Садыгова после игры и партнёры: Денис Глушаков и Идову. А Юран в конце пресс-конференции признался, что «вбросов ждал раньше», и призвал журналистов «смотреть на табло».
- 9 апреля 2022
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:26