«Есть вопросы к игроку и врачу». Мутный конфликт Мирзова, Юрана и сына инвестора «Химок»

Садыгов в итоге стал одним из героев исторического матча с ЦСКА! А Резиуан на игру даже не приехал.

В РПЛ произошла одна из самых удивительных историй этого сезона. Накануне мы сообщали, что у ряда футболистов «Химок» возникло недопонимание с главным тренером Сергеем Юраном по вопросу формирования стартового состава, из-за чего они раздумывали над бойкотом матча с ЦСКА.

Дальше события развивались стремительно.

Картинку дополнила информация «РБ Спорт». Издание сообщило, что идеологическое недопонимание между игроками и Юраном возникло в связи с тем, что футболисты прогнозировали появление в старте нападающего Ильи Садыгова. Это сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. И до матча с ЦСКА он сыграл всего 29 минут за шесть матчей.



Параллельно появилась реакция из «Химок». Вот что генеральный директор клуба Владимир Габулов сказал «Чемпионату»: «Команда готовится в обычном режиме. Всё спокойно, никаких разногласий нет. Вопрос формирования состава — прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может».

Фото: fckhimki.com

Садыгов действительно вышел в старте. И забил! А Мирзов пропал

Когда появился состав «Химок», в глаза бросились две детали. Во-первых, в старте действительно оказался Садыгов. А во-вторых, куда-то пропал Резиуан Мирзов. Ещё неделю назад вингер отыграл 90 минут против «Рубина», а тут вдруг испарился.

Терюшков объяснил «Чемпионату» отсутствие Мирзова так: «Резиуан не попал в заявку, потому что позавчера получил микротравму. Будем надеяться, что к следующему матчу восстановится. Ничего серьёзного, решили поберечь колено».



Заодно Терюшков рассказал, что делает в составе Садыгов: «Илья готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться».

А Садыгов не просто вышел, но и забил! На 9-й минуте он удачно открылся в штрафной, замкнул прострел и открыл счёт. И такое бывает. Но с игры его сняли уже в перерыве. Матч в итоге получился безумным, «Химки» впервые в истории победили ЦСКА – 4:2. Под конец матча Юран даже выпустил на поле своего сына Артёма. Просто вау!

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А что в итоге с Мирзовым?

История с Мирзовым получила продолжение после матча. «Чемпионат» связался с футболистом и спросил насчёт слов Юрана про травму. Вот ответ Резиуана: «Со здоровьем всё в порядке. Почему не играл против ЦСКА? Без комментариев».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Слова Мирзова радикально разошлись с комментариями представителей «Химок». Как и перед матчем, они стояли на своём. Сначала высказался Габулов: «У Мирзова небольшое повреждение. Я думаю, к следующей игре он будет готовиться. Вчера пропустил по травме». Автор дубля Александр Руденко информацию о возможном бойкоте игры комментировать отказался, а Брайан Идову не стал отвечать на вопрос о Мирзове. Зато на пресс-конференции высказался Юран.

Сергей Юран главный тренер «Химок» «Мирзов сказал, что с ним всё нормально? Тогда я спрошу доктора. Вчера с утра Мирзов обратился к доктору. Тот сказал, что его беспокоит колено. Договорились, что он скоро приедет на МРТ. Если Мирзов так сказал, то у меня вопросы к игроку и врачу. Будем разбираться. Здесь не детский сад, такие вещи не должны происходить. В списке на заезд он был, но из-за рекомендации доктора не поехал».

Что говорят в «Химках» про Садыгова?

Первым выступил Габулов. Гендиректор «Химок» рассказал о реакции Садыгова-старшего на гол сына: «Отцы всегда радуются, когда дети хорошо выступают. Вне зависимости, на каком поле боя».



Следом высказался главный тренер. Юран уверяет, что всё кристально чисто.

Сергей Юран главный тренер «Химок» «Исхожу из тренировочного процесса. Мы договорились с Садыговым, что он сыграет 45 минут. Илья сделал своё дело, забил гол. На последних тренировках неплохо выглядел. У меня играют все, у всех есть шанс. На этот матч решил его поставить, потому что он мог цепляться против больших защитников».

Хвалили Садыгова после игры и партнёры: Денис Глушаков и Идову. А Юран в конце пресс-конференции признался, что «вбросов ждал раньше», и призвал журналистов «смотреть на табло».