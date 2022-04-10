«Ваноли сказал быстрее избавиться от него». Руденко не нужен «Спартаку», но тащит «Химки»

Молодые российские футболисты продолжают выстреливать на фоне отъезда из РПЛ четырёх десятков легионеров. Главной звездой матча 24-го тура РПЛ между «Химками» и ЦСКА стал Александр Руденко. 23-летний форвард сделал дубль, и подмосковная команда неожиданно победила армейцев как раз с разницей в два мяча.

Руденко вообще поучаствовал во всех голах «Химок» в ворота ЦСКА. Когда забивал Илья Садыгов, будущий герой встречи с позиции правого вингера сделал шикарный перевод в штрафную на Илью Кухарчука. После перерыва Александр уже сам, превратившись в центрфорварда, реализовал два выхода один на один (в последнем случае пустил мяч между ног Игорю Акинфееву) и разогнал контрвыпад, завершившийся точным ударом Бесарда Сабовича. Редкий случай для российской лиги, когда футболист в одном матче оказывает такое влияние на результат.

Для Руденко это первые результативные действия за «Химки», в которые экс-игрок «Спартака» перешёл в феврале на правах свободного агента. До этого в четырёх матчах в подмосковной команде он дважды вышел на замену и дважды в основе. Но не смог сразу проявить себя. Главный тренер «Химок» продолжал доверять Александру, и вот – упали первые плоды. Есть надежда, что Руденко будет и дальше сверкать в РПЛ, потому что специалисты давно говорят об этом игроке как о ярком таланте.

Руденко – воспитанник спартаковской академии, в которую попал в возрасте 13 лет. Скауты московского клуба обратили внимание на юного игрока, когда тот выступал за ростовскую Академию имени Виктора Понедельника. В 2015 году Александр стал лучшим бомбардиром первенства Москвы и вскоре после этого подписал контракт со «Спартаком».

Был лучшим в молодёжных командах «Спартака»

Казалось, Руденко ждёт большое будущее в «Спартаке». Он оправдывал авансы: забивал за юношеские сборные России разных возрастов, потрясающе сыграл в юношеской лиге УЕФА сезона-2017/2018. В матчах с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором» (то есть против тех же соперников, что были у первой команды на групповом этапе Лиги чемпионов) фланговый форвард забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу. Более того, во встрече плей-офф с «Интером» на «Сан-Сиро» Александр набрал ещё два балла по системе «гол плюс пас». Правда, игра Руденко не спасла красно-белых от поражения по пенальти, так что на этом результативная серия спартаковца в юношеской лиге УЕФА прервалась. Но скауты в Европе, несомненно, запомнили фамилию российского футболиста.

Фото: spartak.com

К тому времени Руденко уже имел некоторый опыт выступлений в ФНЛ за фарм-клуб красно-белых. А по итогам сезона-2019/2020 он вообще стал лучшим бомбардиром второго российского дивизиона (точнее, поделил первое место с Иваном Сергеевым), забив 14 голов, и был признан лучшим молодым футболистом турнира. В общем, Александр максимально приблизился к основе «Спартака», тем не менее так за неё и не сыграл – лишь трижды попадал в заявку на матчи РПЛ в 2019 году.

Руденко отличался высокой скоростью, хорошими открываниями (в том числе за спины защитникам) и умением обыгрывать на пространстве. Оставалось только возмужать, чтобы начать делать разницу в РПЛ за счёт своих сильнейших качеств. Известно, что футболист окончательно созревает к 23 годам. Кому-то удаётся заиграть «в мужиках» раньше, а вот Александр, очевидно, из тех, кто зреет долго. Летом 2020-го «Спартак» отдал Руденко в аренду «Сочи» с правом выкупа – тренер южан Владимир Федотов надеялся, что новичок заменит ушедших из команды Александра Кокорина и Андрея Мостового. Однако свой первый шанс форвард в элите не использовал.

Что было в РПЛ и почему Руденко ушёл из «Спартака»?

В прошлом сезоне РПЛ Руденко принял участие в 20 матчах, но в стартовый состав попал всего семь раз. Статистика для атакующего игрока была скромной: два гола и одна голевая передача. Причём забивал Александр вылетевшим из элиты «Тамбову» и «Ротору». В четырёх играх Кубка России экс-спартаковец вообще не отметился результативными действиями. Адаптация к более высокому уровню давалась непросто.

Летом 2021-го Руденко вернулся в «Спартак», но в июле получил травму и выбыл до января 2022-го. Потом появилась информация о его возможном отъезде за границу – в польскую «Варту». Александр всё же остался в России, подписав контракт с «Химками» до июня 2024 года. Судя по последним событиям, он сделал верный выбор. Отъезд из подмосковного клуба Дидье Ламкеля Зе открыл спартаковскому воспитаннику дорогу в основу. В матче с ЦСКА форвард благодаря своей скорости и открываниям забил столько же, сколько за всю карьеру в РПЛ до этого.

Фото: pfcsochi.ru

Источники, близкие к игроку, рассказали «Чемпионату» о деталях ухода Руденко из московского клуба. По словам нашего собеседника, в «Спартаке» не верили, что Руденко потянет уровень РПЛ и первой команды. Но перед арендой в «Сочи» с ним продлили контракт. Рассчитывали, что если Александр всё-таки заиграет в «Сочи», то ему дадут шанс и будут подпускать к основе. Но у Руденко там не получилось, плюс были проблемы со здоровьем. И его списали.

Второй источник добавил, что после возвращения из «Сочи» Руденко сыграл три матча за «Спартак-2», так как в основной команде его не видели. А осенью Александр три месяца не играл – ему прооперировали плюсневую кость в Финляндии, потом он восстанавливался. «В зимнее трансферное окно Ваноли сказал, что от него нужно быстрее избавиться. Ни тренер, ни руководство клуба не видели Руденко в первой команде. Несмотря на то что игрок был ещё на контракте, его отпустили свободным агентом», – добавил собеседник «Чемпионата».

Через месяц с небольшим, 21 мая, «Химки» сыграют в 30-м туре РПЛ со «Спартаком». Руденко докажет Ваноли и руководству красно-белых, что они ошиблись?