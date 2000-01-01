Килиан Мбаппе рвётся к «Золотому мячу»! Сравниваем с другими звёздами, насколько он хорош

Килиан Мбаппе в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача

Из них: 28 игр в Лиге 1 — 20 голов и 14 передач. В ЛЧ — 8 игр (6+6). В Кубке Франции — 3 матча (5+1). Трансферная стоимость — € 160 млн.