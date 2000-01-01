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Килиан Мбаппе рвётся к «Золотому мячу»! Сравниваем с другими звёздами, насколько он хорош
Килиан Мбаппе рвётся к «Золотому мячу»! Сравниваем с другими звёздами, насколько он хорош
Судя по цифрам, один из лучших футболистов планеты. Что нужно, чтобы стать лучшим?
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Килиан Мбаппе в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Килиан Мбаппе в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Из них: 28 игр в Лиге 1 — 20 голов и 14 передач. В ЛЧ — 8 игр (6+6). В Кубке Франции — 3 матча (5+1). Трансферная стоимость — € 160 млн.
Карим Бензема, «Реал»: 36 матчей — 37 голов, 13 передач
Карим Бензема, «Реал»: 36 матчей — 37 голов, 13 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Роберт Левандовски, «Бавария»: 39 матчей — 46 голов, 4 передачи
Роберт Левандовски, «Бавария»: 39 матчей — 46 голов, 4 передачи
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Криштиану Роналду, «МЮ»: 34 матча — 18 голов, 3 передачи
Криштиану Роналду, «МЮ»: 34 матча — 18 голов, 3 передачи
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Мохамед Салах, «Ливерпуль»: 37 матчей — 28 голов, 10 передач
Мохамед Салах, «Ливерпуль»: 37 матчей — 28 голов, 10 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Эрлинг Холанд, «Боруссия Д»: 24 матча — 23 гола, 6 передач
Эрлинг Холанд, «Боруссия Д»: 24 матча — 23 гола, 6 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Лионель Месси, «ПСЖ»: 28 матчей — 8 голов, 14 передач
Лионель Месси, «ПСЖ»: 28 матчей — 8 голов, 14 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Кристофер Нкунку, «РБ Лейпциг»: 41 матч — 27 голов, 17 передач
Кристофер Нкунку, «РБ Лейпциг»: 41 матч — 27 голов, 17 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Винисиус, «Реал»: 42 матча — 17 голов, 16 передач
Винисиус, «Реал»: 42 матча — 17 голов, 16 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Гарри Кейн, «Тоттенхэм»: 43 матча — 22 гола, 9 передач
Гарри Кейн, «Тоттенхэм»: 43 матча — 22 гола, 9 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Мехди Тареми, «Порту»: 39 матчей — 18 голов, 16 передач
Мехди Тареми, «Порту»: 39 матчей — 18 голов, 16 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Себастьен Аллер, «Аякс»: 37 матчей — 33 гола, 9 передач
Себастьен Аллер, «Аякс»: 37 матчей — 33 гола, 9 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Душан Влахович, «Фиорентина»/«Ювентус»: 37 матчей — 26 голов, 6 передач
Душан Влахович, «Фиорентина»/«Ювентус»: 37 матчей — 26 голов, 6 передач
Мбаппе: 39 матчей — 31 гол и 21 голевая передача
Килиан Мбаппе рвётся к «Золотому мячу»! Сравниваем с другими звёздами, насколько он хорош
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