Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Монако» — «Труа» — 2:1, обзор матча, голевая передача Александра Головина, 10 апреля 2022 года, Лига 1

У Головина первое результативное действие в году. Россиянин снова в порядке
Дмитрий Зимин
У Головина первое результативное действие в году
Комментарии
Его пас принёс победу «Монако».

Постепенно Александр Головин возвращается на прежний уровень. Хотя после всех проблем со здоровьем в январе-феврале ему явно непросто. Россиянин не играл с начала года из-за растяжения мышцы, а сразу после поймал коронавирус. В середине февраля несколько выходов на замену и новая травма – тоже связанная с мышцами. Матч с «Труа» – лишь третий в этом году, который наш хавбек начал в стартовом составе. И очень помог «Монако» победить.

Франция - Лига 1. 31-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Труа
Труа
1:0 Энрике – 19'   1:1 Агбо – 39'   2:1 Фолланд – 57'

Очевидно, что команда Филиппа Клемана выше классом, поэтому с самого начала предложила сопернику агрессивный темп игры: быстрый розыгрыш мяча, моментальные выходы в контратаку – всё это сложно воспринималось обороной «Труа». Там играют в основном мощные, но не очень скоростные мужчины. И если в начале они ещё могли сдерживать атаку, где, помимо Головина, действовали Бен-Йеддер и Боадю, то к середине тайма это стало проблемой. Особенно когда уже проигрываешь 0:1.

В первом голе Головин сыграл важную роль – именно он заработал штрафной, с которого мастерски пробил бразилец Энрике. После этого игроки «Монако» продолжили атаковать и могли забивать ещё. Мяч часто был около штрафной «Труа», Головин подавал угловые каждые 5 минут, но в финальной стадии атаки постоянно не везло. Собственные ошибки, подставленные ноги защитников – все понимали, что «Монако» лучше, но любая атака «Труа» – и никакого преимущества уже нет.

Так и получилось. В концовке тайма гости вышли со своей половины, Агбо получил мяч спиной к воротам и вместо того, чтобы обыграться с партнёром, неожиданно пробил. Со стороны это выглядело даже немного коряво и нелогично, но мяч от штанги влетел в сетку.

Перерыв и тревожная ничья, явно не устраивающая «Монако». И хорошо ещё, что во втором тайме «Монако» не занервничал и продолжил напрягать оборону «Труа». Опасно выбегал Бен-Йеддер, хорошие задумки осуществляли полузащитники, но забить не получалось. И тогда Клеман выпустил в атаку Фолланда. А стоило немцу первый раз добежать до штрафной «Труа», как Головин с левого фланга сделал навес – первым касанием Фолланд обработал мяч, развернулся и пробил голкипера. А через 20 минут Александр покинул поле с явным чувством выполненного долга и под аплодисменты болельщиков.

Головин рискует пролететь мимо еврокубков. «Монако» ждёт непростая разборка на финише Головин рискует пролететь мимо еврокубков. «Монако» ждёт непростая разборка на финише

«Монако» победил, а на счету Головина первое результативное действие в году. Команда поднялась на шестое место в таблице, но пока даже не попадает в зону еврокубков: для этого нужно обойти «Ниццу», которая имеет матч в запасе и на одно очко больше.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022