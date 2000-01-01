«Конечно, они злы!» Разгневанные фанаты отобрали футболки у игроков «Герты»

Дошло до того, что в клуб вернули железного Феликса Магата

Пока, впрочем, получается не очень. И кошмарная игра в дерби — то, что фанаты не смогли простить игрокам. Перспектива вылететь тоже не добавляет энтузиазма. В последний раз «Герта» была во второй Бундеслиге в сезоне-2012/2013.