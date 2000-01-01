«Конечно, они злы!» Разгневанные фанаты отобрали футболки у игроков «Герты»
Казалось, такие «методы воспитания» возможны только на Балканах. Но и в Бундеслиге игроки могут довести болельщиков до крайнего возмущения.
«Герта» опозорилась в дерби: проиграли «Униону» — 1:4
Матч между двумя берлинскими клубами закончился для хозяев кошмаром. «Унион» был лучше во всём и в принципе забил все голы. 4 штуки — в ворота «Герты» (Харагути, Прёмель, Беккер, Михель) и однажды — в свои ворота (Баумгартль).
«Герта» проводит ужасный сезон
В последних 12 матчах — 1 победа при 9 поражениях и 2 ничьих. Главный берлинский клуб застрял в зоне вылета. Хуже только «Гройтер Фюрт», который на дне. Но и для «Герты» вторая Бундеслига (или стыки) — возможная реальность.
Дошло до того, что в клуб вернули железного Феликса Магата
Пока, впрочем, получается не очень. И кошмарная игра в дерби — то, что фанаты не смогли простить игрокам. Перспектива вылететь тоже не добавляет энтузиазма. В последний раз «Герта» была во второй Бундеслиге в сезоне-2012/2013.
После матча команда подошла к фанатской трибуне, и начался разговор на повышенных тонах
Болельщики потребовали от футболистов отдать клубные майки, потому что они недостойны их носить. Некоторые согласились (не без «помощи»).
Некоторые согласились
Впрочем, не без посторонней «помощи».
Вратарь Марцель Лотка, защитник Максимилиан Миттельштедт и полузащитник Лука Тусар отдали майки
После они объяснили, что хотели успокоить фанатов. «Это просто жест. Было видно, что фанаты разозлились. Против «Униона» полный стадион ожидал от нас другого, а не разгрома. Конечно, они злы. Это понятно», — как-то спокойно отнёсся Миттельштедт.
Магат тоже раскритиковал произошедшее
Тренер заявил, что даже такое поражение не свидетельствует об отсутствии у команды желания побеждать.
Следующие три матча — решающие
Шанс доказать, что тренер прав, у футболистов есть. Впереди у «Герты» матчи с прямыми конкурентами в борьбе за выживание: с «Аугсбургом», «Штутгартом» и «Арминией».
«Конечно, они злы!» Разгневанные фанаты отобрали футболки у игроков «Герты»
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