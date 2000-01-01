«Хулиганы Зелёной улицы» в реальности! Фанат прорвался к чужой трибуне после гола. Видео
Сцена из легендарного фильма об английских хулиганах (Green Street Hooligans) в жизни. Правда, закончилось всё куда более прозаично.
«Уимблдон» и «МК Донс» играли дерби в очередном туре Первой лиги (это третий дивизион)
«Уимблдон» сражается за выживание, «Донс» — напротив, рвутся в Чемпионшип.
При этом в один гол выигрывал «Уимблдон», но в конце матча гости сравняли
Забил Трой Пэрротт, кстати, талантливый форвард, принадлежащий «Тоттенхэму». Но это не так важно.
Болельщики «Донс» вспыхнули радостью (и файерами), но у одного снесло крышу
Парень рванул к трибуне с фанатами «Уимблдона» и стал очень активно праздновать. Чересчур активно.
В итоге стюарды его скрутили
Но есть ощущение, что этот матч он запомнит.
Помните, очень похожая сцена была в фильме «Хулиганы Зелёной улицы»?
Когда «Вест Хэм» забил гол и один из героев (Бовер) прикинулся стюардом и так же побежал к чужой трибуне праздновать-провоцировать. И его тоже скрутили!
«Хулиганы Зелёной улицы» в реальности! Фанат прорвался к чужой трибуне после гола
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