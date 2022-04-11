«Мальчик-аутист подвергся нападению». Почему семья болельщика не приняла извинений Роналду

История конфликта Криштиану Роналду с болельщиком после матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» (1:0) развивается самым неприятным для португальца образом. Напомним, разозлённый неудачным результатом форвард, уходя в подтрибунное помещение, выбил телефон из рук мальчика – тот пытался снять на видео звёздного футболиста. Оказалось, что юный болельщик, 14-летний Джейк Хардинг, страдает аутизмом и диспраксией.

Расследованием инцидента занялись «Манчестер Юнайтед» и полиция Мерсисайда. Представители правоохранительных органов изучали записи с камер видеонаблюдения и проводили опросы свидетелей. Сам Роналду той же ночью опубликовал пост с извинениями.

«В такие трудные моменты всегда сложно справляться с эмоциями. Тем не менее мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодёжи, которая любит эту прекрасную игру.

Я хочу извиниться за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого фаната на матч на «Олд Траффорд», – написал португалец в соцсетях.

Однако семья мальчика восприняла этот пост Криштиану как простую отписку. Мать болельщика Сара Келли не поверила в искренность опубликованных слов. Сначала она рассказала в интервью для Liverpool Echo подробности инцидента и приложила фотографию руки сына, на которой красовался синяк:

«Мой сын снимал на видео игроков «Манчестер Юнайтед», уходивших в подтрибунное посещение. Потом он опустил телефон пониже, потому что увидел кровь на ноге Роналду, когда тот стянул гетру. Джейк опустил телефон, чтобы посмотреть, что там такое. Он не произнёс ни слова. Роналду шёл мимо в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошёл дальше. По синяку видно, что был контакт. Я просто не могу поверить, что говорю об этом.

Фото: Getty Images

Он был очень расстроен, это полностью отбило у сына желание снова идти на игру. У него аутизм и диспраксия. Это был первый футбольный матч, который он посетил. У нас был потрясающий день до этих нескольких секунд. Это всё испортило.

Роналду – это кумир. Да, он не из «Эвертона», но он важный игрок. Мой сын постоянно говорил: «Там будет Роналду». Это его кумир. Я бы поняла, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он лишь хотел рассмотреть рану. Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста. Это мой взгляд как мамы».

Затем появились слова Келли по поводу извинений Криштиану. Женщина убеждена, что игрок «Манчестер Юнайтед» должен был сначала связаться с ними, а уже после этого делать публичные заявления. Чувствуется, что она очень обижена на португальца.

Фото: СОЦСЕТИ САРЫ КЕЛЛИ

«Его извинения, вернее, их отсутствие, ещё сильнее меня разозлили, – призналась Сара, комментируя эту тему для The Telegraph. – Я подумала: «Очень грубо – говорить всем, что извинился, потому что этого не было». Ты опубликовал что-то в соцсетях, но ты должен просить прощения у моего сына.

У Роналду было несколько часов над этим подумать. Он должен был узнать наши контактные данные, решить всё в частном порядке, потом рассказать, что поговорил с нами, сделать заявление. Тогда бы я была удовлетворена. Роналду знал, что там находятся дети. Он жал им руки перед матчем, но на обратном пути из-за поражения всё было совершенно по-другому. Но это же игра, не так ли? Нельзя всегда выигрывать.

Он сделал своё заявление. Я была в шоке от того, что «МЮ» ничего не опубликовал насчёт возможности связаться с нами. Вместо этого Роналду написал насчёт пригласительных билетов на матч «Манчестер Юнайтед».

По-моему, это очень грубо. Зачем нам, болельщикам «Эвертона», ехать на игру «Юнайтед»? Он даже написал «этот болельщик». Он не указал то, чей это был фанат. Это очень слабое извинение, на мой взгляд».

Очевидно, что на этом история не закончится. Роналду, видимо, придётся встретиться с мальчиком и его мамой, чтобы лично принести им извинения, несмотря на то что португалец в последнее время явно не в духе. Впервые с 2006 года Криштиану завершит сезон без трофеев, а его будущее в «Манчестер Юнайтед» под вопросом. Некоторые боссы клуба хотят ухода форварда летом, считая, что он будет мешать развитию команды.