Работает ли повышение в классе? Как проявляют себя в элите 10 новичков из ФНЛ

7 марта 2022 года ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в России, приостанавливать действие своих контрактов в связи с событиями на Украине. 40 легионеров воспользовались этой возможностью и покинули РПЛ. Уход иностранцев заставил клубы элиты обратить внимание на свои школы и игроков ФНЛ. Усиляться футболистами из второго по значимости дивизиона в РПЛ умеют: зимой взяли 10 игроков из ФНЛ. Рассказываем, как новички проявили в первых шести турах.

Александр Юшин, 26 лет, полузащитник, из «Нефтехимика» в «Урал»

Сыграл три матча (108 минут).

Юшин – лучший бомбардир первой половины сезона-2021/2022 ФНЛ. На его счету 18 голов и четыре результативные передачи в 25 матчах. В игре с «Краснодаром» он дебютировал за «Урал», также выходил с «Химками» и «Крыльями Советов», но пока обошёлся без результативных действий и скорее является игроком запаса. Юшин, кстати, воспитанник «Спартака», а контракт с «Уралом» подписал до лета 2024 года. Время проявить себя у него ещё будет.

Фото: Из личного архива Юшина

Артём Макарчук, 26 лет, защитник, из «Балтики» в «Сочи»

Сыграл четыре матча (223 минуты), забил один гол.

Макарчук стал единственным игроком из списка, кто уже успел забить в РПЛ. Защитник сравнял счёт в матче с «Крыльями Советов», который «Сочи» проиграл на последней минуте (2:3). Также Макарчук провёл 27 минут с «Ростовом» и 90 минут с «Зенитом» и «Уфой». Контракт с «Сочи» – до лета 2024 года. Из его плюсов эксперты выделяют хорошую игру головой и единоборства.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Илья Свинов, 21 год, вратарь, из «Факела» в «Спартак»

Сыграл два матча за «Спартак-2» (180 минут).

Свинов пришёл в «Спартак» третьим вратарём, поэтому на поле не выходил. Воспитанник «Лады» из Тольятти провёл пять матчей в запасе за основу, дважды сыграл за дубль (пропустил три гола). Стоит отметить, что дерби с «Локомотивом» пропустил Александр Селихов, и его в воротах заменил Александр Максименко, а не экс-голкипер «Факела».

Фото: spartak.com

Марат Апшацев, 20 лет, полузащитник, из «Томи» в «Рубин»

Сыграл три матча (83 минуты).

Леонид Слуцкий очень пристально следит за «лучшей лигой мира», откуда и выцепил Апшацева. «Молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ» – такое краткое резюме дал главный тренер «Рубина» о экс-полузащитнике «Томи». Апшацев пока приспосабливается к РПЛ: в матче с «Химками» он вышел в старте и получил рекордное количество времени на поле – 67 минут. До этого – лишь выходы на замену в играх с ЦСКА и «Зенитом».

Фото: ФК «Рубин»

Бутта Магомедов, 24 года, полузащитник, из «Алании» в «Химки»

Сыграл пять матчей (231 минута), отдал голевую передачу.

Летом 2019 года Магомедов перешёл в «Аланию» на правах свободного агента. Здесь полузащитник сделал себе имя и был действующей силой владикавказской команды. За три неполных сезона Бутта сыграл почти 100 матчей, забил 19 мячей и сделал 20 голевых передач. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года.

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В «Химках» полузащитник оказался благодаря гендиректору Владимиру Габулова, имеющему тесные связи с «Аланией». Перспективы Магомедова в РПЛ оценил главный тренер «Алании» Спартак Гогниев: «Не сомневаюсь, что у Магомедова получится. Он – футболист с характером, вдумчивый, мобильный, выполняет большой объём работы. Может отдать, может забить. В нашей команде он раскрылся, но не на все 100%, у него еще есть потенциал. Такие игроки не теряются. Самое главное, чтобы у Магомедова было тренерское доверие». В матче с ЦСКА Бутта отметился результативной передачей, а до этого выходил во всех играх, кроме матча с «Динамо».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Лоуренс Николас, 20 лет, полузащитник, из «Олимп-Долгопрудного» в «Химки»

Сыграл один матч (21 минута).

Нигериец приехал в Россию в 2019 году: тогда он играл за молодёжку «Тамбова». Годом позже Николас дебютировал в РПЛ и сыграл в матчах со «Спартаком» и «Рубином». После расформирования «Тамбова» Лоуренс транзитом через «Олимп-Долгопрудный» стал игроком «Химок», где «удачно» дебютировал, получив прямую красную карточку через 22 минуты после выхода на поле. С тех пор опорник трижды не попал в заявку (в том числе на матч с ЦСКА), а в игре с «Уралом» остался в запасе. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

Фото: ФК «Химки»

Степан Мельников, 19 лет, полузащитник, из «Спартака-2» в «Ростов»

Сыграл два матча (27 минут).

Мельников – воспитанник «Спартака». Этот сезон Степан начал в дубле, но затем начал совмещать игру в ФНЛ с вызовами в основу. Полузащитник провёл четыре матча в запасе за «Спартак» в Лиге Европы, семь игр (тоже на скамейке) в РПЛ и дебютировал 29 ноября против «Уфы», выйдя на 14 минут. Что касается ФНЛ, то Мельников сыграл там 21 матч, забил три гола и отметился результативной передачей. После игр с «Сочи» и «Рубином» Валерий Карпин оставил игрока в запасе с «Динамо», «Нижним Новгородом» и «Локомотивом».

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Александр Руденко, 23 года, нападающий, из «Спартака-2» в «Химки»

Сыграл пять матчей (296 минут), забил два гола.

Руденко давно на слуху. Форвард отличается взрывной скоростью, техникой и открываниями между защитниками. В ФНЛ он дебютировал ещё в сезоне-2016/2017 и с тех пор сыграл 112 матчей в первом дивизионе (26 голов, 10 ассистов). Летом 2020 года форвард ушёл в аренду в «Сочи» и дебютировал в РПЛ. Александр провёл 20 матчей, забил «Тамбову», «Ротору» и сделал голевую в игре с «Ахматом». Руденко мог дебютировать в РПЛ годом ранее: в 2019-м нападающий трижды попал в заявку «Спартака».

Расставшись летом с «Сочи», Александр вернулся в Москву, провёл три матча за дубль и перенёс операцию на ноге, из-за которой пропустил больше пяти месяцев. В феврале Руденко перешёл в «Химки» на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года. Однако, чтобы не вернуться в ФНЛ, форварду и его партнёрам нужно вытащить клуб из зоны вылета. Руденко это уже делает: положил дубль ЦСКА.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Егор Тесленко, 21 год, защитник, «КАМАЗа» в «Рубин»

Сыграл четыре матча (202 минуты).

Габаритный центральный защитник стал открытием первой части сезона ФНЛ – здорово играл в «КАМАЗе», забил пять голов в 23 матчах, включая хет-трик «Спартаку». У воспитанника краснодарского футбола есть все качества (антропометрия, достойная скорость, умение вести единоборства любых типов, самоотверженность, брутальность), чтобы в ближайшее время стать лидером обороны.

Фото: ФК «РУбин»

«За те 24 матча, которые провел, он должен был забить минимум 10 –15 мячей. Потому что у Егора есть одна сильная сторона: при подачах он всегда добирается до мяча. Он резок, он фактурный и объемный, если набирает скорость, то его очень тяжело остановить», – рассказывали о Тесленко тренеры «КАМАЗа» Владимир Клонцак и Ильдар Ахметзянов. Сейчас Егора уже можно назвать основным в «Рубине» – он отыграл по 90 минут в трёх последних матчах.

Александр Коваленко, 18 лет, полузащитник, из «Чертаново» в «Крылья Советов»

Сыграл шесть матчей (104 минуты).

Коваленко дебютировал в Российской Премьер-Лиге, минуя ФНЛ. В этом сезоне атакующий полузащитник принял участие в пяти (!) турнирах: сыграл 13 матчей в ФНЛ-2 и сделал два ассиста, забил гол и записал на свой счёт результативную передачу в семи играх ЮФЛ, три встречи в молодёжной лиге и один матч в Кубке России.

Фото: ФК «Крылья Советов»

В «Крылья Советов» Александр перешёл за € 17 тыс. и подписал контракт до лета 2025 года. Вчерашний матч с «Уралом» стал для него первым в основе самарского клуба.