«Горишь!» Играть огненным футбольным мячом — это очень эффектно, но недолго
Тот случай, когда точно не будешь затягивать с передачей. Смотрите в видео.
«Горишь!» Играть огненным футбольным мячом — это очень эффектно, но недолго
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