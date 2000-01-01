«Галактикос» отдыхают! Названия клубов с отсылкой к космосу

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Ты просто космос! Какие спортивные клубы носят галактические названия?
Ты просто космос! Какие спортивные клубы носят галактические названия?
Кометы, планеты, спутники — всё это вдохновляло и вдохновляет создателей спортивных клубов по всему миру.
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«Нью-Йорк Космос», США — футбол
«Нью-Йорк Космос», США — футбол
Нынешний «Космос» — преемник той команды, в которой играли великие Пеле и Франц Беккенбауэр.
«Космос», Сан-Марино — футбол
«Космос», Сан-Марино — футбол
Клуб основан в 1979 году, один раз становился чемпионом страны и четыре раза — обладателем Кубка.
«Джомо Космос», ЮАР — футбол
«Джомо Космос», ЮАР — футбол
Основателем клуба из Йоханнесбурга является футболист из ЮАР Джомо Соно, который сам успел поиграть за «Нью-Йорк Космос» вместе с Пеле.
«Аделаида Кометс» (Австралия) — футбол
«Аделаида Кометс» (Австралия) — футбол
«Кометы» из Аделаиды выступают в лиге Южной Австралии. Космическое название у клуба появилось только в 2001 году, до этого команда носила имя «Аделаида Рейдерс».
ФК «Сатурн» (Раменское) — футбол
ФК «Сатурн» (Раменское) — футбол
Сейчас раменский «Сатурн» выступает в первенстве ФНЛ-2, но многие помнят его по Премьер-Лиге.
«Космос» (Кобленц, Германия) — футбол
«Космос» (Кобленц, Германия) — футбол
Маленький футбольный клуб с космическим названием выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Германии.
ФК «Спутник» (Речица, Беларусь) — футбол
ФК «Спутник» (Речица, Беларусь) — футбол
Клуб с космическим названием из Речицы просуществовал четыре года (расформирован в 2021-м), но успел поиграть в Высшей лиге.
«Хьюстон Кометс» (США) — баскетбол, женщины
«Хьюстон Кометс» (США) — баскетбол, женщины
Этот клуб был одним из основателей женской НБА и побеждал в первых четырех розыгрышах лиги (1997-2000). В 2008 году клуб расформировали.
«Хьюстон Астрос» (США) — бейсбол
«Хьюстон Астрос» (США) — бейсбол
«Звезды» из Хьюстона получили космическое название в 1965 году и с тех пор успели стать победителями Мировой серии.
«Галактикос» отдыхают! Названия клубов с отсылкой к космосу
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