Возраст — не помеха для тренера
Тренерский корпус в современном футболе молодеет. В тренде Нагельсман, Тедеско, Артета. Но и ветераны не спешат на пенсию. Некоторые и после 70 дают результат.
Луи ван Гал (70 лет)
Король Луи недавно сообщил о раке простаты, но надеется принять участие в ЧМ-2022 с родной сборной. На клубном уровне у ван Гала 20 (!) трофеев.
Брайан Истик (71 год)
Бóльшую часть карьеры Истик провёл ассистентом («Челси», сборные Англии разных возрастов). Теперь он главный в бельгийском «Ломмеле».
Нелсиньо Баптиста (71 год)
Наибольших руководящих успехов бразилец добился на родине и в Японии. Его «Касива Рейсол» идёт четвёртой в Джей-лиге.
Оскар Кинтабани (71 год)
Аргентинец выигрывал тренером и первый, и второй дивизион Колумбии. Сейчас наставляет там же «Депортес Киндио» (Д2).
Фаузи Бензарти (72 года)
Тренер тунисского «Монастира» за долгую карьеру успел поработать с множеством африканских клубов, а также со сборной Ливии.
Хулио Комесанья (74 года)
Уругваец никогда не работал за пределами Южной Америки. Сейчас он возглавляет клуб «Индепендьенте Медельин» в Колумбии.
Рой Ходжсон (74 года)
Ходжсон в деле больше полувека, с 1971-го. «Интер», «Ливерпуль», сборная Англии… Теперь он спасает «Уотфорд» от вылета из АПЛ.
Любомир Петрович (74 года)
Наставник вьетнамского «Тханьхоа» празднует 40-летие профессиональной деятельности. Его пик — победа в Кубке чемпионов — 1991 с «Црвеной Звездой».
Мирча Луческу (76 лет)
Многоопытный румынский Мистер возглавлял «Шахтёр», «Зенит» и сборную Турции. С киевским «Динамо» Луческу выиграл все национальные титулы в сезоне-2020/2021.
Кому в 70+ не сидится на пенсии. Самые возрастные тренеры в футболе
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