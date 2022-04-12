Дзюба не забивает, но изменился ради «Зенита». Летом у него будет новый контракт

Артём Дзюба не забивает в РПЛ с ноября. Сейчас у него восемь матчей без голов, но даже это не мешает ему быть в топе бомбардиров. Десять мячей он положил ещё в прошлом году, а в этом голы пока летят в других турнирах – по одному в Лиге Европы и Кубке России. Но вряд ли кто-то сомневается, что Дзюба очень скоро забьёт. И происходящее сейчас – всего лишь дело случая.

Куда интереснее другое число – у 33-летнего нападающего до сих пор нет 70 процентов игрового времени за «Зенит». А именно это гарантирует ему автоматическое продление контракта на следующий сезон. По нашим подсчётам, сейчас у него 64,5 процента во всех турнирах. Значит, если завершить сезон уже сейчас, то Артём теоретически станет свободным агентом. Но пока всё идёт к тому, что «Зенит» этого не допустит.

Почему «Зенит» продлит контракт с Артёмом?

Дзюба действительно в порядке. При другом сценарии он не выходил бы в старте в пяти из шести матчей после рестарта РПЛ. В принципе, Семак мог бы использовать впереди одного Юри Алберто (в отличие от Дзюбы, у него уже пять голов в этом году), поставить на фланги остальных бразильцев, а проблему лимита решать благодаря Кержакову, Сутормину и Кузяеву. Но тренер понимает, что один из лучших бомбардиров последних лет заслуживает основы. И не держит его на скамейке искусственно – из-за тех самых процентов либо каких-то личных вкусов. Даже когда у Семака напрямую спрашивают про форму нападающего, то слышат в ответ полную поддержку.

«Дзюба в абсолютно нормальной форме. То, что он не забивает много – это вызывает вопросы только у журналистов. Но меня больше волнует, как он работает, как он тренируется. Сегодня двигался, цеплялся за мячи. Его присутствие на поле было абсолютно оправдано», – сказал тренер после «Ахмата», где игрока заменили на 73-й минуте.

Фото: Александр Сафонов ,«Чемпионат»

Ещё важный момент – Артём продолжает нормально относиться ко всем решениям Семака. Это проявляется в том числе в вопросах замен. В этом году его шесть раз меняли по ходу матчей, но кто-то видел его хотя бы раз разозлённым или недовольным? Кажется, он прекрасно понимает эти решения и принимает то, что так будет лучше для команды.

Получается, Дзюба трансформировался. И его собственное эго уже не на первом месте. Теперь точно нет ничего важнее команды. Потом уже собственные амбиции и рекорды. Возможно, именно поэтому он говорил с Карпиным на сборах о возвращении в сборную. Сейчас период жизни, когда компромиссы необходимы.

И если всё действительно так, то ему точно не стоит волноваться о тех самых 70 процентах. Разве что за финансовые условия. Наверняка автоматическое продление подразумевает бóльшие деньги — сопоставимые с теми, которые он получает сейчас. Но в новой экономической реальности клуб едва ли может и хочет платить такие суммы. Поэтому для «Зенита» даже выгоднее, чтобы тот самый процент матчей не был сыгран. Тогда Артёму просто предложат новый контракт. В клубе уже есть подобный кейс: Ерохин получил двухлетнее соглашение и, скорее всего, закончит в Петербурге карьеру.

Знаю точно, Дзюба никуда не хочет ехать. В том числе поэтому он немного себя изменил. В «Зените» это наверняка оценят на два новых года. А летом 2024-го, в почти 36 лет, будут романтичный финиш карьеры и переход на новый жизненный этап.