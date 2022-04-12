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История африканского футболиста Али Гагарина, откуда появилось прозвище, чем он занимается сейчас

Гагарин стал легендой континента. История удивительного африканского футболиста
Кирилл Закатченко
История африканского футболиста Али Гагарина
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Так и не сыграл против советской сборной, хотя шанс был.

В спортивном мире есть немало людей с интересной судьбой. Одним из таковых стал суданский футболист Хайдар Хасан Хадж ас-Сидиг, более известный как Али Гагарин. Рассказываем об этом удивительном игроке.

Фото: Getty Images

Как появилось знаменитое прозвище

Детство будущей легенды африканского футбола проходило в неспокойное время. Мальчик рос в многодетной семье, а в его стране вовсю гремела гражданская война. Изначально прозвище Гагарин закрепилось за старшим братом Хайдара — Джафаром. Тот получил его, поскольку мчался по левому флангу «как ракета», а фамилия советского космонавта как раз была популярной. Хайдар унаследовал псевдоним и добавил к нему Али — одно из 99 имён Аллаха. К сожалению, зрители так толком и не увидели связку братьев в одном клубе. Хайдар начинал свой путь в команде «Аль-Меррейх» (его брат стал там легендой), но потом 17-летнего таланта выкупил «Аль-Хилаль». Пришлось даже заплатить приличную по тем временам сумму (125 суданских фунтов), но вундеркинд отработал деньги сполна. Вместе с ним команда трижды стала чемпионом Судана, а сам Хайдар наколотил 350 мячей (этот рекорд до сих пор никто не побил).

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Главный успех в карьере африканского Гагарина

Как известно, Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос в 1961 году. Али Гагарин прославился со своей сборной спустя девять лет и победил на Кубке Африки. Изначально турнир хотели провести в Египте, но из-за сложной обстановки в стране его перенесли в Судан. К тому моменту местная сборная дважды останавливалась в шаге от победы в континентальном чемпионате. В 1970-м никто не ставил на победу сборной Судана, главным фаворитом называли Гану.

Гагарин сразу же проявил себя — в первом же матче на турнире. Судан разгромил Эфиопию (3:0), Али отметился победным голом. К сожалению, после этого африканский Гагарин отыграл на турнире ещё один матч и получил травму. Судан вышел из группы за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, а в полуфинале дожал в овертайме Египет. В решающем матче Судан обыграл Гану (1:0) и добился единственного серьёзного успеха на международном уровне. Кстати, футболисты сборной Ганы раскритиковали работу судейской бригады и не вышли на церемонию награждения. В ответ на это премьер-министр Судана приказал немедленно депортировать их из страны. Али Гагарин стал чемпионом континента в 20-летнем возрасте.

Фото: sudaneseonline.com

Игра против Пеле

В 1972 году Судан отобрался на Олимпийские игры в Мюнхен. Африканская сборная попала в одну группу со сборной СССР, но газетные заголовки в духе «Гагарин против Советского Союза» так и не появились. Али по неизвестной причине не включили в итоговую заявку на турнир, а его сборная проиграла все три матча в группе.

Спустя ещё год в Судан приехал «Сантос», который в то время путешествовал по миру. Бразильский клуб с легендарным Пеле прибыл в Африку для проведения товарищеского матча с командой, за которую выступал Гагарин. Чемпиона мира — 1970 встретили со всеми почестями, а его клуб победил со счётом 2:1. Для «Сантоса» подобные поездки оказались весьма прибыльными, а в Судане тот матч наверняка вспоминают до сих пор.

Фото: sudaneseonline.com

Чем занимался Али Гагарин после завершения карьеры

Закат «золотого поколения» суданского футбола произошёл в конце 70-х годов. С тех пор сборная ни разу не играла в финальной стадии Кубка Африки. Сам же Гагарин продолжил успешные выступления за клуб «Аль-Хилаль», регулярно поражая ворота соперников. В отличие от многих сверстников, Гагарин учился в школе, а затем поступил в университет и получил степень магистра французского языка. Али занимал пост посла Судана в Кот-д’Ивуаре, а параллельно играл за местный клуб «Стад Абиджан». И делал это бесплатно. Впоследствии работал послом в ряде африканских стран, Франции, Турции. Прожил несколько лет в Париже и Нью-Йорке. Сейчас африканскому Гагарину 73 года, у него пять дочерей. Он часто ходит на футбол и выступает на телевидении.

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Теги Футбол Прочие турниры •••

Заглавное фото: Getty Images/sudaneseonline.com

Источник: «Чемпионат»

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