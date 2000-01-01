Пиво с доставкой! Находчивый болельщик нашёл способ, как даром получить пиво на стадионе. Видео
Забавный случай на матче чемпионата Швеции.
Пиво с доставкой! Находчивый болельщик нашёл способ, как даром получить пиво на стадионе
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