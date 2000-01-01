Головин исполнил Зидана! Блестящий финт россиянина в чемпионате Франции. Видео

Исполнил Зидана! Блестящий финт Александра Головина в игре с «Труа». Видео

Мастерство и техника россиянина в игре с «Труа». Головин не только сделал голевую на победный гол (2:1), но и блеснул финтом Зидана.

Видео из соцсетей «Монако».