Исполнил Зидана! Блестящий финт Александра Головина в игре с «Труа». Видео
Мастерство и техника россиянина в игре с «Труа». Головин не только сделал голевую на победный гол (2:1), но и блеснул финтом Зидана.
Видео из соцсетей «Монако».
Видео из соцсетей «Монако».
Головин исполнил Зидана! Блестящий финт россиянина в чемпионате Франции. Видео
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