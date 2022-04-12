Новый «Спартак» может закончить сезон с поднятой головой! Ваноли нашёл «ту самую» схему

Давайте сразу оговоримся, что матч с «Арсеналом», который «Спартак» провёл на выходных и убедительно выиграл, не несёт в себе так уж много объективной информации ввиду очевидной слабости и плохой организации соперника. Тульская команда весной – абсолютный аутсайдер РПЛ, если оценивать качество её игры.

Но всё же побеждать можно по-разному. Если бы «Спартак» вновь был в жутком беспорядке, он вряд ли сделал бы это столь уверенно. Красно-белые же в воскресенье провели самый качественный матч за весну. Даже по итогам первого тайма при 0:0 было ощущение, что команда Ваноли знает, что ей делать на поле: зоны взламывались, моменты создавались.



А главное, что игра оказалась наполненной интересными кадровыми решениями. И все они требуют внимания и изучения. Пусть большинство из них – вынужденные, но полагаю, что эти перестановки окажут ощутимое влияние на дальнейшее игровое развитие «Спартака».

Игра Соболева и Николсона в паре давно напрашивалась. Это перспективный эксперимент

Ранее Соболев и Николсон могли составить дуэт нападающих лишь по ходу матча, их совместная игра была планом «Б» на случай неудачного сценария. Теперь же Ваноли выпустил двух фактурных форвардов с первых минут, перестроив команду с 3-4-3 на 3-4-1-2.



Мы понимаем, что на такой шаг итальянский тренер пошёл прежде всего из-за кадровых проблем: после «Локомотива» выбыли Промес и Бакаев, ранее в Швецию уехал Ларссон. Атакующий резерв был слишком ограничен. Хотя даже при оптимальной обойме давно напрашивалась проба новых сочетаний, поскольку старые не работали. К тому же пребывание в запасе Соболева, одного из лучших российских форвардов (а регресс пусть и наблюдался, но явно не критический), само по себе смотрелось очень странно.



Кому-то казалось, что с Николсоном и Соболевым «Спартак» свалится на совсем примитивный футбол. Пока опасения не подтвердились. Напротив, доля длинных передач составила всего 8%, общая точность пасов – 88%, это весьма низкие цифры. Количество единоборств вверху у Соболева и Николсона тоже не зашкаливало, всего-то 15 на двоих. Да, «Спартак» использовал вертикальные передачи в зоны, ощутимо усилил уровень давления в чужой штрафной при подачах, но излишнего упрощения игры не просматривалось.



Выяснилось (а для кого-то – подтвердилось), что Соболев и Николсон способны органично взаимодействовать и дополнять друг друга. Каждый из них, к примеру, мог опуститься и сыграть в оттяжке – а другой в то же время утягивал линию обороны и создавал буферное пространство.

Соболев и Николсон показали высокую вовлечённость и активность в альтернативных зонах, уходили к флангам. У российского нападающего – 33 передачи (отличный показатель для нападающего, даже немного нехарактерный), семь ключевых пасов. По количеству принятых передач (47) Соболев занял 2-е место в команде после Хлусевича. При этом у Александра и 11 касаний в чужой штрафной, что также соответствует первому месту (столько же – у Хлусевича).

Ниже – яркий пример работы Соболева в подыгрыше. Он ушёл к правому флангу, открылся под передачу от Чернова и пяткой запустил в прорыв к центру Хлусевича.

Николсон работал в оттяжке в меньшей степени, его конёк – это всё же манёвры в опасных зонах и завершение. Но при необходимости и ямайский футболист работал «на отвале». Самое главное, что друг друга нападающие не дублировали.



Самым наглядным примером взаимодействия нападающих стал второй гол «Спартака». Соболев ушёл в недодачу, нашёл пространство, создал коридор для передачи, получил мяч от Чернова. Стянул к себе соперников и перенаправил мяч на ход Николсону.

Игнатов должен играть и в следующем матче. На сегодня он сильнее Промеса

Немного странно, что после очень достойной осени Игнатов вдруг превратился в откровенного резервиста весной при новом тренерском штабе. Вероятно, Ваноли слишком верит в Промеса, хотя матч за матчем мы наблюдаем, что Квинси стал слишком обыкновенным с точки зрения индивидуальных действий и скорости, из-за чего в опасных зонах команда лишается остроты.



Игнатов против «Арсенала» формально расположился на позиции «десятки», но фактически его роль была более гибридной и свободной. Михаил балансировал между игрой в середине (много предложений при строительстве атак) и насыщением передней линии.

При длинных передачах или фланговых атаках Игнатов превращался в третьего нападающего, помогал Соболеву и Николсону сохранять мячи, обеспечивал дополнительного адресата в штрафной.



В первом тайме Игнатов отдал тонкую разрезающую передачу на Николсона с позиции «десятки». А голевой пас на Зобнина, ещё более элегантный, был уже выполнен после рывка в переднюю линию за спину – Михаил открылся под заброс Чернова, сохранил мяч у лицевой линии и увидел вбегание партнёра-опорника из зоны второго темпа.

Выводы пока стоит делать крайне осторожные – мы ещё раз вспомним об уровне соперника. Но всё же хочется видеть Игнатова на поле и в дальнейшем. Нет уверенности в превосходстве сегодняшних Промеса или Бакаева над ним, а значит, пора пробовать альтернативные варианты. И закреплять те, которые неплохо сработали в игре с «Арсеналом».

Чернов показал достойное начало атаки. Во многом благодаря его передачам «Спартак» доминировал на правом фланге

Позиция правого центрального защитника была для «Спартака» одной из самых проблемных – ни Кофрие, ни Литвинов не дали необходимого качества. В связи с этим проба Чернова также напрашивалась. Первые впечатления – умеренно-положительные. Новичок с армейским прошлым показал очень приличное начало атаки, выполнил рекордное в команде количество передач с продвижением мяча (16), отдал девять точных пасов в финальную треть (также лучший показатель).

Благодаря активности Чернова «Спартак» быстро отрезал вторую оборонительную линию «Арсенала» и доставлял мяч на Хлусевича. И начиналось взаимодействие на правом фланге – в этой зоне красно-белые ещё до перерыва получили стратегическое преимущество, постоянно взламывали её и выходили на опасные позиции для прострелов и навесов. Хромало разве что качество финальных решений – при бешеной активности Хлусевич никак не мог ни исполнить точный навес (восемь попыток, но лишь одну InStat оценил как удачную), ни хладнокровно пробить (семь ударов – абсолютный рекорд, но все голевые моменты были загублены).



Тем не менее обновлённые фланги «Спартака» также заслуживают внимания и переосмысления. После ухода Айртона Мозес переместился налево, где включается пусть не слишком часто, зато очень опасно (два крутых прохода в первом тайме). А Хлусевич даже при недостатке качества обеспечивает динамику, скорость и сумасшедший объём. Слабее правый фланг с ним не стал точно. А в чём-то должен стать сильнее – Хлусевич превратился в дополнительного фактурного игрока внутри штрафной при навесах.

Есть нюансы, которые можно и нужно улучшить в краткие сроки

Полагаю, пока Ваноли стоит зацепиться за эту версию «Спартака» и попробовать её усовершенствовать. Да, нет уверенности, что в следующих турах всё сработает так же здорово, но предыдущие вариации состава выглядели совсем тускло. Тем более даже по итогам матча с «Арсеналом» есть нюансы, которые можно быстро исправить – и тем самым сделать команду ещё сильнее.

Во-первых, насыщение штрафной при подачах и осмысленное завершение фланговых атак. Это не дело, что команда при таком колоссальном количестве успешных взломов пространства никак не могла довести дело до ударов. Хлусевич не находил адресатов, а после прорыва Мозеса никто не замкнул дальнюю штангу. Нужно хотя бы чётко определить точки, куда врывается каждый из форвардов и игроков второго темпа, и обеспечить равномерное распределение по штрафной.



Во-вторых, стандарты. Убеждён, что «Спартак» обязан создавать намного больше моментов после угловых и штрафных. Два высоких форварда, три центральных защитника, фактурные Игнатов и Мартинс – с точки зрения антропометрии у красно-белых чуть ли не самый мощный состав в РПЛ. А в подборе оставались Зобнин (два гола после угловых в текущем сезоне) и Хлусевич (в «Арсенале» стабильно включался в штрафную и забивал после стандартов – в том числе «Спартаку»).



В оборонительных стандартах команде также нужно прибавлять. Эпизод с отменённым голом «Арсенала» — безобразие. Произошла полная неразбериха, никто не увидел набегающего с центра поля игрока – ни два оставшихся там нападающих, ни Хлусевич внутри штрафной.

В-третьих, всё ещё нет уверенности в том, что Мартинс – 100-процентный игрок основного состава. Но здесь вопрос спорный, явной альтернативы нет. Зобнин очень много включается в штрафную, ему нужна страховка. Пруцев – более комбинационный и интересный с мячом, но ему, скорее всего, не хватит оборонительного объёма и мощи, команда лишится баланса. А Умяров вне обоймы.



В любом случае хорошего в футболе «Спартака» в воскресенье наконец-то было гораздо больше, чем негативного. И сейчас Ваноли должен сохранить всё это и попытаться перенести на следующие матчи. Тогда, вероятно, будут шансы закончить сезон с поднятой головой.



Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.