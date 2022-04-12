Перед штрафным водят хоровод, забивают нереальные голы в стиле «Сити», а тренер Гогниев генерирует мемы. Собрали всю красоту в одном посте.

В них хочется влюбиться! Выкрутасы «Алании» срочно нужны РПЛ — спасать лигу от скуки

В Футбольной национальной лиге осталось шесть туров до конца сезона. Одна из главных интриг чемпионата – пробьётся ли «Алания» в стыки. Энергичная команда Спартака Гогниева украшает первый дивизион своей игрой, а главное – поведением вне поля. Сейчас «Алания» идёт на шестом месте с 52 очками. Если догнать «Торпедо», идущее на второй позиции с 58 баллами, команде из Владикавказа будет сложно, то войти в топ-4 реально.

Впереди – «Факел» (3-е место, 56 очков, имеет игру в запасе), «Енисей» (4-е место, 53 очка) и «СКА-Хабаровск» (5-е место, 53 очка). Выход «Алании» в РПЛ по-настоящему украсит элитный дивизион. И вот почему.

«Алания» забивает превосходные голы, которые нечасто увидишь в РПЛ

Таким потрясающим ударом, в девятку, например, капитан команды Азамат Засеев забил «Краснодару» в начале сезона. Вы удивитесь, но это третий (!) гол в карьере 33-летнего опорного полузащитника.

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А такая красота влетела от Алана Хабалова через два тура после встречи с «Краснодаром». Обратите внимание на точную длинную передачу и технику автора гола.

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В «Алании» умеют не только красиво забивать голы, но и праздновать их.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

А могут и сочетать в одном эпизоде!

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Здесь «Алания» «превратились» в «Манчестер Сити». Интересно, смогут ли они так же разыгрывать, если станут участником РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

Ещё одно доказательство «химии» «Манчестер Сити».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

В матче с «Нефтехимиком» команда Спартака Гогниева чудом не избежала поражения и не отыгралась со счёта 0:3 – Хетаг Кочиев пробил в перекладину в падении через себя.

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Пресс-конференции Спартака Гогниева — ещё один повод следить за командой

Главное лицо – тренер Спартак Гогниев. Просто послушайте эту речь, которую все успели разобрать на мемы.

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«Алания» хоть и на шестом месте, но «на первом в голове».

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В ФНЛ возможно, чтобы тренеры задавали вопросы журналистам, а не наоборот. Лучшая лига мира, ничего не скажешь.

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Ощущение, что давать топовые интервью – ещё одна задача Спартака Гогниева для игроков.

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У «Алании» есть Ростислав Солдатенко. Своеобразный вратарь, который не видит ничего особенного в игре Сафонова и Максименко

Солдатенко далеко выходит из ворот и участвует в развитии атак «Алании». И однажды за это поплатился. Но ему можно.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

Как играет Солдатенко в воротах, отлично демонстрируют следующие видео.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

Пенальти в начале матча? Легко!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

Розыгрыш стандартов — отдельная история. Кажется, такого в мире нет нигде

Просто полюбуйтесь, игроки перед штрафным взялись за руки и стали бегать по кругу!

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

А в этом эпизоде поучаствовал даже вратарь. Видели ли вы где-нибудь такое?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

Самый результативный матч в сезоне — «Алания» сыграла с Кубанью» со счётом 5:5

«Алания» – лучшая команда ФНЛ в этом сезоне по контролю мяча. В гостевом матче с «Кубанью» команда отыгралась с 5:3. Оба клуба забили по пять голов!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

Но тренеры хотели больше голов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ФНЛ».

После зимней паузы игра у «Алании» складывается не так, как хотелось бы. Команда Гогниева одержала три победы и три раза проиграла. Что подарило нам ещё одно великолепное видео:

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«Алания» всё ещё остаётся в борьбе за стыковые матчи. И сейчас в эту команду хочется влюбиться. А вы хотели бы видеть этих парней в РПЛ?