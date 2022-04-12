В них хочется влюбиться! Выкрутасы «Алании» срочно нужны РПЛ — спасать лигу от скуки

В Футбольной национальной лиге осталось шесть туров до конца сезона. Одна из главных интриг чемпионата – пробьётся ли «Алания» в стыки. Энергичная команда Спартака Гогниева украшает первый дивизион своей игрой, а главное – поведением вне поля. Сейчас «Алания» идёт на шестом месте с 52 очками. Если догнать «Торпедо», идущее на второй позиции с 58 баллами, команде из Владикавказа будет сложно, то войти в топ-4 реально.
Впереди – «Факел» (3-е место, 56 очков, имеет игру в запасе), «Енисей» (4-е место, 53 очка) и «СКА-Хабаровск» (5-е место, 53 очка). Выход «Алании» в РПЛ по-настоящему украсит элитный дивизион. И вот почему.
«Алания» забивает превосходные голы, которые нечасто увидишь в РПЛ
Таким потрясающим ударом, в девятку, например, капитан команды Азамат Засеев забил «Краснодару» в начале сезона. Вы удивитесь, но это третий (!) гол в карьере 33-летнего опорного полузащитника.
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А такая красота влетела от Алана Хабалова через два тура после встречи с «Краснодаром». Обратите внимание на точную длинную передачу и технику автора гола.
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В «Алании» умеют не только красиво забивать голы, но и праздновать их.
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А могут и сочетать в одном эпизоде!
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Здесь «Алания» «превратились» в «Манчестер Сити». Интересно, смогут ли они так же разыгрывать, если станут участником РПЛ.
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Ещё одно доказательство «химии» «Манчестер Сити».
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В матче с «Нефтехимиком» команда Спартака Гогниева чудом не избежала поражения и не отыгралась со счёта 0:3 – Хетаг Кочиев пробил в перекладину в падении через себя.
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Пресс-конференции Спартака Гогниева — ещё один повод следить за командой
Главное лицо – тренер Спартак Гогниев. Просто послушайте эту речь, которую все успели разобрать на мемы.
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«Алания» хоть и на шестом месте, но «на первом в голове».
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В ФНЛ возможно, чтобы тренеры задавали вопросы журналистам, а не наоборот. Лучшая лига мира, ничего не скажешь.
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Ощущение, что давать топовые интервью – ещё одна задача Спартака Гогниева для игроков.
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У «Алании» есть Ростислав Солдатенко. Своеобразный вратарь, который не видит ничего особенного в игре Сафонова и Максименко
Солдатенко далеко выходит из ворот и участвует в развитии атак «Алании». И однажды за это поплатился. Но ему можно.
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Как играет Солдатенко в воротах, отлично демонстрируют следующие видео.
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Пенальти в начале матча? Легко!
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Розыгрыш стандартов — отдельная история. Кажется, такого в мире нет нигде
Просто полюбуйтесь, игроки перед штрафным взялись за руки и стали бегать по кругу!
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А в этом эпизоде поучаствовал даже вратарь. Видели ли вы где-нибудь такое?
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Самый результативный матч в сезоне — «Алания» сыграла с Кубанью» со счётом 5:5
«Алания» – лучшая команда ФНЛ в этом сезоне по контролю мяча. В гостевом матче с «Кубанью» команда отыгралась с 5:3. Оба клуба забили по пять голов!
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Но тренеры хотели больше голов.
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После зимней паузы игра у «Алании» складывается не так, как хотелось бы. Команда Гогниева одержала три победы и три раза проиграла. Что подарило нам ещё одно великолепное видео:
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«Алания» всё ещё остаётся в борьбе за стыковые матчи. И сейчас в эту команду хочется влюбиться. А вы хотели бы видеть этих парней в РПЛ?
- 12 апреля 2022
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