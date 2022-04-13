«Тренеришка» — просто космос! «Вильярреал» Эмери одним попаданием выбил «Баварию» из ЛЧ

«Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию» из Лиги чемпионов!

До этого сезона бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери никогда не доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Хотя участвовал в турнире с достаточно сильными клубами: «ПСЖ», «Севильей», «Валенсией». Теперь же Эмери не только попал со своей командой в топ-8 в Европе – добился космического успеха!

Неделю назад Унаи сделал широкий шаг к полуфиналу. Его «Вильярреал» неожиданно переиграл дома «Баварию» (1:0). Голкипер немцев Мануэль Нойер и тренер Юлиан Нагельсман признались, что им ещё повезло отделаться минимальным поражением.

Нагельсман был недоволен тем, как «Вильярреал» выходил из-под давления «Баварии».



«Нам нужно повысить интенсивность, – сказал Нагельсман перед ответным матчем в Мюнхене. – «Вильярреал» смог выходить из-под прессинга в первой игре. Важно оказывать более серьёзное давление. Мы не должны давать сопернику время, чтобы его игроки могли показать своё мастерство на поле. Необходимо совершать тактические фолы, когда это требуется. Мы должны наказать соперника за то, что он не реализовал свои моменты в первом матче. Не стоит болтать много, нужно делать».

«Бавария» сыграла очень атакующим составом, и при владении мюнхенцами мячом их схема вообще превращалась во что-то типа 3-2-5. Роберта Левандовского поддерживали в опасных зонах у штрафной инсайды, а Лерой Зане и Кингсли Коман давали ширину на флангах. Правда, латерали/крайние форварды не могли делать хорошие кроссы при атаках с ходу, когда защитники «Вильярреала» были развёрнуты лицом к собственным воротам, так как левша Зане играл справа, а правша Коман – слева. Они подрабатывали мяч под удобную ногу. Но Нагельсман, очевидно, и планировал, чтобы эти двое завязывали комбинации с партнёрами и передачи в штрафную шли с углов штрафной. Несколько таких подач получились очень опасными.

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Давила «Бавария» явно лучше, чем в Испании, но контрпрессинг у команды Нагельсмана всё равно не всегда получался. Всё-таки у «Вильярреала» очень высокий технический уровень игроков и вдобавок отличная подстройка друг под друга – это уже результат грамотной работы Эмери.

«Тренеришка» давно вырос в большого тренера. Сама «жёлтая субмарина», обороняясь, выстраивалась в компактные 4-4-2 и в целом справлялась с передачами между линий на игроков атаки «Баварии», попытками хозяев комбинировать (Томас Мюллер лишь 10 раз коснулся мяча за первый тайм). По ситуации пятым в линию обороны гостей садился опорник Этьен Капу.

До перерыва «Бавария» нанесла восемь ударов, однако в створ попала лишь однажды. «Вильярреал» – два (в створ ноль). Рауль Альбиоль и Пау Торрес крепко прихватили Левандовского. Более того, поляк едва не наиграл на удаление в первом тайме. Сначала он совершил фол на «розовую» карточку против Альбиоля, а ещё через несколько минут Раулю опять попало от поляка. Было похоже на накладку. В РПЛ кто-то после этого наверняка поднял бы тему судейского заговора, но тут заиграли спорные эпизоды – и забыли.

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«Бавария» очень мощно начала второй тайм, максимально взвинтила скорости. «Вильярреал» продолжал сбивать темп, что здорово удавалось команде Эмери до перерыва. А на 52-й минуте гости фактически сами организовали гол в свои ворота. «Бавария», конечно, прессинговала, тем не менее в этом эпизоде и Дани Парехо мог сыграть понадёжнее, и голкипер Херонимо Рульи действовал очень странно, выбежав из ворот. Ещё и штанга подыграла своим: Левандовски, избежавший удаления, забил с паса потерянного и наконец-то найденного на поле Мюллера.

Команда Нагельсмана продолжала крушить своей кувалдой оборонительную стену «Вильярреала». Гостям нужно было просто пережить это давление хозяев, а в концовке надеяться на то, что пройдёт контратака против подуставшей «Баварии». Впрочем, и сами атакующие игроки «жёлтой субмарины» передвигались по полю «с языком на плече». После переходов мяча не добегали в защите, оставляя свободные зоны. Между тем судья Славко Винчич мог удалить уже правого защитника «Вильярреала» Хуана Фойта, которого замучил рывками Коман, но не стал портить спектакль. Словенский арбитр вообще давал играть, пропуская мини-фолы. Это раздражало футболистов, зато сохраняло темп игры.

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А на 88-й минуте «Вильярреал» всё-таки убежал к воротам Нойера и забил! На сей раз Парехо идеально сыграл, находясь под прессингом троих игроков «Баварии» и не спеша расставаться с мячом. Центрхав придумал эту атаку, а завершили её прекрасный пас Жерара Морено и гол свежего Саму Чуквезе. Это был первый удар команды Эмери в створ и всего четвёртый за матч! Немцы же проиграли (а ничья – это синоним поражения), нанеся 23 удара за матч и четыре в створ. У «Баварии» по-прежнему много силы, но она потеряла какое-то по-настоящему чемпионское качество, которым обладала при Юппе Хайнкесе или Хансе-Дитере Флике.