«Челси» сотворил чудо! А потом пришёл Бензема

«Реал» в этой Лиге чемпионов уже выдал несколько выдающихся матчей, но теперь решил превзойти все предыдущие. Казалось, что команда Анчелотти ещё в Лондоне определила исход противостояния. Выяснилось, что это далеко не так.

Ответная игра с самого начала задалась у «Челси». Возникло ощущение, что команда Тухеля просто продолжила игру с «Саутгемптоном». Там была победа со счётом 6:0, а если бы Вернер не собрал комбо из трёх попаданий в штанги и перекладину, то получилось бы ещё крупнее.



В Мадриде «Челси» пришлось не настолько легко, как в Саутгемптоне, но всё же гости смотрелись лучше по многим параметрам. Например, в первом тайме «Реал» даже ни разу и не пробил в створ ворот. Да и по-настоящему опасных моментов особо не создал.

И это при том, что «Челси» последнее время постоянно мечется в АПЛ между схемой с четырьмя и пятью защитниками. В этот раз нужно было отыгрываться, и, вероятно, поэтому Тухель впервые в этом сезоне ЛЧ выбрал схему лишь с двумя центральными защитниками. Это стало возможным потому, что Рис Джеймс наконец-то вернулся в основу. Ему было проще других справляться с самым скоростным игроком «Реала» Винисиусом, который играет ключевую роль в контратаках мадридцев.

После первого матча в Лондоне было принципиально важно для «Челси» первым забить в Мадриде. Так и произошло. Отличился тот, от кого и стоило ждать. Маунт – лучший бомбардир (и ассистент) «Челси» в АПЛ. А вот в ЛЧ его гол сейчас стал первым в этом сезоне. Всё тот же Маунт поучаствовал и во втором мяче гостей – отдал голевую передачу, навесив с углового. Удар Рюдигера получился неберущимся.

И вот тогда «Реал» задвигался! Кросс со штрафного даже в створ пробил для разнообразия. А вскоре ещё Бензема попал в перекладину. Однако перед этим «Челси» забил почти чистый гол. Самый критикуемый футболист команды Маркос Алонсо зарядил в самую девятку, но перед этим мяч едва коснулся его руки. Пускай даже он отлетел от бедра, но такие голы по правилам нельзя засчитывать. И уж точно не фанатам «Челси» жаловаться на судейство в этой игре. Второй гол был забит с углового, которого просто не существовало. Судья ошибочно его назначил, а VAR не имел права вмешаться.

Фото: Кадр из трансляции

И всё же «Челси» забил третий мяч на «Бернабеу»! И сделал это Вернер, который убрал на ложном замахе сначала Каземиро, а затем и Алабу. После поражения 1:3 «Челси» сотворил невозможное и добился 3:0. Счёт, который выводил дальше англичан. Хотя ещё неделю назад Тухель говорил, что у его команды нет шансов на полуфинал ЛЧ.

Однако в критической ситуации «Реал» не поплыл, а наоборот – сравнял счёт по сумме двух матчей. И сделал это Модрич, который внешней стороной стопы выдал гениальную передачу в штрафную. Родриго не составило труда забить из убойной позиции.



Матч перешёл в дополнительное время, где забил… он. Бензема. Человек, который проводит монструозный сезон. Уничтожил «ПСЖ», а затем и «Челси», которому забил четыре гола за неделю. На этот раз французу голевую передачу сделал Винисиус, который стал лучшим ассистентом этого сезона ЛЧ. У него шесть пасов, как у Бруну Фернандеша и Лероя Зане, которые уже выбыли из турнира.

Фото: Getty Images

В полуфинале «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» – «Манчестер Сити», которые играют спустя сутки.