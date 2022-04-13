«Ты не вернёшься в Россию, всё кончено». Как дела у экс-лидера «Краснодара» во Франции

Постепенно все бывшие игроки «Краснодара» описывают последние события в собственной интерпретации. Все они уже нашли новые клубы и в основном тепло отзываются о прошлом. Реми Кабелла – не исключение. Он один из первых официально покинул «Краснодар». Было всё – и слова благодарности, и сожаления. Но за новую команду он дебютировал только на прошлых выходных, правда, не так удачно. «Монпелье» проиграл «Марселю» 0:2, а Кабелла не смог ничего сделать, выйдя на замену во втором тайме.

Как Кабелла уходил из «Краснодара»

Период Реми в клубе вряд ли можно назвать сверхудачным. Он приехал в «Краснодар» уже в зрелом возрасте в 2019-м, и ожидалось, что полузащитник станет лидером. Однако почти сразу он порвал «кресты». Долгое восстановление, потом всё пошло чуть лучше – и одним из лидеров он всё-таки стал. Француз помог клубу выйти в Лигу чемпионов, ярко играл в РПЛ, но в последнее время не скрывал желания уйти.

В отличие от многих других, Кабелла наблюдал за развитием последних событий со стороны. Ещё на последнем сборе он получил травму и с разрешения клуба улетел лечиться на Корсику. А в конце февраля связался с руководством и спросил о возвращении. Там подтвердили и сказали, что ждут его 2 марта. Но перелёта так и не состоялось. А ещё через несколько дней клуб прислал бумагу с предложением расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Реми Кабелла Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Сначала мы не очень понимали, что произойдёт. Я был убежден, что через пару недель всё успокоится и я смогу вернуться и продолжить играть. Но мы быстро поняли, что всё будет только хуже. Тогда моя семья сказала: «Реми, ты не вернешься в Россию, всё кончено! Ты останешься с нами». А я хотел играть в футбол.

Клуб прислал мне документ, так же поступили и с Виктором Классоном, контракт которого тоже подходил к концу. Я подписал его чуть больше чем через неделю. Я хотел, чтобы у меня было время на размышления, мне хотелось обсудить это с друзьями, ведь это означало, что я останусь без зарплаты. Но безопасность была приоритетом», – сказал Кабелла в интервью Sofoot.

Реми остался во Франции и занялся поиском нового клуба. У него была возможность оформить переход не на краткосрочной основе, как у некоторых других легионеров, а на постоянной. Плюс новому клубу не пришлось платить за него никакую компенсацию. Ведь 32-летний футболист находился в статусе свободного агента. И так возник вариант с «Монпелье».

Символический удар по мячу перед новым контрактом

После завершения сотрудничества с «Краснодаром» 32-летний Кабелла начал тренироваться с «Монпелье». Это важный клуб в его карьере – там он начинал, впервые сыграл в Лиге чемпионов, а в 2014-м принёс € 10 млн за свой трансфер в «Ньюкасл». Сейчас в «Монпелье» посчитали его ценным активом и через пару недель предложили контракт до конца сезона с опцией продления ещё на два года. А перед его подписанием даже пригласили на домашний матч с «Брестом», где Реми нанёс символический удар по мячу. Зрители не забыли игрока и долго ему аплодировали.

«Меня захлестнула ностальгия. Мне хотелось играть, чувствовать конкуренцию. Я почувствовал себя, как в молодости, и сказал: «Почему бы и нет?». Это также может принести пользу «Монпелье», и вот я здесь. Цель состоит в том, чтобы получать удовольствие, но, прежде всего, побеждать», – отметил Кабелла в интервью официальному сайту.

Фото: mhscfoot.com

В прошлое воскресенье он вышел на поле на 30 минут в матче с «Марселем», но его команда проиграла 0:2.

Реми Кабелла экс-игрок «Краснодара», играет за «Монпелье» «Конечно, приятно вернуться, но самое главное – результат. Мы его не добились. Хотя шансы, особенно во втором тайме, были. Но против таких команд нам нужно учиться, чтобы не повторять ошибок в дальнейшем»

Теперь его мысли точно с «Монпелье», и уже нет причин переживать по поводу возвращения в Россию.