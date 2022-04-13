«В мире нет другой команды с таким духом!» Реакция СМИ Европы на супервечер в ЛЧ

Анчелотти и Эмери вывели свои команды в полуфинал, но как же по-разному оценивают их работу!

Удивительная футбольная ночь в Лиге чемпионов на несколько часов отвлекла миллионы болельщиков от самой тяжёлой темы последних полутора месяцев в мире. Герои четвертьфиналов — испанцы. Мадридский «Реал» здорово перепугал свою публику тремя пропущенными мячами от «Челси», но затем привёл в восторг двумя голами в ответ (первый — настоящее произведение искусства для эстета). А «Вильярреал» внезапно выбросил из турнира великую «Баварию». Естественно, испанские СМИ на все лады расхваливают земляков. Английские и немецкие — соответственно, в печали. Рассказываем, что пишут в Европе о вторничных противоборствах.

«Реал» — удивительный», «Реал» — бессмертный!» — заголовки Marca не отличаются разнообразием, но в полной мере передают эмоции футбольной Испании. «Это потрясающе, — пишет главное издание страны. — И любой последующий анализ подчиняется этому утверждению. Это невероятно. Невероятным было то, что они сделали с «ПСЖ», который уже казался непроходимым. Но «Реал» всегда превосходит сам себя. Он снова был мёртв и снова поднялся из гроба в последний момент, чтобы поправить костюм, отряхнуться и спросить: «Где эта полуфинальная вечеринка, кто там?»

«Чудеса бывают в футболе», — констатирует в своей колонке журналист Хосе Висенте, но попутно подвергает критике матч-менеджмент главного тренера «Мадрида».

«Анчелотти сказал после последнего 0:4 на «Бернабеу» против «спотифайс» (отсылка к названию нового спонсора «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»), что усвоил урок: ошибиться можно один раз, не больше. Что ж, он снова ошибся. «Мадрид» был во власти «Челси». Чемпионы Европы играли так, как хотели, и могли забить больше трёх мячей. Но, как я уже сказал, в футболе тоже бывают чудеса. «Мадрид» в очередной раз вспомнил славные европейские ночи, вроде последней с «ПСЖ». Матч с «Челси» был, скорее, эпической битвой, чем футболом, битвой. <...> То, что ещё один мяч не залетел в угол, было ещё одним чудом, учитывая защиту, в которой хорошо действовали только Алаба и Начо. <...> Что и говорить, изменения Анчелотти прошли удачно. Гол Родриго (очередное чудо) дал «Мадриду» ничью, а «Челси» вогнал в депрессию, из которой англичане так и не вышли».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Никто не возвращается так, как «Мадрид» — это уже заголовок другого большого спортивного издания Испании — AS.

«Десять полуфиналов за двенадцать лет, — начинает свою колонку Луис Ньето. — С Криштиану и без, с Зиданом и без, с Анчелотти и без, с пандемией и без, с публикой и без. Эта преданность/обязательство перед Лигой чемпионов передаётся в Мадриде из поколения в поколение и не зависит от того, кто возглавляет клуб, тренирует команду и представляет её на поле. Это нечто привычное, неписаное. И иногда это имеет мало общего с логикой. «Мадрид» был подавлен во многих фазах встречи, но в мире нет команды с таким духом выживания. Играя с чемпионами Европы, «Реал» совершил камбэк с 0:3 и дальше был несокрушим».

Несмотря на огорчительный для гостей финал, английская The Sun поддержала соотечественников: «Забудьте о мюнхенском чуде или камбэке десяти человек против «Барселоны» в 2012 году. Потому что это было величайшее выступление «Челси» в Европе, ночь чистого кровавого блеска от героев Томаса Тухеля».

«Карим Бензема выбрасывает «Челси» из Лиги чемпионов в эпопее с пятью голами», — резюмирует игру обозреватель Mirror Натан Ридли.

«После почти 100 минут вкусного футбола в Лиге чемпионов кто ещё, как не Карим Бензема — после его хет-трика на «Стэмфорд Бридж» в первом матче — мог забить решающий гол? — задаётся вопросом репортёр. — Капитан «Реала» нанёс удар головой после хорошей работы Винисиуса Жуниора на левом фланге. Бензема воспользовался промахом Рюдигера, давшего ему время и пространство, чтобы выбрать, куда послать мяч вне досягаемости Менди, оставив вратаря синих беспомощным. Своим 38-м голом в сезоне и 12-м в европейской кампании 34-летний футболист свёл с ума «Бернабеу» и вывел «бланкос» в полуфинал, где они встретятся с непримиримыми соперниками из «Атлетико» или чемпионом АПЛ «Манчестер Сити».

Естественно, не оставили без внимания испанские медиа и историческую ничью «Вильярреала». Для «жёлтой подлодки» она равносильна победе.

«Вильярреал» торпедировал «Баварию» на 87-й минуте — и вышел в полуфинал», — гласит заголовок в AS. «Гол Саму Чуквезе даёт «субмарине» исторический пропуск в полуфинал Лиги чемпионов во второй раз в истории», — уточняет автор материала Хулиан Бургос.

«Эмери продолжает идти без поражений в Европе с «Вильярреалом», — подчёркивает журналист. — На «Альянц-Арене» он продемонстрировал идеальный подход на зелёном поле. И более того, как только наступил момент истины, он произвёл правильные изменения в идеальное время. Чуквезе привнёс скорость, необходимую команде, чтобы напугать «Баварию» в контратаке.

У «Вильярреала» с самого начала было очень чёткое руководство к действию. У него были предельно чёткие идеи, хотя, конечно, играть в Мюнхене с «Баварией» довольно сложно. Тем не менее «субмарина» на протяжении всего первого тайма пыталась завладеть мячом, чтобы потушить огонь, исходивший от одиннадцати пар бутс «Баварии» и 75 000 глоток, заполнивших величественный баварский стадион».

Унаи Эмери Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Вильярреал» пишет историю «золотыми» буквами» — заголовок отчёта в Marca. «Эмери считал, что должен закончить игру в основное время, а не удерживать ничью до дополнительного, и убрал Данжуму и Коклена, чтобы добавить скорости флангам за счёт Педрасы и Чуквезе, — описывает решающие минуты встречи корреспондент. — И именно нигерийский нападающий забил гол после «вкусного» паса Жерара Морено. Комбинацию начал Парехо, который среди трёх соперников отыскал Ло Чельсо. Аргентинец нашёл форварда, и тот сделал полгола своей передачей. Гол в историю «Вильярреала».

«Бавария» вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, — резюмирует Kicker. — Казалось, «Бавария» была на правильном пути после гола Левандовского, но одна контратака изменила всё».