86-летнюю фанатку проводили в последний путь с файерами. Бабуля гоняла даже на выезды

Португальские медиа сообщили о смерти, пожалуй, самой знаменитой фанатки «Браги». Мелинье было 86 лет, она скончалась в понедельник, 12 апреля. Её проводили в последний путь по-футбольному: с кричалками и файерами.

Женщина посещала каждый матч «Браги»: видела, как любимая команда взяла три Кубка Португалии, два Кубка Лиги и Кубок Интертото. К сожалению, любимый клуб так и не стал при ней чемпионом страны. В 81 год Мелинья сгоняла на выезд во Львов на матч «Браги» в Лиге Европы с «Шахтёром».

Её знали и уважали практически все жители города. Мэр Рикардо Рио уже отдал дань уважения известной болельщице:

«Это больше чем самая популярная фанатка «Браги». Это олицетворение города Брага, её знает вся страна. Она отличалась хорошим настроением и щедростью. Никогда не забуду встречу в канун Рождества», — написал мэр в соцсетях.

В клубе также выразили глубокую скорбь в связи со смертью Мелиньи. Её помнят как харизматичную женщину и неизменный символ «Браги». «Она собирала улыбки, куда бы ни пошла», — говорится в заявлении команды.