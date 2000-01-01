Разбитый телефон, повязка и истерики: неприятные поступки Криштиану Роналду
В карьере легендарного португальца бывали и некрасивые ситуации.
Разбил телефон мальчику с аутизмом
После поражения от «Эвертона» Роналду в порыве гнева ударил по телефону фаната, который снимал уходящую с поля команду — устройство выпало и разбилось.
Истерики после замен
Совсем недавно Криштиану устроил истерику после замены в матче с «Брентфордом» — отсел от партнеров и досматривал матч прямо на ступеньках, бросив свои вещи на скамейке запасных.
Стычка с Александер-Арнольдом
В матче «МЮ» — «Ливерпуль» осенью 2021 года Роналду нанёс удар по лежащему на поле Тренту: удар прошёл через лежащий мяч, что смягчило эпизод, но фанаты требовали удалить португальца.
Отказал в автографе девочке в майке «Барсы»
В 2012 году болельщик рассказал изданию Record о том, как Роналду отказался дать автограф его 10-летней дочери из-за того, что на ней была футболка «Барселоны».
Отказался меняться футболками из-за плохого настроения
Игрок «Аталанты» Робин Госенс рассказал, как однажды предложил Роналду поменяться футболками, но тот был не в настроении, сказал ему нет и ушёл.
Дерзил оператору
В 2018 году Роналду высказал претензии оператору, который снимал его на скамейке запасных. «Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру. Фокусируй внимание на игре!» — заявил Криштиану.
Бросал капитанскую повязку...
После поражения от Бельгии на Евро-2020 Роналду бросил на газон капитанскую повязку. Этот жест многие болельщики расценили как оскорбление.
…причём не один раз
На Евро-2012 была похожая история: Криштиану сорвал с себя повязку после поражения от Германии со счётом 0:1. В раздевалке был разговор с тренером Паулу Бенту, и португалец не стеснялся в выражениях.
Тёмная сторона Роналду. Какие поступки и выходки Криштиану совершал на эмоциях?
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