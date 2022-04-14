Как там легионеры, уехавшие в аренды зимой? Двоих может вернуть ЦСКА, одного — «Спартак»

Обсуждая уход в дополнительное трансферное окно (с марта по апрель) четырёх десятков легионеров и шансы на их возвращение в Россию, мы как-то подзабыли о тех иностранцах, которые в этом же году покинули наш чемпионат чуть ранее – в январское зимнее трансферное окно. Некоторые из них были не проданы, а отданы в аренду, поэтому также могут вернуться летом. В том числе игроки из ведущих клубов РПЛ – «Спартака» и ЦСКА.

Какие у них ситуация и перспективы на ближайшее будущее? Разбираемся в вопросе.

Эсекьель Понсе, «Спартак»

«Спартак» отдал Понсе в аренду «Эльче» до конца сезона, чтобы заявить нового легионера. Испанский клуб получил право выкупа аргентинца за € 4 млн плюс бонусы. По договору опция о выкупе прав на игрока станет обязательной при определённом проценте матчей, проведённых нападающим за «Эльче». По словам спортивного директора красно-белых Луки Каттани, контракт Эсекьеля со «Спартаком» истекает летом 2023-го (Transfermarkt указывает июнь 2024-го). Как признался в интервью сам Понсе, он хочет остаться в «Эльче». Пока аргентинец сделал не так много, чтобы руководители испанского клуба загорелись идеей сохранить его – забил лишь один гол в семи матчах. Правда, и в основу попал всего дважды.

Эсекьель Понсе (слева) Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Йоррит Хендрикс, «Спартак»

Центральный полузащитник стал лишним вместе с Понсе после того, как «Спартак» подписал Кристофера Мартинса Перейру и Шамара Николсона. Причём Хендрикса отдали в аренду «Фейеноорду» сразу на полтора года с возможностью выкупа. Раньше Йоррит отказывался уезжать из Москвы, а теперь, если верить Voetbalprimeur.nl, вообще не намерен возвращаться в Россию.

Йоррит Хендрикс Фото: Pim Waslander/Getty Images

Впрочем, толку от голландца в «Спартаке» всё равно было мало. За «Фейеноорд» Хендрикс сыграл уже восемь матчей, но в основу попал только однажды. У хавбека один забитый мяч – и это на гол больше, чем было у него в составе красно-белых.

Кристиян Бистрович, ЦСКА

Бистрович уже уезжал из ЦСКА в Турцию (аренда в «Касымпашу» с января по июнь 2021-го), но потом вернулся. Теперь же может окончательно попрощаться с московским клубом, несмотря на действующий до лета 2025-го контракт. «Фатих Карагюмрюк» арендовал хорвата до конца сезона с правом выкупа.

Новая команда Кристияна – турецкий середняк, занимает 10-е место. Бистрович стал игроком основы в «Карагюмрюке»: провёл 14 матчей (с первых минут – 12), забил один гол и сделал две голевые передачи. Указанная в договоре сумма выкупа хавбека неизвестна, а Transfermarkt оценивает его в € 2,1 млн.

Кристиян Бистрович (на переднем плане) Фото: Seskim Photo/Getty Images

Эмиль Бохинен, ЦСКА

Норвежский полузащитник армейцев тоже отправился покорять топ-лигу Европы в качестве арендованного игрока с возможным выкупом. Как минимум до июня Бохинен будет принадлежать «Салернитане», занимающей последнее место в Серии А, а контракт Эмиля с московским клубом завершается летом 2025-го. По данным SalernitanaNews.it, за аренду итальянцы заплатили € 250 тыс, а приобрести права на норвежца могут за € 3,5 млн. Пожалуй, это слишком много для Бохинена – столько не заплатят. В последнем туре Серии А центрхав получил место в основе на матч с «Ромой», а до этого лишь трижды выходил на замену.

Эмиль Бохинен Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Тонни де Вильена, «Краснодар»

Вильена ещё летом пытался уйти из «Краснодара» в клуб из топ-5 европейских чемпионатов, тем не менее трансфер случился только зимой. «Эспаньол» арендовал голландца до конца сезона за € 500 тыс. с правом выкупа за € 2,5 млн. С российским клубом Тонни связан договором до лета 2024-го, однако сразу же после отъезда в Испанию он заявил о желании остаться в «Эспаньоле».

Тонни де Вильена Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Вильена делает для этого всё, что может: забил «Атлетику», отдал голевой пас в матче с «Хетафе». Но последние два матча начинал скамейке. Всего же у голландца, исполняющего роль левого хавбека, 10 игр за «Эспаньол» (семь — в основе) и 1+1 по системе «гол+пас».

Кемаль Адеми, «Химки»

Пару лет назад Адеми стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Швейцарии, перешёл в «Фенербахче». После этого карьера пошла вниз. Хотя в «Химках» центрфорвард обращал на себя внимание габаритами (ростом с Артёма Дзюбу!) и приличной работой с мячом, результативностью он не блистал – лишь 1+2 в 13 матчах за подмосковную команду.

Кемаль уехал в аренду в Германию: его арендовал до конца сезона «Падерборн», занимающий восьмое место во Второй Бундеслиге. Там у центрфорварда пока те же 1+2 за шесть матчей, а в основу он включался только однажды. Контракт Адеми с «Химками» действует до лета 2024-го, и выкуп игрока «Падерборном» кажется маловероятным.