Симеоне заставил Гвардиолу страдать. Но ему это не помогло

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Но сделал это совсем не так, как хотел бы Хосеп Гвардиола.

Диего Симеоне после поражения в первом матче в Манчестере был уничтожен критиками не за результат – за «автобусную» тактику и игру по схеме 5-5-0. Возмутился даже коллега аргентинца, легендарный итальянский тренер Арриго Сакки.

«Это катеначчо из 1960-х, старая идея. Что это вообще за футбол? Он не радует даже в случае победы. Ты выигрываешь, не заслуживая этого, только благодаря хитрости. Мне не нравится. Удивляет, что испанцы, привыкшие к красивому футболу, принимают это. У Симеоне есть моральные ценности. Он лидер, но должен работать лучше и больше верить в себя. Только тот, кто делает это, не становясь самодовольным, может стать лучше. Такой стиль игры утомляет публику, которая хочет красоты и эмоций», – сказал Сакки в интервью для La Gazzetta dello Sport.

В ответном матче в Мадриде Симеоне должен был сыграть против Гвардиолы как-то иначе, чтобы отыграть 0:1.

Гимн Лиги чемпионов был заглушён перед стартом игры жутким свистом болельщиков. Очевидно, что и у «Атлетико», и у «Манчестер Сити» есть свои претензии к УЕФА. Но зачем же освистывать прекрасную музыку?

Сам футбол был повеселее, чем неделю назад в Англии. Симеоне на сей раз использовал схему 5-4-1, при этом Антуан Гризманн эпизодически опускался чуть ли не за линию опорных полузащитников. Заставляли французского форварда так глубоко садиться передвижения соперников. Жоау Канселу теперь закрывал левый фланг, а не правый, но оттого не стал менее нагло лезть вперёд, плюс активно менялись местами игроки группы атаки «Ман Сити». И даже в роли «ложной девятки» могли оказаться Фил Фоден, Илкай Гюндоган или Бернарду Силва.

«Атлетико» хотел встречать англичан выше, в какой-то момент на поле пошла настоящая рубка. Несколько минут первого тайма ушли на перевязку головы Фодена. Однако потом «Ман Сити» всё-таки посадил хозяев в низкую оборону хорошим контролем мяча. Перевес гостей по владению снова впечатлял – 70% на 30%. Единственный форвард «Атлетико» Жоау Феликс почти не встречался с мячом в перспективных ситуациях.

До перерыва «Ман Сити» нанёс восемь ударов против всего лишь одного у «Атлетико». Статистика передач на чужой трети тоже отражала превосходство лидера АПЛ – 91 против 38. Но забавно, что единственное попадание в створ было у хозяев. Впрочем, лучший момент всё равно создали гости, когда команде Симеоне сильно повезло, что Гюндоган из убойной позиции послал мяч в штангу. Забей немец, и шансы «Атлетико» устремились бы к нулю.

После перерыва «Атлетико» включился в игру очень энергично и действовал смелее, чем в предыдущие три тайма против «Ман Сити», а лидеры АПЛ стали играть в более выжидательной манере. В этот момент Гвардиола присел на колено возле поля, и вовсе не для того, чтобы поддержать известное движение, как это сделали перед матчем футболисты английской команды. Пеп в позе мыслителя размышлял над происходящим на газоне, где хозяева своим прессингом провоцировали ошибки гостей.

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Неожиданное решение Гвардиолы – замена Кевина Де Брёйне уже на 65-й минуте. Неделю назад бельгиец после этого времени выдал, пожалуй, свой лучший отрезок в манчестерском матче. Да и сегодня Де Брёйне, кажется, был не так плох: сделал две передачи под удар (больше всех в «Ман Сити»), один раз пробил сам, отдал 88% точных передач. Но тренеру виднее, если дело, конечно, не в травме. На то Пеп и гений.

Фото: David Ramos/Getty Images

Без бельгийца «Ман Сити» не стало лучше. Команда Симеоне продолжала выигрывать борьбу, нейтральные мячи и влезать в штрафную соперника, где, например, падение Анхеля Корреа заставило задуматься о том, что Канселу, возможно, сфолил на пенальти. «Горожане» же просто перестали угрожать воротам Яна Облака, забыв о контратаках.

Невероятно горячая концовка запомнилась прежде всего несколькими стычками игроков, организатором одной из которых стал запасной англичан – экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко. «Атлетико» заставил команду Гвардиолы страдать, создал сумасшедший момент даже после того, как остался вдесятером из-за удаления Фелипе, но всё-таки не спасся. «Ман Сити» прошёл дальше, проиграв второй тайм по ударам – 2:13 (в створ – 1:2). И тянув время на последних минутах. После такого поражения Симеоне никто не обвинит в антифутболе.