«Атлетико» — мерзкая команда. Футбол только выиграл от их вылета

Что в голове у таких футболистов, как Фелипе из «Атлетико»? У человека уже есть жёлтая карточка, и он сзади бьёт по ногам соперника, когда игровой эпизод уже закончен. Это железная жёлтая карточка – вообще без вариантов. Возможно, прямая красная за умышленную грубость во внеигровом эпизоде.

Судья ограничивается второй жёлтой, и начинается шоу. Фелипе долго что-то доказывает арбитру. Хватает его за плечо, что-то кричит в лицо и отказывается уходить. Кажется, защитник верит в свою правоту, как бы удивительно это ни звучало. Вообще, ощущение, что игроки «Атлетико» уверены, будто жёлтые карточки существуют не для них, а для каких-то других футболистов. Хотя в реальности как раз для игроков «Атлетико» больше, чем для кого-либо в мире.

Когда толкаются 10 на 10, то судьям тяжело уследить за всем. Видимо, поэтому Савич остался лишь с одной жёлтой по итогам эпизода. Арбитры обязаны были его удалять, но не стали. Защитник сначала грубо тянул за майку валяющегося Фодена. На повторе видно, что ему реально въехали по ногам, но даже если бы игрок «Сити» симулировал – это всё равно жёлтая за неспортивное поведение. А спустя ровно 40 секунд он схватил за волосы Грилиша и начал тянуть в сторону, пока англичанин не убрал его руку.

Уже после матча игроки «Атлетико» и «Сити» продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении. Судя по съемке с технических камер (не попали в трансляцию), гости ограничились словами, в то время как защитник «Атлетико» Врасалько кидался и, похоже, даже плевался.

Люди, которые следят за испанским чемпионатом, знают, что такое поведение «Атлетико» – это не единичный случай. Это их стиль. Иногда он даже восхищает, но это только в тех случаях, когда футболисты «Атлетико» не переходят границы. А такое случается достаточно часто. Главный тренер решил не пожимать руку тренерам соперников? Ок, пускай, но тогда и уважение к его команде само по себе растворяется.

«Атлетико» мог уйти из ЛЧ достойно, как «Челси». Во втором тайме мадридцы выглядели намного лучше и «Сити» повезло не пропустить. Но теперь все запомнят не это, а хамство игроков «Атлетико». Что ж, это их выбор. Возможно, такие тоже должны быть. Только их абсолютно не жаль.