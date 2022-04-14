У «Зенита» почти не уехали легионеры, но клуб многих потерял. Как они до сих пор лидируют?

Вряд ли кого-то удивляет простая тенденция: клубы, потерявшие меньше всех легионеров зимой – основные претенденты на медали. Из «Зенита» уехал только Ярослав Ракицкий, из «Динамо» – Лука Гагнидзе, игравший в аренде, а ещё Иван Ордец (не уехал, но не играет), из ЦСКА – никого, все на месте. «Сочи» с четвёртого места также сохранил состав. А вот условные «Краснодар», «Локомотив» или даже «Рубин», которые теоретически весной могли бы побороться за топ-5, в разной степени кого-то лишились.

Но есть проблемы и другого толка. Хоть контракт с «Зенитом» расторг только Ярослав Ракицкий, у команды всё равно аномально много потерь из-за травм. Такого количества игроков основы не вылетало ни у одного из лидеров.

Сергей Семак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как Семак решил проблемы?

Проблемы в Питере начались ещё осенью – сначала из-за непонятной травмы перестал выходить в старте Станислав Крицюк. По первоначальным прогнозам его восстановление не должно было затянуться, но в итоге он лечится до сих пор. И, вероятно, не сыграет до конца сезона. Его контракт действует по схеме «1+1» и вскоре клуб решит, стоит ли обсуждать опцию продления. В воротах его сменил Михаил Кержаков, завершивший осеннюю часть, а после рестарта основным неожиданно стал Даниил Одоевский. Два матча в основе – и тоже травма пальца. С февраля он не выходит на поле, в ворота вернулся Кержаков, а на скамейке сидят очень молодые ребята. На бóльшую часть весны «Зенит» остался без второго вратаря, да и Кержаков – не эталон первого. Медштаб клуба надеется на возвращение Одоевского в ближайшее время. Хотя бы на скамейку запасных.

В обороне – просто кошмар. Вспомним базовую схему осени. Караваев справа, Ловрен, Чистяков, Ракицкий — в центре и Дуглас слева. Со второго матча весны у «Зенита» минус три основных защитника. Проблемы Караваева начались ещё на сборах. Он сыграл несколько матчей, отказался от вызова в сборную и планировал набрать форму. Итог неудачный — защитнику потребовалась операция. Теперь его возвращение планируется к следующему сезону. С Ракицким всё понятнее, он, видимо, подпишет контракт с «Шахтёром». А Ловрен не играет из-за повреждения связок голеностопа. Прогнозов по нему также нет.

Получается, весной Семак остался без трёх основных игроков в обороне. Пришлось искать новые решения. Не ставить же в старт Алипа, который пока принёс «Зениту» только новую аудиторию. В итоге сейчас есть базовые вариации – к Чистякову опускаются либо Барриос и Дуглас, либо только Дуглас. И как же тренеру повезло, что эти парни играют просто везде. Иначе проблем было бы избежать. Но при таких условиях «Зенит» теряет этих игроков на других позициях. При этом не становится явно слабее.

Квинтэссенция проблем – вылет из-за странной травмы Вендела. Приличное ослабление полузащиты. Но это практически не отражается на результате. А если так и происходит, то соперники с трудом приближаются к первому месту.

Дмитрий Чистяков и Дуглас дос Сантос Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

А как с травмами у конкурентов?

Ближе всех подобрался ЦСКА, но проблемы не такие, как у «Зенита». Особенно с учётом мощного зимнего усиления. В середине марта выбыл Антон Заболотный, который и без этого, скорее всего, сидел бы на скамейке. Как и Бруно Фукс, отыгравший несколько матчей и пропавший из вида из-за странной инфекции. Самая грустная потеря – защитник Игорь Дивеев, который вылетел в том самом матче с «Уралом». Ещё на конкретные матчи выбывали Марио, Дзагоев, Мухин. Но главное, что Заболотный и Дивеев будут готовы уже к следующей игре. Так что потери точно кратковременны и незначительны.

У «Динамо» всё ещё проще – матч с «Нижним» пропустили Никола Моро и Фабиан Бальбуэна. Но, судя по всему, повреждения несерьёзные, и совсем скоро они будут готовы. На несколько дней вылетал Арсен Захарян, однако это тоже не стало большой проблемой. Долгосрочных травм у динамовцев нет. Но нет и стабильных побед. А они необходимы, чтобы всерьёз потревожить «Зенит».