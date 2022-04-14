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Где игроки из чемпионского состава «Спартака»: Ханни, Ерёменко, Мельгарехо, Комбаров, Луис Адриано, Джано, Боккетти

Самая глобальная чистка в «Спартаке» при Федуне. Где сейчас эти игроки
Павел Прохоров
Самая глобальная чистка в «Спартаке» при Федуне
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Спустя три года ещё не все закончили с футболом, а некоторые и вовсе переживают вторую молодость!

В 2019 году начался самый большой отток игроков из «Спартака» в «эпоху Федуна». В январе команду покинули пять футболистов, а летом на выход проследовали ещё несколько чемпионов 2017 года. Всего за два трансферных окна из «Спартака» ушли 11 игроков, не считая отданных в аренду. На 13 футболистах (позже клуб покинули Джано и Мельгарехо) красно-белые заработали € 30,25 млн. Рассказываем, как сложилась карьера у чемпионов пятилетней давности и что они выиграли.

Зима, сезон-2018/2019

Ивелин Попов, полузащитник, перешёл в «Ростов» на правах свободного агента

Болгарин быстро стал лидером «Ростова» и в сезоне-2019/2020 получил капитанскую повязку. За полтора года Попов сыграл 44 матча за клуб, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. После конфликта с Валерием Карпиным Ивелин был обменян в «Сочи» на Дмитрия Полоза. Почти весь прошлый сезон полузащитник пропустил из-за разрыва связки, поэтому стабильно играть начал только сейчас. В 19 матчах чемпионата России у Попова четыре гола и столько же передач. Если оценивать, кто выиграл с точки зрения обмена, то «Ростов» точно не прогадал – Полоз является лидером и лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

Какие выиграл трофеи: –

Роман Ерёменко, полузащитник, перешёл в «Ростов» на правах свободного агента
В «Ростове» Ерёменко сразу стал игроком старта, однако то и дело вылетал из состава из-за разных повреждений. Впрочем, это не помешало ему провести 19 матчей в чемпионате и отметиться пятью голами и тремя ассистами. Осенью 2020 года полузащитник получил капитанскую повязку, но затем неожиданно покинул клуб из-за семейных обстоятельств. С тех пор Роман не играет и вроде бы ещё ждёт предложений.

Роман Ерёменко

Роман Ерёменко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сейчас Роман вместе со своей семьёй живёт в Хельсинки. Он готов возобновить свою карьеру. Пока ждёт приглашений и предложений. Он свободный агент, никому не принадлежит. Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Всё дело в сложности с семьёй», – рассказал отец футболиста Алексей Ерёменко.

Какие выиграл трофеи: –

Александр Самедов, полузащитник, перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента
Самедов завершил сезон-2018/2019 в «Крыльях Советов» (девять матчей, три результативные передачи). Летом Александр объявил о завершении карьеры, но затем возобновил её в команде «Знамя» из Ногинска за компанию с Романом Павлюченко, Александром Шешуковым и Ренатом Янбаевым.

Какие выиграл трофеи: –

Карьера Александра Самедова в одной инфографике Карьера Александра Самедова в одной инфографике

Марко Петкович, защитник, разорвал контракт
Самый сомнительный трансфер «Спартака» за многие годы. Петкович вообще ничего не показал в 16 матчах за красно-белых. Но самое интересное, как развивалась его карьера после ухода. Серб смог найти команду только через год, но уже через полсезона покинул клуб, сыграв всего семь матчей. Через месяц, в сентябре 2020-го, Петкович подписал контракт с «Бачка Топала». За полтора года Марко сыграл 37 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. В январе Петкович стал игроком «Гонведа», который располагается в нижней части таблицы чемпионата Венгрии.

Какие выиграл трофеи: –

Лето, сезон-2019/2020

Зе Луиш, нападающий, перешёл в «Порту» за € 10,75 млн

Форвард здорово начал сезон-2019/2020: забил шесть мячей в шести матчах чемпионата Португалии. Но затем снизил обороты и угодил в запас. Вдобавок посыпались травмы. Таким образом, экс-спартаковец сыграл семь игр во втором круге, а в начале нового сезона вернулся в Россию. Если в Португалии Зе радовал фанатов хотя бы на старте сезона, то в «Локомотиве» у него не пошло сразу же. За полтора года в Москве форвард провёл 16 игр (1+3 по системе «гол+пас») и 124 дня в лазарете.

Зе Луиш

Зе Луиш

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В итоге пути «Локомотива» и Зе Луиша разошлись, и форвард жёстко проехался по железнодорожникам в интервью «Чемпионату». Сейчас нападающий играет за «Аль-Таавун» в Саудовской Аравии (пять матчей, ноль результативных действий).

Какие выиграл трофеи: чемпионат и Кубок Португалии, Кубок России.

«Клуб всё сделал за моей спиной. Меня бросили». Откровенное интервью с Зе Луишем «Клуб всё сделал за моей спиной. Меня бросили». Откровенное интервью с Зе Луишем

Софьян Ханни, полузащитник, перешёл в «Аль-Гарафу» за € 3,5 млн

«Спартак» смог выручить немного денег за трансфер алжирца в катарский клуб. Красно-белые брали полузащитника за € 8 млн, а продали более чем в два раза дешевле. В Катаре Софьян сыграл 83 матча, забил 30 голов и отметился 26 ассистами. Этот сезон «Аль-Гарафа» завершила на пятом месте, Ханни в команде на первых ролях.

Какие выиграл трофеи: –

Луис Адриано, нападающий, перешёл в «Палмейрас» за € 1 млн

Адриано – собиратель трофеев. Бразилец выигрывал титулы со всеми командами, в которых играл. После «Спартака» форвард отправился на родину, где стал чемпионом штата Сан-Паулу, выиграл Кубок Бразилии и стал двукратным победителем Кубка Либертадорес. За два с половиной года Адриано провёл 104 матча за «Палмейрас», забил 32 гола и сделал 10 результативных передач.

Луис Адриано в «Антальяспоре»

Луис Адриано в «Антальяспоре»

Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images

В феврале бразилец на правах свободного агента пополнил «Антальяспор», где играет с Фёдором Кудряшовым и Фернандо. Турецкий клуб идёт на девятом месте в чемпионате, поэтому в этом сезоне нового трофея у Адриано точно не будет. Впрочем, его контракт действует до лета 2023 года — так что время, чтобы исправить это упущение, ещё будет.

Какие выиграл трофеи: чемпион штата Сан-Паулу, Кубок Бразилии, двукратный победитель Кубка Либертадорес.

Денис Глушаков, полузащитник, перешёл в «Ахмат» на правах свободного агента

Сезон-2019/2020 полузащитник провёл в «Ахмате». За грозненский клуб Глушаков сыграл 27 матчей во всех турнирах и оформил 6+1 по системе «гол+пас». В октябре 2020 года Денис подписал контракт с «Химками», где проводит чуть ли не лучший сезон в карьере. В прошлом году Глушаков забил три гола и сделал ассист в 15 матчах чемпионата, а в этом настрелял восемь мячей и получил вызов в сборную России. Трудовое соглашение 35-летнего полузащитника действует до лета 2024 года.

Какие выиграл трофеи: –

«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков

Дмитрий Комбаров, защитник, перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента

С 2010 года Комбаров защищал красно-белые цвета, а в «Крылья Советов» перешёл перед сезоном-2019/2020. Вместе с командой защитник вылетел в ФНЛ и летом 2021 года стал свободным агентом. За самарцев Комбаров сыграл 55 матчей и отметился голом и двумя передачами. После ухода из «Крыльев Советов» Дмитрий остаётся без клуба.

Какие выиграл трофеи: –

Сальваторе Боккетти, защитник, перешёл в «Верону» на правах свободного агента

Боккетти недолго поиграл после ухода из «Спартака». Итальянец провёл всего пять матчей за «Верону». Почти весь сезон защитник просидел в запасе и четыре раза вылетал из обоймы из-за разрыва икроножной мышцы, травмы бицепса бедра и воспаления колена.

Сальваторе Боккетти

Сальваторе Боккетти

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сезоне-2020/2021 Боккетти выступал за «Пескару», но также под конец розыгрыша попал в лазарет (18 матчей, два гола). Сейчас Сальва уже завершил карьеру и работает помощником тренера в «Вероне».

Какие выиграл трофеи: –

Фернандо, полузащитник, перешёл в «Бейцзин Гоань» за € 15 млн

Бразилец покинул «Спартак» летом 2019 года на правах аренды с обязательным правом выкупа. В Китае Фернандо играл с переменным успехом, а вторую молодость обрёл в Турции. В январе 2022 года полузащитник подписал контракт с «Антальяспором» до лета 2023 года. Экс-спартаковец сыграл уже 12 матчей и порадовал фанатов четырьмя голами и тремя ассистами. Очевидно, на пользу Фернандо пошло воссоединение с Луисом Адриано.

Какие выиграл трофеи: –

Зима, сезон-2019/2020

Джано Ананидзе, полузащитник, перешёл в «Анортосис» на правах свободного агента

После ухода из «Спартака» Джано провёл 15 матчей за два года: 8 — за «Анортосис», 0 — за «Ротор», 1 — за тбилисское «Динамо» и 6 — за «Динамо» из Батуми. За последний клуб Джано выступает на данный момент. Его контракт с грузинским клубом действует до конца года. Что касается результативности, то после ухода из «Спартака» полузащитник сделал один ассист – в последнем матче за батумское «Динамо».

Какие выиграл трофеи: –

Лето, сезон-2020/2021

Лоренсо Мельгарехо, полузащитник, перешёл в «Расинг» на правах свободного агента

За год в «Расинге» Мельгарехо принял участие в 25 матчах. Парагваец играл в среднем 60 минут и отметился семью голами и двумя ассистами. Стоит отметить, что Лоренсо вернулся в атаку. Если в «Спартаке» полузащитник чаще играл слева в защите, то сейчас он действует на позиции вингера.

Кадровое решение, которое может дорого обойтись «Спартаку» летом. Об уходе Мельгарехо Кадровое решение, которое может дорого обойтись «Спартаку» летом. Об уходе Мельгарехо

Именно поэтому, когда летом 2021 года он перешёл в «Либертад», его результативность резко возросла. В 27 матчах у Мельгарехо 12 голов и три передачи. В «Либертаде» Лоренсо воссоединился с Оскаром Кардосо, с которым выступал за «Бенфику».

Какие выиграл трофеи: –

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