Самая глобальная чистка в «Спартаке» при Федуне. Где сейчас эти игроки

Спустя три года ещё не все закончили с футболом, а некоторые и вовсе переживают вторую молодость!

В 2019 году начался самый большой отток игроков из «Спартака» в «эпоху Федуна». В январе команду покинули пять футболистов, а летом на выход проследовали ещё несколько чемпионов 2017 года. Всего за два трансферных окна из «Спартака» ушли 11 игроков, не считая отданных в аренду. На 13 футболистах (позже клуб покинули Джано и Мельгарехо) красно-белые заработали € 30,25 млн. Рассказываем, как сложилась карьера у чемпионов пятилетней давности и что они выиграли.

Зима, сезон-2018/2019

Ивелин Попов, полузащитник, перешёл в «Ростов» на правах свободного агента

Болгарин быстро стал лидером «Ростова» и в сезоне-2019/2020 получил капитанскую повязку. За полтора года Попов сыграл 44 матча за клуб, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. После конфликта с Валерием Карпиным Ивелин был обменян в «Сочи» на Дмитрия Полоза. Почти весь прошлый сезон полузащитник пропустил из-за разрыва связки, поэтому стабильно играть начал только сейчас. В 19 матчах чемпионата России у Попова четыре гола и столько же передач. Если оценивать, кто выиграл с точки зрения обмена, то «Ростов» точно не прогадал – Полоз является лидером и лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.



Какие выиграл трофеи: –



Роман Ерёменко, полузащитник, перешёл в «Ростов» на правах свободного агента



В «Ростове» Ерёменко сразу стал игроком старта, однако то и дело вылетал из состава из-за разных повреждений. Впрочем, это не помешало ему провести 19 матчей в чемпионате и отметиться пятью голами и тремя ассистами. Осенью 2020 года полузащитник получил капитанскую повязку, но затем неожиданно покинул клуб из-за семейных обстоятельств. С тех пор Роман не играет и вроде бы ещё ждёт предложений.

Роман Ерёменко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сейчас Роман вместе со своей семьёй живёт в Хельсинки. Он готов возобновить свою карьеру. Пока ждёт приглашений и предложений. Он свободный агент, никому не принадлежит. Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Всё дело в сложности с семьёй», – рассказал отец футболиста Алексей Ерёменко.



Какие выиграл трофеи: –



Александр Самедов, полузащитник, перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента



Самедов завершил сезон-2018/2019 в «Крыльях Советов» (девять матчей, три результативные передачи). Летом Александр объявил о завершении карьеры, но затем возобновил её в команде «Знамя» из Ногинска за компанию с Романом Павлюченко, Александром Шешуковым и Ренатом Янбаевым.



Какие выиграл трофеи: –

Марко Петкович, защитник, разорвал контракт



Самый сомнительный трансфер «Спартака» за многие годы. Петкович вообще ничего не показал в 16 матчах за красно-белых. Но самое интересное, как развивалась его карьера после ухода. Серб смог найти команду только через год, но уже через полсезона покинул клуб, сыграв всего семь матчей. Через месяц, в сентябре 2020-го, Петкович подписал контракт с «Бачка Топала». За полтора года Марко сыграл 37 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. В январе Петкович стал игроком «Гонведа», который располагается в нижней части таблицы чемпионата Венгрии.



Какие выиграл трофеи: –

Лето, сезон-2019/2020

Зе Луиш, нападающий, перешёл в «Порту» за € 10,75 млн

Форвард здорово начал сезон-2019/2020: забил шесть мячей в шести матчах чемпионата Португалии. Но затем снизил обороты и угодил в запас. Вдобавок посыпались травмы. Таким образом, экс-спартаковец сыграл семь игр во втором круге, а в начале нового сезона вернулся в Россию. Если в Португалии Зе радовал фанатов хотя бы на старте сезона, то в «Локомотиве» у него не пошло сразу же. За полтора года в Москве форвард провёл 16 игр (1+3 по системе «гол+пас») и 124 дня в лазарете.

Зе Луиш Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В итоге пути «Локомотива» и Зе Луиша разошлись, и форвард жёстко проехался по железнодорожникам в интервью «Чемпионату». Сейчас нападающий играет за «Аль-Таавун» в Саудовской Аравии (пять матчей, ноль результативных действий).

Какие выиграл трофеи: чемпионат и Кубок Португалии, Кубок России.

Софьян Ханни, полузащитник, перешёл в «Аль-Гарафу» за € 3,5 млн

«Спартак» смог выручить немного денег за трансфер алжирца в катарский клуб. Красно-белые брали полузащитника за € 8 млн, а продали более чем в два раза дешевле. В Катаре Софьян сыграл 83 матча, забил 30 голов и отметился 26 ассистами. Этот сезон «Аль-Гарафа» завершила на пятом месте, Ханни в команде на первых ролях.

Какие выиграл трофеи: –

Луис Адриано, нападающий, перешёл в «Палмейрас» за € 1 млн

Адриано – собиратель трофеев. Бразилец выигрывал титулы со всеми командами, в которых играл. После «Спартака» форвард отправился на родину, где стал чемпионом штата Сан-Паулу, выиграл Кубок Бразилии и стал двукратным победителем Кубка Либертадорес. За два с половиной года Адриано провёл 104 матча за «Палмейрас», забил 32 гола и сделал 10 результативных передач.

Луис Адриано в «Антальяспоре» Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images

В феврале бразилец на правах свободного агента пополнил «Антальяспор», где играет с Фёдором Кудряшовым и Фернандо. Турецкий клуб идёт на девятом месте в чемпионате, поэтому в этом сезоне нового трофея у Адриано точно не будет. Впрочем, его контракт действует до лета 2023 года — так что время, чтобы исправить это упущение, ещё будет.

Какие выиграл трофеи: чемпион штата Сан-Паулу, Кубок Бразилии, двукратный победитель Кубка Либертадорес.

Денис Глушаков, полузащитник, перешёл в «Ахмат» на правах свободного агента

Сезон-2019/2020 полузащитник провёл в «Ахмате». За грозненский клуб Глушаков сыграл 27 матчей во всех турнирах и оформил 6+1 по системе «гол+пас». В октябре 2020 года Денис подписал контракт с «Химками», где проводит чуть ли не лучший сезон в карьере. В прошлом году Глушаков забил три гола и сделал ассист в 15 матчах чемпионата, а в этом настрелял восемь мячей и получил вызов в сборную России. Трудовое соглашение 35-летнего полузащитника действует до лета 2024 года.

Какие выиграл трофеи: –

Дмитрий Комбаров, защитник, перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента

С 2010 года Комбаров защищал красно-белые цвета, а в «Крылья Советов» перешёл перед сезоном-2019/2020. Вместе с командой защитник вылетел в ФНЛ и летом 2021 года стал свободным агентом. За самарцев Комбаров сыграл 55 матчей и отметился голом и двумя передачами. После ухода из «Крыльев Советов» Дмитрий остаётся без клуба.

Какие выиграл трофеи: –

Сальваторе Боккетти, защитник, перешёл в «Верону» на правах свободного агента

Боккетти недолго поиграл после ухода из «Спартака». Итальянец провёл всего пять матчей за «Верону». Почти весь сезон защитник просидел в запасе и четыре раза вылетал из обоймы из-за разрыва икроножной мышцы, травмы бицепса бедра и воспаления колена.

Сальваторе Боккетти Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сезоне-2020/2021 Боккетти выступал за «Пескару», но также под конец розыгрыша попал в лазарет (18 матчей, два гола). Сейчас Сальва уже завершил карьеру и работает помощником тренера в «Вероне».

Какие выиграл трофеи: –

Фернандо, полузащитник, перешёл в «Бейцзин Гоань» за € 15 млн

Бразилец покинул «Спартак» летом 2019 года на правах аренды с обязательным правом выкупа. В Китае Фернандо играл с переменным успехом, а вторую молодость обрёл в Турции. В январе 2022 года полузащитник подписал контракт с «Антальяспором» до лета 2023 года. Экс-спартаковец сыграл уже 12 матчей и порадовал фанатов четырьмя голами и тремя ассистами. Очевидно, на пользу Фернандо пошло воссоединение с Луисом Адриано.

Какие выиграл трофеи: –

Зима, сезон-2019/2020

Джано Ананидзе, полузащитник, перешёл в «Анортосис» на правах свободного агента

После ухода из «Спартака» Джано провёл 15 матчей за два года: 8 — за «Анортосис», 0 — за «Ротор», 1 — за тбилисское «Динамо» и 6 — за «Динамо» из Батуми. За последний клуб Джано выступает на данный момент. Его контракт с грузинским клубом действует до конца года. Что касается результативности, то после ухода из «Спартака» полузащитник сделал один ассист – в последнем матче за батумское «Динамо».

Какие выиграл трофеи: –

Лето, сезон-2020/2021

Лоренсо Мельгарехо, полузащитник, перешёл в «Расинг» на правах свободного агента

За год в «Расинге» Мельгарехо принял участие в 25 матчах. Парагваец играл в среднем 60 минут и отметился семью голами и двумя ассистами. Стоит отметить, что Лоренсо вернулся в атаку. Если в «Спартаке» полузащитник чаще играл слева в защите, то сейчас он действует на позиции вингера.

Именно поэтому, когда летом 2021 года он перешёл в «Либертад», его результативность резко возросла. В 27 матчах у Мельгарехо 12 голов и три передачи. В «Либертаде» Лоренсо воссоединился с Оскаром Кардосо, с которым выступал за «Бенфику».

Какие выиграл трофеи: –