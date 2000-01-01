НашиЛегионеры. Большой обзор игры футболистов из России в иностранных клубах

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Как футболисты из России показали себя в иностранных клубах в прошлом туре
Как футболисты из России показали себя в иностранных клубах в прошлом туре
Кокорин наконец-то вернулся на поле. А ещё можно порадоваться за Лодыгина! Большой обзор.
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Александр Головин — голевая россиянина принесла «Монако» победу в матче с «Труа»
Александр Головин — голевая россиянина принесла «Монако» победу в матче с «Труа»
Наш полузащитник вышел на поле в основном составе. За отведённые 78 минут успел отдать результативную передачу на Кевина Фолланда, которая принесла «Монако» победу со счётом 2:1.
Эдгар Севикян — получил жёлтую карточку за молодёжку «Леванте»
Эдгар Севикян — получил жёлтую карточку за молодёжку «Леванте»
Российский хавбек вышел на замену в матче с молодёжной командой «Толедо». Он получил от тренерского штаба 24 минуты и успел заработать жёлтую. Соперники в итоге поделили очки – 2:2.
Алексей Миранчук — «Аталанта» проиграла «Сассуоло»
Алексей Миранчук — «Аталанта» проиграла «Сассуоло»
Россиянин вышел на поле в стартовом составе, сыграл один тайм и был заменён в перерыве. Миранчук получил оценку 6,06 от WhoScored (худший в команде), а «Аталанта» опять проиграла – 1:2.
Александр Кокорин — «Фиорентина» победила, нападающий вернулся на поле
Александр Кокорин — «Фиорентина» победила, нападающий вернулся на поле
«Фиорентина» переиграла «Наполи» (3:2), а Кокорин неожиданно получил игровое время в самой концовке матча. За четыре минуты он выиграл одно единоборство, но ударить по воротам не успел.
Магомед-Шапи Сулейманов — помог «Гиресунспору» одолеть «Йени Малатьяспор»
Магомед-Шапи Сулейманов — помог «Гиресунспору» одолеть «Йени Малатьяспор»
Шапи вышел на поле в основном составе и провёл качественный матч. Он помог «Гиресунспору» переиграть соперника со счётом 1:0. Сулейманов сыграл 67 минут.
Иван Злобин — вернулся в заявку «Фамаликана»
Иван Злобин — вернулся в заявку «Фамаликана»
Российский голкипер продолжает ждать своего шанса. Он вновь попал в заявку «Фамаликаны», но просидел весь матч с «Портимоненсе» (0:1) на скамейке запасных.
Фёдор Чалов — продолжает серию без голов
Фёдор Чалов — продолжает серию без голов
После яркого старта в Швейцарии Чалов перестал забивать и попадать в основной состав. В матче с «Санкт-Галленом» он вышел на поле лишь на 16 минут и снова не отметился результативными действиями.
Владислав Лёвин — грустные восемь минут и обратная замена
Владислав Лёвин — грустные восемь минут и обратная замена
«Словацко» удалось одержать победу над «Карвиной», но у Лёвина матч не задался. Он вышел на поле на 78-й минуте, а уже на 86-й был заменён из-за повреждения.
Юрий Лодыгин — продолжает «сухую» серию в Греции
Юрий Лодыгин — продолжает «сухую» серию в Греции
Российский вратарь провёл полный матч с «Панатинаикосом» (0:0) и оформил очередной «сухарь» (уже 13-й за сезон). Правда, соперник нанёс в створ его ворот всего один удар.
Никита Хайкин — пропустил, но победил
Никита Хайкин — пропустил, но победил
Голкипер из России вновь вышел на поле в стартовом составе и отыграл с «Саннефьордом» все 90 минут. «Будё-Глимт» победил со счётом 2:1, а Хайкин отразил два удара.
Евгений Шляков — жёлтая карточка и поражение
Евгений Шляков — жёлтая карточка и поражение
Левый защитник клуба УТА продолжает играть в старте, он вновь провёл на поле полный матч. Но команда проиграла «Рапиду» со счётом 0:2, а сам Шляков запомнился только жёлтой карточкой.
Григорий Морозов — вместе с «Целе» уступил «Коперу»
Григорий Морозов — вместе с «Целе» уступил «Коперу»
Защитник снова вышел в основе, но порадоваться в этот день ему было нечему. «Копер» переиграл «Целе» со счётом 3:1, а Морозов попал в протокол, получив жёлтую карточку. Был заменён на 88-й минуте.
Станислав Черчесов — лучший тренер месяца в Венгрии
Станислав Черчесов — лучший тренер месяца в Венгрии
У Черчесова всё в полном порядке. «Ференцварош» переиграл «Дебрецен» со счётом 3:0, продлив серию без поражений до восьми матчей. А ещё специалист стал тренером месяца в Венгрии.
Александр Жиров — помог «Зандхаузену» переиграть «Динамо» из Дрездена
Александр Жиров — помог «Зандхаузену» переиграть «Динамо» из Дрездена
Российский защитник вышел на матч с «Динамо» в основе и отыграл его полностью. Команда Жирова оказалась сильнее — 2:1. А со скамейки соперника за игрой наблюдал Антон Митрюшкин.
Максим Рудаков — пропустил два, но «Хонка» победила
Максим Рудаков — пропустил два, но «Хонка» победила
«Хонка» встречалась с клубом «Хака» и оказалась сильнее со счётом 3:2. Российский вратарь вышел в основном составе и отыграл все 90 минут. Есть первая победа в чемпионате Финляндии!
Николай Обольский — снова ушёл с поля без гола
Николай Обольский — снова ушёл с поля без гола
Совсем недавно российский нападающий забил в двух матчах подряд. Но «Расинг Феррол» оказался неприступен. Обольский получил жёлтую, а его клуб уступил – 0:2.
Роман Нойштедтер — невероятно удачный дебют за «Вестерло»
Роман Нойштедтер — невероятно удачный дебют за «Вестерло»
Защитник провёл первый матч за «Вестерло». Он вышел в основе и сыграл 90 минут.  Его клуб пропустил два гола, но одержал разгромную победу над «Мускроном» со счётом 6:2.
Магомедхабиб Абдусаламов — поражение от одного из лидеров
Магомедхабиб Абдусаламов — поражение от одного из лидеров
Форвард получил 25 минут в матче с АПОЭЛом, занимающим второе место в чемпионате Кипра. Он не отметился результативными действиями, а «Пафос» проиграл – 1:2.
Станислав Ильюченко – наконец-то прорвало в Корее
Станислав Ильюченко – наконец-то прорвало в Корее
Нападающий никак не мог забить за «Чонбук», но в последнем туре устроил настоящее шоу! Вышел на поле всего на четыре минуты, однако успел забить дважды. Его команда разгромила «Соннам» — 4:0.
Иппей Синодзука — долгожданный гол за клуб «Альбирекс Ниигата»
Иппей Синодзука — долгожданный гол за клуб «Альбирекс Ниигата»
Воспитанник «Спартака» вышел на матч с «Точиги» в стартовом составе. Он провёл на поле 55 минут и забил решающий гол. «Альбирекс Ниигата» оказался сильнее со счётом 2:0.
#НашиЛегионеры. Большой обзор игры футболистов из России в иностранных клубах
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