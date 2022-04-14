«Из-за ситуации в мире в Венгрии провели опрос о моём будущем». Актуальный Черчесов

Станислав Черчесов в следующем сезоне Лиги чемпионов вполне может оказаться единственным представителем России. Такой сценарий не выглядит фантастическим: наши клубы могут не вернуть в еврокубки, а «Аталанта» и «Монако» рискуют не финишировать в четвёрке сильнейших своих чемпионатов. Сейчас «Ференцварош» Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в девять очков за шесть туров до конца, а ещё борется за Кубок страны. Мы поговорили с тренером о последних успехах команды и влиянии трудной ситуации в мире на работу в Европе.

«Мы играем очень солидно, меня это радует»

― Вас признали тренером месяца в Венгрии. Как отреагировали?

― Это мелочь, но приятная. Команда хорошо играет, выполняет требования, набирает очки. Приз дали мне, но заслужила его команда. Последний матч нам удался ― обыграли дома «Дебрецен» 3:0. Это команда, которая на выезде играет лучше, чем у себя. Готовились к непростому матчу, и хорошо, что удалось сразу забить, потом мы доминировали. У соперника был шанс при счёте 1:0, вратарь выручил. Но главное – мы играем очень солидно, меня это радует.

― Вы говорили несколько недель назад, что зрители начинают вас понимать и заполняют стадион уже наполовину. Сейчас ещё больше?

― Да, зритель нас принял, болельщики заполняют арену. Поэтому особенно хотели их порадовать победой в последнем матче. Особенно с учётом того, что до этого упустили три очка в игре с «Академией Пушкаша». Рад, что удалось одержать убедительную победу.



― Девять очков отрыва от второго места успокаивают?

― Нет. Главное — показывать тот футбол, который будет приносить победы, а значит, и очки. Всегда можно выглядеть лучше. Мне хочется более целостной игры. Бывают моменты, когда выпускаем ход матча из своих рук. С «Академией Пушкаша», нашим главным конкурентом, мы вели 2:0, а закончили 2:2.



― Уже поняли, что случилось?

― Где-то счёт нас расслабил, плюс матч был после игр сборной. 12 футболистов уезжали в национальные команды, дисбаланс случился. Мы увидели, что упустили инициативу, я готовил двойную замену. И в момент, когда игроки стояли на бровке, нам два гола и забили за три минуты. После замен стало лучше, но момент неприятный. Главное, что отреагировали хорошо и следующий матч выиграли.

Станислав Черчесов Фото: fradi.hu

«Пока не думали забрать к себе Дзюбу»

― Уже сформулировали для себя главные особенности венгерского футбола?

― Он очень разный. С «Дебреценом» вот играли ― у них тренер испанец, в чемпионате есть сербские специалисты, тренер из Германии. Все исповедуют немного разный футбол. Да, мы 10 игр не проигрываем, но только последняя победа была с крупным счётом (3:0). Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум. В чемпионате хорошие шансы на титул, боремся за Кубок. Мы знали, куда идём и за что будем бороться.



― С какими главными сложностями столкнулись за этот период?

― Главная сложность была в самом начале работы. Мы приехали, а у нас не было 13 основных футболистов: 10 болели коронавирусом, трое уехали на Кубок Африки. Перед первой игрой мы 18 дней подготовки из 24 их не видели, а потом и я заболел. Сбор мы полностью из-за этого не прошли. Это сложно, но это новый момент в тренерской карьере. Самое главное, что мы нашли пути выхода из такой ситуации.

― Каков уровень чемпионата Венгрии по сравнению с РПЛ?

― Здесь есть игроки хорошего уровня. Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее.



― Многие говорят, что летом вам надо забирать к себе Дзюбу. Рассматриваете такой вариант?

― Не знаю, кто такое говорит. Дзюба — топ-футболист, но пока мы об этом не думали. Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями.



― У вас в команде играет Марин, который в своё время считался талантливее Озила.

― Это топовый спортсмен и футболист. Сейчас играет меньше, потому что болел коронавирусом. Отлично тренируется, очень рад, что он у нас в команде, что довелось с ним поработать.

Марко Марин Фото: fradi.hu

― С руководством не обсуждали продление контракта?

― Нет, мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития «Ференцвароша», спокойно работаем. Такие вещи приходят автоматически. Мне как тренеру нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая. Когда закончим первый сбор, наши сборники только закончат выступления за свои страны. Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало.

«Клуб сделал заявление, что не будет заниматься политическими вопросами»

― В Венгрии ощущаете на себе давление из-за сложившейся геополитической ситуации?

― Мы не отвлекаемся на это, делаем свою работу. Я здесь для спорта. «Ференцварош» поддерживает наш тренерский штаб. Клуб уже сделал заявление, что не будет заниматься политическими вопросами. Меня и фанаты поддержали.



― Как это было?

― Из-за всей ситуации в мире в Венгрии проводили опрос о моём будущем. И 93% процента местных болельщиков – за меня: они поддержали мою работу и выступили против всяческих кадровых политических решений. Это очень ценно. В целом ситуация ясна, про неё не хочется много говорить. Мы занимаемся футболом и будем стараться делать всё, чтобы «Ференцварош» добивался успеха.

― Какие чувства испытали, когда прочитали решение об отстранении сборной и клубов?

― Я не могу повлиять на ситуацию. Конечно, это очень неприятный момент, но нужно воспринимать это как данность. Есть люди, которые занимаются юридическими вопросами, они за это ответственные. Футболисты и тренеры должны выходить на поле, а руководители отстаивать права сборной в различных инстанциях. Всё остальное лирика.



― Но вы же читаете все разговоры о расширении РПЛ, лимите и так далее. Вы бы что посоветовали руководителям лиги?

― Я не считаю себя компетентным советчиком в данной ситуации. Чтобы что-то говорить, нужно иметь на руках документы и факты, находиться внутри ситуации. Голословно что-то говорить не в моём репертуаре. Я уверен, что будут приняты нужные решения, которые помогут пройти этот период грамотно.