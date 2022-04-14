10 сезонов «Спартака» и Эмери после расставания. Разбор достижений клуба и тренера

Как минимум в один год красно-белые были гораздо круче. Но у испанца есть трофеи, о которых «Спартаку» остаётся только мечтать.

Унаи Эмери во вторник вышел в полуфинал Лиги чемпионов! Сейчас в это сложно поверить, но 10 лет назад испанский тренер провалился в «Спартаке». Эмери звали как перспективного европейского специалиста, а по итогу он не сошёлся характером с футболистами и остался без работы всего через пять месяцев после назначения. Красно-белые влетели в дерби «Динамо» со счётом 1:5, и после матча Артём Дзюба, проходя через микст-зону, выпалил: «Пусть говорит наш тренеришка».

В последующие годы многое изменилось. «Спартак» не блещет стабильностью, а Эмери попробовал силы в топ-клубах и теперь добился, вероятно, главного успеха в карьере. Вспоминаем, что происходило с красно-белыми и испанцем всё это время.

Сезон-2012/2013

Когда Эмери увольняли, «Спартак» был на седьмом месте в РПЛ и уже вылетел из Кубка России. После отставки испанца на пост главного тренера вернулся Валерий Карпин. Первым делом красно-белые проиграли дома «Зениту» в эпичном матче с удалениями Нико Парехи и Хуана Инсаурральде — 2:4. После этого были поражение от «Селтика» и четвёртое место в группе Лиги чемпионов.



Но в итоге Карпин вывел «Спартак» на четвёртое место в РПЛ и запрыгнул в Лигу Европы. Хотя бы не без еврокубков.

Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А что Эмери? Испанец укатил на родину и в январе 2013-го возглавил «Севилью». Команда на тот момент плелась на 13-м месте в Примере и проваливала сезон. С Унаи «Севилья» чередовала победы с поражениями и в итоге вскарабкалась лишь на девятую строчку. Но помогло несчастье других! «Малага» и «Райо Вальекано» провалили аттестацию УЕФА, поэтому место в Лиге Европы досталось именно команде Эмери. А ещё в том сезоне «Севилья» добралась до полуфинала Кубка Испании, где в двухматчевом противостоянии уступила «Атлетико» всего в один мяч.

Сезон-2013/2014

Удивительно, но «Спартак», получивший путёвку в Лигу Европы гораздо более легитимным способом, чем «Севилья», в итоге ей не воспользовался. Красно-белые умудрились вылететь из квалификации от швейцарского «Санкт-Галлена».



В дальнейшем «Спартак» неплохо шёл по сезону и даже претендовал на борьбу за чемпионство, но весной что-то сломалось. Карпин покинул тренерский пост после ничьей с «Анжи» (2:2), а с Дмитрием Гунько команда провалила финиш и осталась без еврокубков, заняв лишь шестое место в РПЛ. Из Кубка России красно-белые вылетели ещё на стадии 1/8 финала — дальше пошёл «Тосно».

Дмитрий Гунько Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Эмери тем временем оживил «Севилью». Команда заняла в Примере пятое место, которое позволяло сыграть в Лиге Европы. Но эта путёвка не пригодилась. «Севилья», в предыдущем сезоне получившая место в еврокубках по чистой случайности, дошла до финала Лиги Европы и переиграла в серии пенальти неудачливую «Бенфику». Так Эмери спустя полтора года после изгнания из России взял трофей, о котором «Спартаку» до сих пор остаётся только мечтать. Ну а из Кубка Испании «Севилья» сразу же вылетела. Вряд ли это сильно огорчило болельщиков.

Унаи Эмери с трофеем Лиги Европы. 2014 год Фото: Clive Rose/Getty Images

Сезон-2014/2015

В «Спартаке» начались очень странные времена. Команду возглавил Мурат Якин, который сейчас работает в сборной Швейцарии. Красно-белые переехали на новый стадион, цели были самыми высокими, а получилось как всегда. «Спартак» занял лишь шестое место в РПЛ и во второй раз подряд остался без еврокубков. А Якин запомнился лишь доверием к молодым футболистам. В Кубке России команда добралась до 1/8 финала.

Мурат Якин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Эмери начал сезон с достойно проигранного «Барселоне» матча за Суперкубок УЕФА — 4:5 в дополнительное время. Ну а дальше всё по классике. Пятое место в Примере и вторая подряд победа в Лиге Европы. На этот раз в финале был переигран «Днепр», в составе которого блистал Евгений Коноплянка. Кубком Испании снова пренебрегли — там был лишь четвертьфинал.

Унаи Эмери с трофеем Лиги Европы. 2015 год Фото: Michael Steele/Getty Images

Сезон-2015/2016

У «Спартака» снова сменился тренер: Якина убрали, Дмитрия Аленичева назначили. Стало ли лучше? Не особо. Красно-белые в этот раз всё же забрались в еврокубковую зону, с большим трудом заняв пятое место в РПЛ. В Кубке России опять лишь 1/8 финала.

Дмитрий Аленичев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Эмери тем временем провалился в чемпионате — его «Севилья» заняла лишь седьмое место. Зато команда добралась до финала Кубка Испании, где проиграла «Барселоне». Но самое интересное происходило в еврокубках.



После победы в Лиге Европы Эмери угодил в групповой этап Лиги чемпионов. Там была мощнейшая конкуренция с «Манчестер Сити» и «Ювентусом», поэтому Унаи и его «Севилья» с удовольствием заняли третье место и отправились в свой любимый турнир. И снова его выиграли — в третий раз подряд. В финале с опытом испанцев не смог совладать только-только возглавивший «Ливерпуль» Юрген Клопп. Но у немца всё было впереди, а вот Эмери летом сменил место работы. Ушёл красиво, ничего не скажешь.

Унаи Эмери с трофеем Лиги Европы. 2016 год Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сезон-2016/2017

А вот и тот сезон, когда расклад сил перевернулся. «Спартак» начал сезон с позорного вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа и отставки Аленичева. Команду принял Массимо Каррера — сначала временно, потом полноценно. И началось. Красно-белые в отсутствие дополнительных турниров (из Кубка вылетели уже в 1/16 финала) выдали мощнейший рывок в РПЛ и впервые за 16 лет взяли чемпионство. Исторический сезон.

Эмери летом 2016-го пошёл на повышение и возглавил «ПСЖ». Ничем хорошим это не закончилось. Да, Париж взял Кубок Франции, но умудрился отдать чемпионство «Монако» с юным Килианом Мбаппе и уникальным образом вылетел из Лиги чемпионов. 1/8 финала, разгром «Барселоны» дома — 4:0, а в гостях — унижение и счёт 1:6. Над безволием и трусостью команды Эмери издевалась вся Европа. Но второй шанс он всё же получил.

Унаи Эмери на «Камп Ноу» Фото: Michael Regan/Getty Images

Сезон-2017/2018

«Спартак» начал сезон так же, как заканчивал предыдущий — с трофея. В матче за Суперкубок России красно-белые победили «Локомотив». В РПЛ поначалу результаты были чересчур нестабильными, но осенью и весной команда Карреры выдала две победные серии, поэтому все ждали её на втором месте. На финише сезона случился ещё один провал, и «Спартак» закончил третьим. Прямая путёвка в Лигу чемпионов была упущена, впереди были стыки.



В Кубке России «Спартак» дошёл до полуфинала, где проиграл… снова «Тосно»! А в Лиге чемпионов красно-белые заняли третье место в группе, после чего в Лиге Европы сразу же вылетели от «Атлетика» из Бильбао.

Массимо Каррера Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«ПСЖ» летом 2017-го взорвал трансферный рынок. В команду пришли Неймар и Мбаппе, но Эмери от этого легче не стало. Да, Париж вернул себе чемпионский титул и снова взял Кубок Франции, однако в главном турнире — Лиге чемпионов — результат остался прежним. «ПСЖ» в 1/8 финала попал на «Реал» и не справился. По окончании сезона с Эмери попрощались.

Сезон-2018/2019

«Спартак» после двух хороших сезонов погрузился во мрак. Летом красно-белые умудрились вылететь из отбора Лиги чемпионов от ПАОКа, а осенью был уволен Каррера, которого после паузы на перформансы Рауля Рианчо заменил Олег Кононов. Итог — пятое место в РПЛ и выход в квалификацию Лиги Европы.



В Кубках у «Спартака» тоже ничего не получилась. В Лиге Европы команда заняла четвёртое место в группе, а из Кубка России вылетела от «Урала» на стадии 1/4 финала.

Олег Кононов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмери в это время получил ещё один шанс в топ-клубе. Испанца пригласили тренировать лондонский «Арсенал», откуда после 22 лет работы ушёл Арсен Венгер. Зацепиться за Лигу чемпионов Эмери не смог — команда заняла пятое место в АПЛ. Зато Унаи по привычке дошёл до финала Лиги Европы. Правда, в этот раз проиграл — «Челси» оказался гораздо сильнее (4:1). В других турнирах ничего особенного: 1/16 финала Кубка Англии и четвертьфинал Кубка лиги.

Унаи Эмери после поражения в финале Лиги Европы. 2019 год Фото: Alex Grimm/Getty Images

Сезон-2019/2020

Летом «Спартак» провернул очень странную схему: провёл предсезонку в старом составе, а потом резко его обновил. Причём ушли сразу несколько лидеров, среди которых Луис Адриано и Фернандо. Последствия — ожидаемые. Сначала красно-белые вылетели из квалификации Лиги Европы от «Браги», а осенью из-за ужасных результатов сняли Кононова и назначили Доменико Тедеско. Полностью спасти сезон не удалось — лишь седьмое место в в РПЛ. Хотя в Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где уступили «Зениту».

У Эмери тоже всё было плохо. Он завалил начало сезона с «Арсеналом» и был уволен уже в ноябре 2019-го. Следующие восемь месяцев Унаи будет отдыхать и перезагружаться.

Унаи Эмери. 2019 год Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сезон-2020/2021

Тедеско окончательно освоился в «Спартаке». Команда выдала хороший сезон и заняла второе место в РПЛ, получив шанс на возвращение в Лигу чемпионов. Правда, ещё в середине кампании Доменико объявил, что уйдёт летом. В Кубке России красно-белые вылетели в 1/8 финала от «Динамо».

Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Летом 2020-го в карьере Эмери открывается новая глава — «Вильярреал». Унаи явно отдохнул и вернулся полным сил. Да, в чемпионате команде было тяжело, и она заняла седьмое место. Зато «Вильярреал» в том сезоне играл в Лиге Европы. Догадываетесь, что было дальше? Эмери дошёл до финала (по пути отомстил «Арсеналу»), а в финале его команда одолела «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Звание короля Лиги Европы окончательно закрепилось за тренером. В Кубке Испании «Вильярреал» дошёл до четвертьфинала, но какая вообще разница?

Унаи Эмери в «Вильярреале» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сезон-2021/2022. To be continued…

У «Спартака» снова нелёгкие времена. Клуб уже успел сменить тренера — зимой вместо проработавшего полгода Руя Витории назначили Паоло Ваноли. Красно-белые сейчас на девятом месте в РПЛ, а в Кубке России сыграют в четвертьфинале с ЦСКА. Главное веселье получилось в еврокубках: сначала вылет из квалификации Лиги чемпионов, потом сенсационное первое место в группе Лиги Европы, а затем отстранение России и отмена встречи с Тедеско в 1/8 финала.

Ну а Эмери по традиции слаб в чемпионате (пока седьмое место) и тащит в еврокубках. В полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» ждёт «Ливерпуль».

Итоги

За 10 сезонов «Спартак»: взял два трофея (чемпионство и Суперкубок России), шесть раз остался без участия в финальной стадии еврокубков, назначил уже 11-го тренера (с учётом исполнявших обязанности).



Эмери: взял 11 трофеев (четырежды Лигу Европы, а также чемпионат, Кубок Франции, два Кубка лиги и Суперкубка), работает в четвёртом клубе.