Миранчук вышел спасать «Аталанту», но пропал. Тедеско всё ближе к финалу Лиги Европы!

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско вывел «РБ Лейпциг» в полуфинал Лиги Европы. А вот для Алексея Миранчука и его «Аталанты» евросезон завершён. Россиянин не смог спасти свою команду от вылета.

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на ответный матч с «РБ Лейпциг», а начал встречу на скамейке запасных. К сожалению, это привычная история для российского легионера. Хотя на выходных наш атакующий полузащитник вышел в основе бергамасков в игре Серии А с «Сассуоло» (1:2), но свой шанс не использовал.

Тренер Джан Пьеро Гасперини заменил Миранчука уже в перерыве. При этом по статистике Алексей был не так уж и плох. Создал голевой момент для партнёра, сделал две удачные обводки, два подбора мяча, по одному отбору и перехвату. Кроме того, россиянин и сам имел близкий к стопроцентному момент, когда классно сыграл на опережение, открывшись на линии вратарской. Если бы забил, то наверняка остался бы на поле. Миранчуку не повезло – он пробил мимо створа.

Теперь Гасперини сделал ставку на группе атаки на Дувана Сапату, Руслана Малиновского и зимнего новичка Жереми Бога. Эти люди должны были добыть «Аталанте» путёвку в полуфинал в борьбе с командой Тедеско, которая перед визитом в Бергамо продлила свою беспроигрышную серию до 12 матчей (восемь побед, четыре ничьих). Экс-тренер «Спартака» превратил «РБ Лейпциг» в настоящую немецкую машину.

В первом тайме именно Малиновский стал одним из главных действующих лиц на поле, совершив 39 касаний мяча за 45 минут. Но и у украинца, и у других футболистов «Аталанты» были проблемы с последним пасом и завершением. Не сказать чтобы Малиновский играл на таком уровне, который не потянул бы Миранчук. Команда Гасперини, несмотря на игровое преимущество, уступила до перерыва и по ударам (7:8, в створ – 2:4), и по счёту.

«РБ Лейпциг» забил, прорвав фирменный высокий прессинг «Аталанты». Хозяева попытались разобрать игроков гостей один в один, но немцы вышли через правый фланг, воспользовавшись тем, что Конрад Лаймер оказался просто быстрее капитана бергамасков Ремо Фройлера. Вдобавок Ханс Хатебур проиграл на рывке Кристоферу Нкунку, который и открыл счёт.

Результативность француза в этом сезоне поражает. В 43 матчах во всех турнирах Нкунку забил уже 29 мячей и сделал 19 голевых передач. Неудивительно, что вингером (или инсайдом в схеме 3-4-2-1 у Тедеско) интересуются топ-клубы, прежде всего «Манчестер Юнайтед» по инициативе Ральфа Рангника.

Кристофер Нкунку Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В начале второго тайма случился спорный эпизод. После штрафного в исполнении Малиновского мяч коснулся руки Дани Ольмо. Судью Матеу Лаоса позвали смотреть повтор. Однако испанец пожалел испанца и не дал пенальти. По мнению Лаоса, мяч сперва коснулся плеча Ольмо – возможно, так и было, но момент настолько непростой, что его можно трактовать как угодно.

«Аталанта» поддавливала, однако никак не могла забить. И на 70-й минуте Гасперини бросил в бой Миранчука, заменившего Бога. Алексей занял привычную позиции правого инсайда, откуда ему удобно смещаться в центр под передачи или выстрелы с левой.

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Бергамаски завязывали комбинации в полуфлангах и на флангах, забрасывали мяч в штрафную «быков», тем не менее почти не создавали голевых моментов: команда Тедеско защищалась образцово-показательно. Удары в створ во втором тайме – 1:3 (при общем счёте ударов 9:3). А на 86-й минуте «РБ Лейпциг» придумал великолепную контратаку, и голкипер Хуан Муссо сфолил на Нкунку. В ворота «Аталанты» Лаос пенальти поставил – Нкунку оформил дубль.

Миранчук, к сожалению, пропал на футбольном поле. Совершил 20 касаний мяча, но не бил по воротам и ключевых передач не отдавал. Сделал 12 из 15 точных передач, однажды попытался обыграть соперника (неудачно), выиграл одно единоборство из трёх. Допустил восемь потерь мяча. Гасперини, конечно, ждал большего от российского легионера.