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«Барселона» — «Айнтрахт», немецкие болельщики заполонили город перед ответным матчем Лиги Европы, видео, 14 апреля 2022

Домашний матч «Барсы» превратился в гостевой! Немецкие фанаты устроили выезд года. Видео
Михаил Рождественский
Домашний матч «Барсы» превратился в гостевой!
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Мало кто может похвастаться такой поддержкой, как у «Айнтрахта».

Перед ответными четвертьфинальными матчами Лиги Европы много внимания было приковано к противостоянию «Барселоны» и «Айнтрахта». В этом сезоне у турнира есть явный фаворит — команда Хави штампует победы в чемпионате и всё больше напоминает себя прежнюю. Но лучше всех интерес к матчу подогрели болельщики. Причём не хозяев, а гостей.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Костич – 4' (пен)   0:2 Борре – 36'   0:3 Костич – 67'   1:3 Бускетс – 90+1'   2:3 Депай – 90+11' (пен)
Удаления: нет / Н'Дика – 90+10'

Об этом уже можно говорить с полной уверенностью: фанаты «Айнтрахта» организовали выезд сезона. «Барса» выделила парням из Германии 10 тысяч мест на трибуне, но, судя по сообщениям в соцсетях, приехало в полтора раза больше.

Немецкие болельщики действовали организованно: дружно оделись в белые цвета и пошли по улицам Барселоны. Просто посмотрите, какая красота!

К началу матча стало понятно, что болельщики «Айнтрахта» приехали в таком количестве не просто так. На трибуне образовалось огромное белое пятно — и это явно не 10 тысяч человек!

Болельщики «Айнтрахта» на трибунах «Камп Ноу»

Болельщики «Айнтрахта» на трибунах «Камп Ноу»

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Вообще, надо отметить, что фанаты «Айнтрахта» — одни из самых крутых в Германии. Они всегда ведут себя шумно и поддерживают свою команду до последнего. Но сегодня эти ребята настроились на матч жизни и показали особенный уровень.

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