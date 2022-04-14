Домашний матч «Барсы» превратился в гостевой! Немецкие фанаты устроили выезд года. Видео

Мало кто может похвастаться такой поддержкой, как у «Айнтрахта».

Перед ответными четвертьфинальными матчами Лиги Европы много внимания было приковано к противостоянию «Барселоны» и «Айнтрахта». В этом сезоне у турнира есть явный фаворит — команда Хави штампует победы в чемпионате и всё больше напоминает себя прежнюю. Но лучше всех интерес к матчу подогрели болельщики. Причём не хозяев, а гостей.

Об этом уже можно говорить с полной уверенностью: фанаты «Айнтрахта» организовали выезд сезона. «Барса» выделила парням из Германии 10 тысяч мест на трибуне, но, судя по сообщениям в соцсетях, приехало в полтора раза больше.

Немецкие болельщики действовали организованно: дружно оделись в белые цвета и пошли по улицам Барселоны. Просто посмотрите, какая красота!

К началу матча стало понятно, что болельщики «Айнтрахта» приехали в таком количестве не просто так. На трибуне образовалось огромное белое пятно — и это явно не 10 тысяч человек!

Болельщики «Айнтрахта» на трибунах «Камп Ноу» Фото: Eric Alonso/Getty Images

Вообще, надо отметить, что фанаты «Айнтрахта» — одни из самых крутых в Германии. Они всегда ведут себя шумно и поддерживают свою команду до последнего. Но сегодня эти ребята настроились на матч жизни и показали особенный уровень.