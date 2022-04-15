Разгром от Моуринью начался с ошибки Хайкина. Последний россиянин вылетел из еврокубков

«Рома» вышла в полуфинал Лиги конференций, выбив главную сенсацию евросезона – «Будё-Глимт». Команда Жозе Моуринью прервала удивительную беспроигрышную серию норвежцев во всех турнирах (35 матчей, длилась с августа!). А Россия потеряла своего последнего представителя в еврокубках, голкипера Никиту Хайкина.

Ещё полгода назад Моуринью, возможно, и имени такого не слышал – Хьетиль Кнутсен, а в последние месяцы норвежский тренер превратился в одного из самых неудобных соперников для португальца за всю его карьеру. «Рома» не сумела обыграть «Будё-Глимт» ни в двух матчах на групповом этапе Лиги конференций (1:6 в гостях и 2:2 дома), ни в первой встрече плей-офф (1:2 на чужом поле). Тренерский имидж Особенного пострадал в этих сражениях. В том числе и из-за истории с конфликтом помощника Моуринью и Кнутсена. Неделю назад после матча в Будё представители «Ромы» обвинили Хьетиля в нападении на тренера вратарей команды Нуну Сантуша, тогда как норвежцы заявили, что стычку спровоцировал сам ассистент Моуринью, который оскорблял Кнутсена, а в подтрибунном помещении схватил его за шею и прижал к стене.

УЕФА на время разбирательств отстранил обоих участников конфликта, поэтому в Риме главный тренер норвежцев отсутствовал на скамейке. Зато крутую акцию придумали болельщики «Будё-Глимт». Они распечатали две тысячи масок с лицом Кнутсена и полетели с ними в Италию – раздражать Моуринью.

«Рома» вышла на матч настолько заведённой, словно встречалась в дерби с «Лацио». Что-что, а эмоционально заряжать команду Моуринью умеет как мало кто. Римляне агрессивно прессинговали, но «Будё-Глимт» был готов выходить от своей штрафной через короткий и средний пас, задействуя здорово играющего ногами Хайкина. К сожалению, ошибка российского голкипера помогла одному из фаворитов Лиги конференций реализовать первый же момент. После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, а Никита отбил мяч прямо перед собой – на ногу Тэмми Абрахаму.

Хозяев забитый мяч вдохновил на новые атаки, а гостей пропущенный немного подкосил. «Будё-Глимт» не справлялся со скоростями «Ромы». Команда Моуринью растягивала узкую оборону чемпионов Норвегии за счёт латералей Рика Карсдорпа справа и Николы Залевского слева, а форварды Абрахам и Николо Дзаньола разрывали защиту соперника при поддержке Лоренцо Пеллегрини и Генриха Мхитаряна. Римляне создавали момент за моментом. В середине первого тайма Хайкин сначала спас «Будё-Глимт» своим сейвом, а потом пошёл вынимать мяч из сетки. «Роме» принесла второй гол фантастическая комбинация по центру с участием всех игроков группы атаки – несколько передач в касание и, в конце концов, разрезающий пас на третьего, коим оказался Дзаньоло.

Николо Дзаньоло (справа) Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Норвежцы «поплыли» и вскоре пропустили совсем «детский» гол. Гости, подавая угловой у чужих ворот, прозевали контрвыпад. Джилберт Кусман должен был совершить тактический фол на Залевском, а вместо этого дал поляку сделать передачу на Дзаньоло. Николо снова убежал один на один с Хайкиным и перебросил российского вратаря.

Статистика ударов к перерыву говорит обо всём – 14:2 в пользу «Ромы» (в створ – 7:1). «Будё-Глимт» повезло не проиграть эти 45 минут крупнее. Например, норвежцы едва не получили четвёртый гол, когда Хайкин ещё раз неудачно отразил мяч перед собой.

Перерыв, показалось, успокоил и тех, и других. Для «Будё-Глимт» это было хорошо, для «Ромы», скорее, наоборот. Норвежцы завладели преимуществом, но опять же пропустили после первой атаки римлян в тайме. Дзаньоло поразительно легко открылся за спину и убежал от Мариуса Хёйбротена, после чего оформил хет-трик. Тут вряд ли Хайкин мог спасти команду, даже если бы более удачно выбрал позицию.

Этот гол команды Моуринью окончательно убил интригу. Было понятно, что три мяча «Будё-Глимт» уже не отыграет, даже если римляне проведут второй тайм, как неделю назад в Норвегии. Особенный наслаждался реваншем, хотя вряд ли стоит гордиться одной победой в четырёх матчах с соперником, чей бюджет несопоставимо ниже. На трибунах же молчаливо грустили болельщики из Будё. Маски Кнутсена удачу не притянули.

«Рома» – «Будё-Глимт» – 4:0 Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Во втором тайме «Будё-Глимт» смог нанести пять ударов (ноль в створ) против четырёх ударов у «Ромы» (в створ – два). На гол престижа норвежцы не наиграли. Единственной неприятностью для Моуринью стала травма Абрахама, который повредил заднюю поверхность бедра.

Игра Хайкина оставила неоднозначное впечатление. Были и хорошие эпизоды, были и ошибки. Вообще в этом году Никита нестабилен. В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций с АЗ он не лучшим образом сыграл в моментах с двумя голами голландцев. В апреле в первых турах чемпионата Норвегии россиянин пропустил два мяча от «Русенборга» (2:2) после ударов из-за штрафной и допустил результативный промах на выходе в игре с «Сандефьордом» (2:1). Прогресс Хайкина в последние годы впечатляет, в игре ногами он действительно топ, тем не менее пока нельзя утверждать, что наш легионер из «Будё-Глимт» готов конкурировать с Матвеем Сафоновым за место в основе сборной России.