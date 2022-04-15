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«Рома» – «Будё-Глимт» – 4:0, обзор и статистика матча, 14 апреля 2022 года, Лига конференций

Разгром от Моуринью начался с ошибки Хайкина. Последний россиянин вылетел из еврокубков
Анатолий Романов
Последний россиянин вылетел из еврокубков
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Никите пока всё же рано в сборную?

«Рома» вышла в полуфинал Лиги конференций, выбив главную сенсацию евросезона – «Будё-Глимт». Команда Жозе Моуринью прервала удивительную беспроигрышную серию норвежцев во всех турнирах (35 матчей, длилась с августа!). А Россия потеряла своего последнего представителя в еврокубках, голкипера Никиту Хайкина.

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Абрахам – 5'   2:0 Дзаньоло – 23'   3:0 Дзаньоло – 29'   4:0 Дзаньоло – 49'

Ещё полгода назад Моуринью, возможно, и имени такого не слышал – Хьетиль Кнутсен, а в последние месяцы норвежский тренер превратился в одного из самых неудобных соперников для португальца за всю его карьеру. «Рома» не сумела обыграть «Будё-Глимт» ни в двух матчах на групповом этапе Лиги конференций (1:6 в гостях и 2:2 дома), ни в первой встрече плей-офф (1:2 на чужом поле). Тренерский имидж Особенного пострадал в этих сражениях. В том числе и из-за истории с конфликтом помощника Моуринью и Кнутсена. Неделю назад после матча в Будё представители «Ромы» обвинили Хьетиля в нападении на тренера вратарей команды Нуну Сантуша, тогда как норвежцы заявили, что стычку спровоцировал сам ассистент Моуринью, который оскорблял Кнутсена, а в подтрибунном помещении схватил его за шею и прижал к стене.

УЕФА на время разбирательств отстранил обоих участников конфликта, поэтому в Риме главный тренер норвежцев отсутствовал на скамейке. Зато крутую акцию придумали болельщики «Будё-Глимт». Они распечатали две тысячи масок с лицом Кнутсена и полетели с ними в Италию – раздражать Моуринью.

«Рома» вышла на матч настолько заведённой, словно встречалась в дерби с «Лацио». Что-что, а эмоционально заряжать команду Моуринью умеет как мало кто. Римляне агрессивно прессинговали, но «Будё-Глимт» был готов выходить от своей штрафной через короткий и средний пас, задействуя здорово играющего ногами Хайкина. К сожалению, ошибка российского голкипера помогла одному из фаворитов Лиги конференций реализовать первый же момент. После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, а Никита отбил мяч прямо перед собой – на ногу Тэмми Абрахаму.

Хозяев забитый мяч вдохновил на новые атаки, а гостей пропущенный немного подкосил. «Будё-Глимт» не справлялся со скоростями «Ромы». Команда Моуринью растягивала узкую оборону чемпионов Норвегии за счёт латералей Рика Карсдорпа справа и Николы Залевского слева, а форварды Абрахам и Николо Дзаньола разрывали защиту соперника при поддержке Лоренцо Пеллегрини и Генриха Мхитаряна. Римляне создавали момент за моментом. В середине первого тайма Хайкин сначала спас «Будё-Глимт» своим сейвом, а потом пошёл вынимать мяч из сетки. «Роме» принесла второй гол фантастическая комбинация по центру с участием всех игроков группы атаки – несколько передач в касание и, в конце концов, разрезающий пас на третьего, коим оказался Дзаньоло.

Николо Дзаньоло (справа)

Николо Дзаньоло (справа)

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Норвежцы «поплыли» и вскоре пропустили совсем «детский» гол. Гости, подавая угловой у чужих ворот, прозевали контрвыпад. Джилберт Кусман должен был совершить тактический фол на Залевском, а вместо этого дал поляку сделать передачу на Дзаньоло. Николо снова убежал один на один с Хайкиным и перебросил российского вратаря.

Статистика ударов к перерыву говорит обо всём – 14:2 в пользу «Ромы» (в створ – 7:1). «Будё-Глимт» повезло не проиграть эти 45 минут крупнее. Например, норвежцы едва не получили четвёртый гол, когда Хайкин ещё раз неудачно отразил мяч перед собой.

Сейвы российского голкипера остановили Моуринью. Хайкин не проигрывает с августа! Сейвы российского голкипера остановили Моуринью. Хайкин не проигрывает с августа!

Перерыв, показалось, успокоил и тех, и других. Для «Будё-Глимт» это было хорошо, для «Ромы», скорее, наоборот. Норвежцы завладели преимуществом, но опять же пропустили после первой атаки римлян в тайме. Дзаньоло поразительно легко открылся за спину и убежал от Мариуса Хёйбротена, после чего оформил хет-трик. Тут вряд ли Хайкин мог спасти команду, даже если бы более удачно выбрал позицию.

Этот гол команды Моуринью окончательно убил интригу. Было понятно, что три мяча «Будё-Глимт» уже не отыграет, даже если римляне проведут второй тайм, как неделю назад в Норвегии. Особенный наслаждался реваншем, хотя вряд ли стоит гордиться одной победой в четырёх матчах с соперником, чей бюджет несопоставимо ниже. На трибунах же молчаливо грустили болельщики из Будё. Маски Кнутсена удачу не притянули.

«Рома» – «Будё-Глимт» – 4:0

«Рома» – «Будё-Глимт» – 4:0

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Во втором тайме «Будё-Глимт» смог нанести пять ударов (ноль в створ) против четырёх ударов у «Ромы» (в створ – два). На гол престижа норвежцы не наиграли. Единственной неприятностью для Моуринью стала травма Абрахама, который повредил заднюю поверхность бедра.

Игра Хайкина оставила неоднозначное впечатление. Были и хорошие эпизоды, были и ошибки. Вообще в этом году Никита нестабилен. В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций с АЗ он не лучшим образом сыграл в моментах с двумя голами голландцев. В апреле в первых турах чемпионата Норвегии россиянин пропустил два мяча от «Русенборга» (2:2) после ударов из-за штрафной и допустил результативный промах на выходе в игре с «Сандефьордом» (2:1). Прогресс Хайкина в последние годы впечатляет, в игре ногами он действительно топ, тем не менее пока нельзя утверждать, что наш легионер из «Будё-Глимт» готов конкурировать с Матвеем Сафоновым за место в основе сборной России.

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