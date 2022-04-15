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Интервью с нападающим «Локомотива», который забивает в каждом матче чемпионата России по футболу

«Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче
Григорий Телингатер
Вильсон Изидор
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Изидор рассказал, как на его карьеру повлиял Тьерри Анри.

За последний год «Локо» купил много молодых футболистов. Пожалуй, главным попаданием стал 21-летний нападающий из Франции Вильсон Изидор. Первую половину сезона он провёл в «Монако» (лишь 46 минут в чемпионате Франции). Зимой форвард перешёл в чемпионат России и забил в каждом из пяти матчей.

«Чемпионат» встретился с нападающим после его тренировки в «Лужниках». Изидор рассказал о своей статистике, трансфере и фирменном приёме. А ещё — о своём происхождении.

– Мой отец родился на Гаити, но у него французский менталитет, потому что он в раннем возрасте переехал. Моя мать – француженка из региона Бретань. Там я родился и вырос.

– Что-то в вашей семье напоминает о Гаити?
– Музыка. А ещё традиционные гаитянские блюда готовим. Я сам в Гаити никогда не был, но хотел бы однажды побывать.

– Отец настаивает, чтобы съездили?
– Даже не столько отец, сколько дедушка. Правда, сейчас это тяжело сделать. Недавно в Гаити была гражданская война. Въезд в страну осложнён.

«Я знаком с моим биологическим отцом, но именно отчим со мной с девяти месяцев»

– В чемпионате вы забиваете в каждом матче (пять игр – пять голов). Cами от себя такое ожидали?
– Это не было сюрпризом для меня, потому что я знаю свои сильные качества. На протяжении всей карьеры я много забиваю. Тут единственное — чтобы много забивать, нужно постоянно играть. В «Локомотиве» мне доверяют, вот и получается отличаться.

– Уже по сборам понимали, что так будет?
– Во время сборов постоянно думал об этом. В товарищеских матчах вроде хорошо играл, но забивать не получалось. И вот дебютный матч с «Енисеем» в Кубке – у меня было два шанса, но я их упустил. После той игры я долго думал и постарался максимально сконцентрироваться.

– Вы из тех людей, кто копается в себе?
– Да. Прежде чем стать футболистом, я был болельщиком. Влюблён в эту игру и постоянно смотрю её по телевизору. Я пересматриваю все свои матчи. Если запорол момент, то могу 30 раз пересматривать эпизод. Анализирую, что не получилось. А когда забиваю, то до 50 раз пересматриваю гол.

– Зачем?
– Не для того чтобы радоваться за себя, а чтобы придать уверенности. Это подтверждение, что я могу забивать, что я способен.

Вильсон Изидор

Вильсон Изидор

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– С помощью каких-то программ пересматриваете свои игры?
– Много работаю с платформой Wyscout. А ещё после матчей звоню семье и около часа общаюсь с родными. Обсуждаю с отчимом успешные и неудачные моменты – над чем мне нужно поработать.

– Отчим?
– Я знаком с моим биологическим отцом, но именно отчим со мной с девяти месяцев.

– Почему вы анализируете игру с ним? Он играл профессионально?
– Нет, но он влюблён в футбол. Ярый фанат, который переживает за результат. Мне это передалось. Я даже на тренировках сильно расстраиваюсь, если моя команда проиграла в двусторонке. Просто ненавижу поражения.

– За кого болеет отчим?
– За «Марсель», а я с детства был за «Ренн». Хотя стиль игры «Марселя» мне тоже симпатичен. Можно сказать, что это моя вторая команда во Франции.

– За кого болел ваш отчим, если его «Марсель» играл с вашим «Ренном» или «Монако»?
– Если я на поле, то за мою команду. В остальных случаях – за «Марсель».

«Мы с Бека-Бека любим один мультик аниме»

– Ваша сильная сторона – скорость, но гол «Спартаку» вы забили вообще без ускорений, медленно протащив мяч.
– Сейчас объясню, как я забил этот гол. Возьмём Тьерри Анри – это мой кумир. Я миллион раз смотрел видео с его голами. По мере взросления старался подражать ему. И этот гол в его стиле. Я после тренировок до 40 минут тренировал именно этот удар. Он называется крюк. Он у меня уже вошёл в привычку. При входе в штрафную с левого фланга, мяч под правой ногой. Я с закрытыми глазами чувствую позицию. Чувствую внутреннюю часть стопы, которой нужно делать подкрутку, чтобы послать мяч под дальнюю штангу. Там не нужен большой замах.

– Вы тренируете этот удар с вратарями?
– Нет. Устанавливаю манекены так, что остаётся узкий зазор до штанги, куда нужно попасть. Забиваю 7-8 раз из 10.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Матч ТВ».

– Знаю, что некоторые тренеры не любят, когда футболисты занимаются ещё и по своей программе. В том плане, что нагрузки важно дозировать и перебарщивать вредно.
– В «Локомотиве» у меня таких проблем нет – мне позволяют и помогают заниматься дополнительно. А вот во Франции таких тренеров встречал. Тогда я просто возвращался домой, брал свой мяч и шел тренироваться на поле у моего дома.

– Как вам помогают в «Локомотиве» заниматься дополнительно?
– Так или иначе, с нами остаются после тренировок тренеры. Выполняю много упражнений, которые направлены на завершение атаки. Занимался раньше с Ди́митрием [Лоськовым] и Олегом [Пашининым]. Сейчас с нами и Заур [Хапов], и Марвин [Комппер] остаются дополнительно. Мне это придаёт уверенности и помогает забивать. Да и мы с ребятами, другими игроками, тоже советуемся, помогаем друг другу, подсказываем.

– Забавно получилось: вы жаловались на газон в Грозном из-за высокой травы, а в следующем матче получили вообще заснеженное поле.
– Я плохо отыграл первый тайм со «Спартаком». После перерыва поле привели в порядок, и это раскрепостило. Не только меня, но и других футболистов, поэтому мы и выступили лучше во втором тайме. Взяли три очка, а ещё получились отличные фотки со снегом – романтично. Самый снежный матч в моей жизни. На разминке мы пасовались, но мяч практически не катился по полю. Были мысли, что игру отменят, но я их гнал от себя прочь.

– Почему вы отпраздновали гол в стиле японского мультика Dragon Ball Z?
– Очень популярное во Франции аниме. Мы с Бека-Бека любим этот мультик. Ещё до игры договорились так отпраздновать. Это разовая история – потом что-то ещё придумаем.

Празднование Изидора и Бека-Бека

Празднование Изидора и Бека-Бека

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ваш трансфер в «Локо». Как это было?
– Я узнал об интересе ко мне в декабре 2021 года. Всё произошло через моих агентов. Они мне обозначили интерес со стороны «Локомотива». Рассказали про проект, про развитие молодых игроков. Я после такого задумался. У меня была встреча с Демба Ба

– Почему советовались именно с ним? Он же не играл в России.
– Он не работал в «Локомотиве», но входил в команду Рангника. Демба Ба настойчиво рекомендовал принять приглашение. Ещё я советовался с Головиным. Он тоже однозначно сказал, чтобы я ехал в Москву. Затем у меня в Монако состоялась встреча с Томасом Цорном. Общение между нами убедило, что нужно соглашаться.

– Что сказал Цорн?
– Обещал, что буду много играть. Это сыграло решающую роль. Я ведь молодой игрок, для меня крайне важно выходить на поле. Второе, о чём говорили – Москва. Невероятный город! В моей голове что-то щёлкнуло, и я решился. Спустя время могу сказать, что «Локомотив» – действительно большой клуб. И, кстати, одна из трёх российских команд, которые знают во Франции.

– А ещё две?
– «Зенит» и ЦСКА. Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор «Локо». Хотя, помимо встреч, было ещё много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много.

«Головин стал меня называть «Бензема»

– В 2022 году в РПЛ случился отток легионеров. У вас были мысли покинуть Россию?
– Я никогда не думал уехать из «Локомотива». Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить.

– Как вы восприняли отъезд Пабло и Гисдоля?
– Насколько я могу судить, на Пабло сильно давила международная ситуация. Он часто говорил с нами, делился своими опасениями. Он человек семейный, жил в России с родными, в отличие от меня. При этом Пабло пришёл в раздевалку и попрощался с нами. Что касается Гисдоля, то его отъезд был внезапным. Мы приехали на тренировку, и все начали спрашивать: «Где наш главный тренер?». Нам сказали, что Гисдоль покинул клуб без объяснений. С ним даже не удалось попрощаться, хотя его отъезд ничто не предвещало.

– Комппер как-то объяснил позицию Гисдоля?
– Нет, этой темы не касались.

– Каково это, когда уже после сборов меняется тренер? Есть такое, что вы наигрывали одно, а теперь требуется что-то другое?
– Игровые принципы остались те же: гегенпрессинг, игра в атаку, поведение в обороне. Мало что изменилось. Единственное — схема другая.

– К чему было сложнее всего привыкнуть в Москве?
– К холоду, конечно. Хотя сейчас уже более-менее адаптировался.

– VPN на телефон уже установили?
– Да. Необходимо оставаться на связи со своими родными и близкими.

Изидор в «Монако»

Изидор в «Монако»

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

– Вы сказали, что ваш кумир – Анри. Каково это было, когда именно он возглавил вашу команду?
– Испытывал огромное счастье. Каждый день ждал тренировок. Он мне показал такое количество вещей, что я до сих пор их исполняю на поле. Для меня период работы с Анри был как сон.

– Читал, что затем вы ушли из «Монако», потому что вам сказали: «Мы думали, что ты как Мбаппе, а ты – не Мбаппе».
– Да. Было такое. В «Монако» были очень большие ожидания от меня.

– Удивительно, как такое можно было сказать.
– Я не Мбаппе, я – Изидор. Тот, кто я есть. Хотя многие вещи в игре Мбаппе меня вдохновляют. Мне нравится его стиль, и по физике мы похожи.

– Вы хорошо знакомы с Головиным?
– Мы пришли в одно время – летом 2018 года. Языковой барьер, конечно, присутствовал, но в последний сезон мы стали друзьями. Часто делали упражнения вместе. Я иногда после голов кричал «Бензема». Головин так и стал меня называть — «Бензема».

– А его как зовут в команде?
– Голо.

– Можете рассказать нам что-то о Головине, чего мы не знаем?
– Скромный парень и необычайный игрок. Один из лучших на тренировках. Футболисты «Монако» даже создали свои трофеи.

– Что, простите?
– Два небольших кубка на подставке. Самому сильному футболисту на тренировке и самому нулевому. Головин так хорош на занятиях, что часто выигрывает трофей лучшему игроку. Ему очень нравится, что именно он на правах MVP тренировки определяет, кто был самым нулевым.

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