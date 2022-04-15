Не надо иронизировать над Семаком. Доминирование «Зенита» – действительно миф

Кто бы мог подумать, что два слова рядом – «Зенит» и «доминирование» — заставят выплеснуть столько энергии. Вы только прочитайте самые заплюсованные комментарии под новостью с прямой речью Семака, чего там только нет – и «Газпром», и продажные судьи, и чиновники, которые вынуждают соперников пропускать голы. Естественно, никто не вчитался в суть. Выражение «доминирование «Зенита» стало таким же триггером, как новый марафон Елены Блиновской – не важно о чём, но необходимо высказаться.

Однако давайте к сути. Семак спокойно отвечал на вопросы на пресс-конференции перед «Уралом». И тут его пытаются вытащить на риторические рассуждения.

– В девяностых все жаловались, что пусть будет кто угодно чемпионом, но только не «Спартак». Есть ли у вас похожее ощущение, учитывая доминирование «Зенита»? – вопрос от журналиста.

– Я бы не стал говорить о доминировании. Результаты даются очень тяжелым трудом. Все матчи играем в сложной и напряжённой борьбе. Должны делать свою работу, а говорить всегда есть кому.

У Сергея ноль эмоций и адекватный ответ. Видите, как всё просто – Семак, наоборот, считает, что никакого доминирования нет. А ему точно виднее. Так как тренер как никто другой понимает сложность выигранных трофеев. Теперь к фактам. Первый сезон Семака – масштабная перестройка. И только одно очко отрыва от «Краснодара» перед зимней паузой. Дальше – проблемы конкурентов. «Краснодар» и «Локо» очень скверно запустились весной, но даже за семь матчей до конца у Питера было только плюс шесть. Потом более комфортные плюс восемь-девять и спокойный финиш только благодаря тому, что не ошибались сами.

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Следующий сезон – 15-й тур. «Зенит» снова первый, опережает «Ростов» и «Локо» на три очка. Доминирование? Очень условное. Дальше – очень хороший финиш осени (и провалы конкурентов). Перед паузой преимущество в десять очков. Нелучший рестарт и новый шанс для соперников – они им не пользуются. Отрыв чуть сократился, а потом снова начал увеличиваться – и уже на финише большие +15.

Последний сезон особенно показателен – ЦСКА шёл первым после 15-го тура, опережая Питер на одно очко. Их не убивали судьи, команда просто перестала побеждать. И перед паузой было уже четыре очка в обратную пользу. А к 24-му туру – столько же баллов от «Спартака», который сменил ЦСКА в качестве основного преследователя. Но весной никто не мог выдержать темп «Зенита», а стабильность победила – вновь плюс +12 очков на финише.

Вывод простой – по ходу чемпионата у «Зенита» всегда появляются проблемы. И если ими пользоваться, никто точно не выпадет из борьбы. Даже сценарии пока идентичны – команда Семака с трудом играет в конце осени — начале весны, а потом включает турбоскорость. Остальные в этот момент необъяснимо сыпятся и не могут даже приблизиться к лидеру.

И это разве доминирование? Конечно, нет. Это лишь стабильность и устойчивая психология. Доминирование – это когда «Бавария» везёт почти всем +20 очков к последним 15 турам. А случай с «Зенитом» – сложная борьба, когда одна команда просто оказывается лучше. Сейчас мы видим то же самое.

Многим хочется вернуть 2017-й. Впрочем, 2018-й тоже был интересен. Но тогда была та же самая драка за чемпионство. Просто на месте «Зенита» были другие команды.

Так что Семак прав. Никакого доминирования нет. Это миф. Просто соперникам надо чуть лучше играть в футбол.