«Солдат ударил Кантона кулаком по затылку, после били щитами». Страшный выезд «МЮ» в 90-х

В 1993 году «Манчестер Юнайтед» завоевал право выступать в Лиге чемпионов. Команда не играла в этом турнире с сезона-1968/1969, но при этом рассчитывала на хороший результат. В первом круге «МЮ» дважды обыграл венгерский «Гонвед» и прошёл в следующий раунд. Там команду Алекса Фергюсона ждал «Галатасарай», который в то время был серьёзным соперником. Первый матч на «Олд Траффорд» порадовал болельщиков большим количеством забитых мячей. «МЮ» дважды выходил вперёд, гости дважды отыгрывались, а в середине второго тайма «Галатасарай» и вовсе оформил третий гол. Хозяева ушли от поражения благодаря голу Эрика Кантона за 10 минут до финального свистка.

Как только футболисты «Манчестер Юнайтед» приземлились в аэропорту Стамбула, то сразу поняли, какой враждебной будет атмосфера на стадионе. Местные жители встречали приезжих игроков транспарантами «Добро пожаловать в ад!», и для некоторых молодых футболистов «МЮ» это было большим испытанием. Болельщики «Галатасарая» обосновались около отеля, пели и мешали спать представителям английского клуба. В день матча фанаты бросали в автобус с игроками «Манчестер Юнайтед» всё, что попадалось под руку. Бывший футболист «МЮ» Брайан Робсон сказал, что турецкие болельщики кидались даже грязью.

Некоторые поклонники «Галатасарая» пришли на стадион за шесть часов до начала матча. «Когда мы вышли на разминку, стояла фантастическая атмосфера. «Эти люди просто сумасшедшие!» — говорили мы сами себе. Они жгли так много файеров, что некоторые участки поля просто не было видно. Мы осознавали, какие сложности нас ждут до стартового свистка, но во время игры всё это не так пугало, как можно было представить», — вспоминал Робсон.

Сам матч прошёл по идеальному сценарию для турецкого клуба. Футболисты «Галатасарая» разбили игру на множество пауз и добились необходимого результата. Матч завершился нулевой ничьей, и стамбульцы прошли дальше благодаря правилу выездного гола. Швейцарский арбитр Курт Рётлисбергер почти ничего не добавил, несмотря на огромное количество остановок в игре. Вспыльчивый Кантона психанул сразу по окончании встречи, за что увидел перед собой красную карточку. А дальше начался самый настоящий ад.

Кантона в матче с «Галатасараем» Фото: Rui Vieira/Getty Images

Вот как описывает события многолетней давности Робсон: «Эрик был в ярости! Он получил мяч и со всей силы пульнул его куда подальше. По глазам Кантона было понятно, что он задумал что-то глупое. По этой причине я сразу побежал к нему. Именно в этот момент солдат или полицейский схватил Эрика за руку. Они просто направлялись в подтрибунное помещение, а я шёл рядом. Как только мы добрались до верхнего участка лестницы, этот самый солдат или полицейский ударил Эрика кулаком по затылку. После этого сотрудники правопорядка били нас щитами и пытались столкнуть по ступенькам. К тому моменту остальные ребята догнали нас. Наверное, это была самая пугающая атмосфера, в которой мне пришлось играть».

По словам Робсона, он повредил руку после того, как получил удар щитом. Впоследствии врачи наложили на локоть футболиста восемь швов. Кантона с трудом сдержали в раздевалке, хотя он разошёлся по полной программе и рассчитывал на месть. Даже брутальный Рой Кин впоследствии признался, что не был готов к такому развитию событий.

«Галатасарай» же вышел в основной раунд Лиги чемпионов, где попал в одну группу со «Спартаком». Клуб из Стамбула занял последнее место в квартете, а красно-белые расположились на одну строчку выше. Через год «МЮ» и «Галатасарай» оказались в одной группе и снова сыграли по нулям в Стамбуле. На «Олд Траффорд» хозяева раскатали соперника (4:0), но в итоге в следующий раунд не прошли ни те ни другие.