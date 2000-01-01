Красотки, да и только! Топ самых ярких девушек игроков РПЛ
Среди них — модели и спортсменки мирового уровня.
Летиция Перейра (девушка Малкома)
Звезда «Зенита» и его спутница уже более двух лет вместе.
Елена Соболева (супруга Александра Соболева)
Елена и Александр вместе уже пять лет.
Екатерина Григорьева (супруга Антона Шунина)
Екатерина — бывшая модель Victoria's Secret. Сыграли свадьбу с Шуниным в 2018 году, а родителями стали в 2020-м.
Вероника Ерохина (супруга Александра Ерохина)
Вероника и Александр познакомились в Барнауле, когда им было ещё по 16 лет.
Яна Ионова (супруга Алексея Ионова)
Яна и Алексей вместе уже более 10 лет, а с 2013 года состоят в браке.
Ксения Песьякова (супруга Сергея Песьякова)
Ксения и Сергей давно вместе, воспитывают двоих детей — Полину и Артёма.
Екатерина Герун (супруга Игоря Акинфеева)
Игорь и Екатерина знакомы с 2012 года, у них трое детей.
Елена Радионова (девушка Константина Кучаева)
Фигуристка Елена Радионова давно встречается с хавбеком «Рубина», но известно об этих отношениях стало только пару лет назад.
Марина Кондратюк (девушка Матвея Сафонова)
Матвей и Марина вместе недавно — с 2021 года.
Наталья Клонина (супруга Дениса Макарова)
Наталья и Денис познакомились, когда им было по 15 лет, а поженились в 2020 году.
От фигуристки до ангела Victoria's Secret: самые красивые жёны и девушки футболистов РПЛ
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