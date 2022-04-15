«Это неадекватное решение врачей». Расследование смерти Марадоны превратилось в детектив

Диего Марадоны нет с нами уже полтора года, но только сейчас история его смерти близка к развязке. Уход из жизни легенды мирового футбола изначально был окутан тайной: версии разнились от сердечного приступа до острого отёка лёгких. В итоге официально был признан второй сценарий, а заодно мы узнали, что сердце Марадоны было в два раза больше обычного. Но на этом всё не закончилось. Смерть Диего решили расследовать, и этот процесс завершился только сейчас.

Кого признали виновными?

Целых восемь человек! Все они врачи. Большую часть ответственности за смерть Марадоны возложили на двух медиков — семейного врача Диего и нейрохирурга Леопольдо Луке, а также психиатра Агустину Косачев. Под раздачу попали ещё шестеро: психолог Карлос Диас, координаторы Нэнси Форлини и Мариано Перрон, младший медперсонал в лице Рикардо Альмирона и Дайаны Мадрид и терапевт Педро Пабло Ди Спанья.

Перечисленным специалистам выдвинуто обвинение в причинении смерти по неосторожности. Следствие считает вопиющим тот факт, что Марадону лечили на дому, а не в клинике. Вот выжимка из заявления: «Это неадекватное и безрассудное решение медиков». Звучит жёстко.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Подробности обвинений в отношении Луке и Косачев были известны ещё полгода назад. Семейного врача Марадоны уличили в подделке подписи Диего на важных документах (факт подтасовки подтвердила экспертиза), а психиатра — в халатности. Следствие выяснило, что Агустина написала отчёт о состоянии Марадоны в день, когда он её не посещал.

Что грозит врачам?

Тюремные сроки от восьми до 25 лет. И если раньше эти цифры казались чем-то гипотетическим, то теперь всё серьёзнее. Медицинская комиссия два месяца изучала обстоятельства смерти Марадоны. В результате 17 из 22 её членов пришли к выводу, что за 12 часов до рокового момента Диего оставили мучиться. Комиссия считает, что у аргентинца было бы больше шансов на спасение, если бы он находился в клинике.

Кстати, координатор Форлини ещё прошлым летом отрицала свою вину в смерти Марадоны: «У меня никогда не было доступа к истории болезни. Её вели лечащие врачи». Как видим, Нэнси это не помогло.

Дата судебного заседания пока неизвестна, и у защиты есть время, чтобы сформулировать свои аргументы или потребовать прекращения дела. Зато известно место, где, вероятнее всего, состоится суд — Сан-Исидро. Учитывая масштаб трагедии, которой обернулась для Аргентины смерть Марадоны, этим восьми врачам не позавидуешь.