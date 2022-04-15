«Кто-то не понимает самоиронии». Стоит ли обижаться на шутку босса «Спартака» о «Зените»?

Лука Каттани сказал, что не знает о «Зените». В Санкт-Петербурге юмор не оценили.

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани посетил «Коммент.Шоу» и сделал резонансное заявление. Менеджер московского клуба решил отшутиться в ответ на вопрос по поводу «Зенита», идущего за очередным чемпионским титулом. И, кажется, юмор оценили не все.

Что сказал Каттани

Для начала – несколько вводных. Итальянец занял должность в структуре красно-белых лишь в декабре 2021 года. До этого специалист возглавлял скаутский отдел «ПСЖ». После объёмной зимней трансферной кампании результаты команды в РПЛ вряд ли радуют болельщиков: сейчас «Спартак» находится на 9-й строчке в чемпионате России, весной в шести матчах – только две победы, одна ничья и три поражения. А «Зенит» – возглавляет таблицу (в 22 очках от «Спартака»). Но на вопрос о приближающемся чемпионстве команды Каттани подколол команду Семака:. «Зенит» идёт за очередным чемпионством в России? А что это за команда? Я её не знаю».

Лука Каттани Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Реакция на слова директора «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов зеркально ответил итальянцу, заявив, что не знает, кто такой он такой: — А кто такой Каттани? Спортивный директор «Спартака»? А, я думал речь про Коррадо Каттани. Его по фильму убили, нет? Честно, даже не знаю, что за персонаж. Коррадо Каттани — только такого знаю. Спортивного директора «Спартака» Каттани — не знаю. «Спрут-2» фильм назывался, да? Он высказался о «Зените»? Ему можно — он хороший персонаж».

Шутку не оценил и бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой:

— Да ладно? Каттани так сказал? Ну не может такого быть. Он прикалывается, что ли, как он не знает, что за команда «Зенит»? Я всерьёз не могу такое воспринимать. Это неадекватно, ненормально. Даже в шутку можно, но её можно как-то же по-другому выстроить. Неудачная шутка. Можно пошутить, что он не болеет, не смотрит, не следит за «Зенитом», а когда говорит: «Я не знаю…» А кто его знает? Кто он вообще такой?

Бывший футболист сборной России Роман Широков подчеркнул, что ему по барабану высказывания Каттани.

— Если он так сказал, значит, в его понимании подобные фразы уместны. Мне вообще по барабану, что Каттани говорит. Станет ли «Зенит» чемпионом? У него шансы лучше, чем у остальных. «Спартак» точно не станет чемпионом, поэтому Каттани в этом плане может не переживать. Если к фразе, то там, где находится «Спартак», «Зенита» нет, поэтому он и не знает эту команду.

Роман Широков Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

А вот Никита Баженов, который много поиграл за «Спартак», пожалел тех, кто юмора не понял: «Видимо, кто-то не понимает, что это был юмор и самоирония. Все прекрасно знают, а особенно Каттани, что за команда «Зенит». Мне скучно и грустно за тех людей, которые приняли эти слова за чистую монету. Все понимают, что есть такая команда «Зенит», которая на данный момент является флагманом нашего футбола. Слишком все вокруг серьёзные и обидчивые. Давайте как-то попроще всё воспринимать и чувство юмора в себе развивать».

Но главное, что шутку не оценили в Санкт-Петербурге. Вот реакция гендиректора клуба Александра Медведева:

– Сообщите ему, что это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба», — сказал он «СЭ».

Что ещё важного сказал Каттани

«Конечно, не стоит продавать Бакаева. С ним у меня сложились чуть ли не самые тесные отношения, но продление соглашения — отдельная тема. Бакаев — очень важный игрок для «Спартака». Просто нужно правильный момент для обсуждения продления контракта и понять, чего хочет сам игрок».

«По поводу Айртона — из-за решения ФИФА было не так много аргументов, но мы смогли оптимизировать эту ситуацию. Так что сейчас очень сложный момент. Лично я жду, как будут развиваться события».

«Как строить летнюю трансферную кампанию? Это моя большая головная боль. У меня есть разные стратегии, которые я рассматриваю, но нужно подождать, а только потом выбирать подходящую. Сейчас мы можем только ждать».

«Зарема поддерживает клуб во многом. Когда возникают спорные ситуации, проще всего поговорить сначала с ней. Она очень умная женщина, тонко всё чувствует, очень быстро понимает нюансы и видит приоритеты. Именно благодаря Зареме у Умярова теперь длинный контракт со «Спартаком».

«Я пытаюсь не совершать ошибки, но не получается. Знаю, что неидеален. Вы думаете, что привезли сюда идеального итальянца? Нет в мире идеальных итальянцев. Это невозможно!»

UPD 19:30 Зарема Салихова ответила на слова Медведева: «Жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется».





А как вы относитесь к словам Каттани о «Зените»?