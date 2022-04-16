Может ли «Зенит» упустить чемпионство за шесть туров? Раньше он уже так делал!

Чемпионская гонка в РПЛ вышла на финишную прямую. Пока в ней лидирует «Зенит» — команда Сергея Семака провела 24 матча и опережает «Динамо» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе. А насколько реально упустить титул за шесть туров? Ещё как! Причём такое происходило как с «Зенитом», так и с другими клубами. Вспоминаем все четыре случая.

Сезон-2004. «Зенит»

Первым в РПЛ подобным образом отметился как раз «Зенит». Это была команда Властимила Петржелы, а в составе блистали молодые Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Игорь Денисов и Александр Кержаков. «Зенит» был ярким, но нестабильным. Он мог разгромно победить, а потом неожиданно проиграть. Несмотря на это, к 24-му туру команда шла на первом месте, имея за спиной победную серию из четырёх матчей. После этого команда Петржелы проиграла в гостях «Шиннику», но первое место всё ещё было за ней.

Вот как выглядела таблица за шесть туров до конца:

1. «Зенит» — 48 очков

2. ЦСКА — 46

3. «Локомотив» — 45

4. «Крылья Советов» — 43

Александр Кержаков в 2004 году Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» должен был совершить финишный рывок, но посыпался. В оставшихся шести турах команда дважды проиграла (прямому конкуренту ЦСКА и «Москве») и столько же раз сыграла вничью (с «Амкаром» и «Рубином»). Побед было всего две — над «Сатурном» и «Ротором». «Зенит» просел настолько сильно, что не просто упустил титул, а выпал из тройки. Единственное утешение — лучшим бомбардиром стал Кержаков, забивший 18 голов.

Итоговая таблица:

1. «Локомотив» — 61 очко

2. ЦСКА — 60

3. «Крылья Советов» — 56

4. «Зенит» — 56

Вручение «Локомотиву» приза за победу в чемпионате России 2004 года Фото: premierliga.ru

Сезон-2005. «Локомотив»

Удивительно, но аналогичная ситуация случилась уже на следующий год, причём с действующим чемпионом! «Локо» начал сезон с Юрием Сёминым, но после нескольких туров тренер ушёл в сборную России, а рулить в Москве остался Владимир Эштреков. Несмотря на потерю Палыча, железнодорожники долго шли без поражений. Всё изменилось 6 августа. «Локо» приехал в гости к «Рубину», впервые проиграл в чемпионате (1:3), а на последних секундах травму получил Дмитрий Сычёв. Позднее выяснится, что нападающий порвал «кресты» и выбыл до конца сезона.

После потери Сычёва «Локо» окончательно сломался. Благодаря очковому заделу после 24 туров команда ещё была на первом месте, но уже перестала побеждать и вдобавок влетела «Торпедо» со счётом 0:3.

Таблица за шесть туров до конца:

1. «Локомотив» — 48 очков

2. ЦСКА — 46

3. «Зенит» — 44

4. «Спартак» — 42

Фото: Дмитрий Сычёв в 2005 году

На финише сезона «Локо» выиграл лишь однажды — у «Терека». Поражений уже не было, но была серия из четырёх ничьих подряд. Удержать первое место с таким темпом набора очков было просто нереально. В итоге «Локо» свалился на третью строчку.

Итоговая таблица:

1. ЦСКА — 62 очка

2. «Спартак» — 56

3. «Локомотив» — 56

4. «Рубин» — 51

ЦСКА — чемпион России 2005 года Фото: РИА Новости

Сезон-2013/2014. «Локомотив»

Следующего провала на финише в РПЛ пришлось ждать девять лет, но отметился вновь «Локомотив». В том сезоне в России вообще была удивительная уникальная гонка. За титул на протяжении розыгрыша боролись четыре команды, а когда казалось, что претендентов осталось только двое, из-за их спин выскочил третий.

«Локо» в том сезоне тренировал Леонид Кучук. Команда выглядела симпатично и, хоть и любила терять очки (особенно играть нулевую ничью), набирала их относительно стабильно. После 24 туров железнодорожники были на вершине таблицы и нуждались в мощном финише.

Таблица за шесть туров до конца:

1. «Локомотив» — 51 очко

2. «Зенит» — 50

3. ЦСКА — 46

4. «Динамо» — 43

Леонид Кучук Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Вместо рывка «Локо» надорвался и уже в 25-м туре сыграл вничью с «Анжи». На первое место вырвался «Зенит», но самое интересное было впереди. В предпоследнем туре на вершину вырвался ЦСКА и забрал титул. Причём «Локомотив» поучаствовал в судьбе титула непосредственно — сначала отобрал очки у «Зенита», а в последнем матче проиграл армейцам.

Итоговая таблица:

1. ЦСКА — 64 очка

2. «Зенит» — 63

3. «Локомотив» — 59

4. «Динамо» — 52

ЦСКА — чемпион России сезона 2013/2014 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Сезон-2015/2016. «Ростов»

Последний случай произошёл шесть лет назад. «Ростов» тогда выдавал лучший сезон в своей современной истории. Командой рулил Курбан Бердыев, который научил футболистов хладнокровно побеждать с минимальным счётом и по максимуму брать очки. И после 24-го тура всё шло к сенсационному успеху! «Ростов» был на первом месте и опережал действующего чемпиона на одно очко.

Таблица за шесть туров до конца:

1. «Ростов» — 48 очков

2. ЦСКА — 47

3. «Зенит» — 46

4. «Локомотив» — 43

5. «Краснодар» — 43

Курбан Бердыев. 2016 год Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ситуация «Ростова» — вероятно, самая обидная. Потому что это тот случай, когда финиш сезона не был завален. Команда Бердыева допустила роковую ошибку в 26-м туре, проиграв «Мордовии», и пустила вперёд ЦСКА. А вот армейцы терять очки не собирались. Команда Леонида Слуцкого выдала серию из шести побед и вырвала титул. «Ростов» выиграл пять раз, но одного поражения сопернику хватило, чтобы упустить золото.

Итоговая таблица:

1. ЦСКА — 65 очков

2. «Ростов» — 63

3. «Зенит» — 59

4. «Краснодар» — 56

ЦСКА — чемпион России сезона 2015/2016 Фото: pfc-cska.com

А что ждёт «Зенит» в концовке этого сезона?

Напоследок сравним календарь нынешних претендентов на титул.

Вот график «Зенита»:

16 апреля: «Зенит» — «Урал»

25 апреля: «Краснодар» — «Зенит»

30 апреля: «Зенит» — «Локомотив»

7 мая: «Зенит» — «Химки»

15 мая: «Спартак» — «Зенит»

21 мая: «Нижний Новгород» — «Зенит»

А вот календарь «Динамо»:

15 апреля: «Динамо» — «Ахмат»

24 апреля: ЦСКА — «Динамо»

30 апреля: «Динамо» — «Урал»

6 мая: «Крылья Советов» — «Динамо»

14 мая: «Локомотив» — «Динамо»

21 мая: «Динамо» — «Сочи»

«Зенит» и «Динамо» сейчас совсем рядом. Как думаете, случится ли сенсация?