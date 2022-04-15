Смолов обошёл Дзюбу, «Динамо» — догнало «Зенит». И даже Шунин отметился голевым действием!

25-й тур Российской Премьер-Лиги стартовал с матча между «Динамо» и «Ахматом». В преддверии 99-летия клуба, которое будет праздноваться 18 апреля, бело-голубые сделали себе подарок в виде победы над командой из Грозного. Перед началом матча Валентина Яшина (жена Льва Яшина) и Владимир Пильгуй (экс-вратарь «Динамо) поздравили Антона Шунина с вступлением в Клуб Яшина: 3 апреля в игре с «Краснодаром» 35-летний голкипер провёл 100-ю встречу «на ноль».

В последних матчах динамовцам непросто было взламывать оборону соперников. После разгромной победы над «Арсеналом», в ворота которого они отправили четыре мяча, бело-голубые лишь по голу забили «Ростову», «Краснодару» и «Нижнему Новгороду». К счастью для динамовцев, в играх с двумя последними соперниками одного мяча им для победы хватило.

С первых минут динамовцы взяли мяч под свой контроль, а первый момент у чужих ворот организовали на девятой минуте – Денис Макаров разобрался на фланге с Маратом Быстровым, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но Виталий Гудиев всё видел.

«Динамо» — «Ахмат» — 2:0. Счёт открыл Фёдор Смолов Фото: vk.com/fcdm_official

После можно отметить эпизод в середине тайма: Фёдор Смолов здорово ворвался в штрафную, но помощи от партнёров не дождался и не смог перевести мяч на дальнюю штангу забросом. Единственный более-менее опасный момент у «Ахмата» был на 37-й минуте, когда Антон Шунин парировал удар Александра Трошечкина.

Свой главный момент у чужих ворот «Динамо» отыскало во втором тайме: на 59-й минуте Фёдор Смолов получил мяч в штрафной площади и красивым ударом пробил в дальний угол ворот – 1:0. Это был 11-й гол нападающего бело-голубых в чемпионате России. Таким образом, он обошёл в гонке бомбардиров Артёма Дзюбу и догнал Дмитрия Полоза.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Ахмат» практически не атаковал и первый удар в сторону ворот во втором тайме нанёс только на 77-й минуте. К этой минуте счёт мог бы быть 2:0 в пользу бело-голубых, если бы в середине тайма удар Захаряна достиг цели. «Динамо» увеличило разрыв в счёте на 79-й минуте: Константин Тюкавин воспользовался длинной передачей Антона Шунина, прошёл по правому флангу и сильным «выстрелом» забил второй – это шестой мяч форварда в сезоне, а у Шунинина в активе теперь есть результативная передача.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В конце матча Тюкавин получил возможность оформить дубль, но после дриблинга и подачи Даниила Лесового форвард, выскочив перед вратарём в прыжке, пробил мимо створа.

Благодаря победе бело-голубые сравнялись с «Зенитом» по количеству набранных очков (52). Интрига в РПЛ по-прежнему жива! Впрочем, у команды Сергея Семака есть игра в запасе – в этом туре петербуржцы сыграют дома с «Уралом».