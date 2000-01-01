Неожиданные зрители. Животные, посетившие футбольные матчи

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Какие животные выбегали на поле в футбольных матчах
Какие животные выбегали на поле в футбольных матчах
В списке есть даже слон!
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Белка в Кубке английской лиги
Белка в Кубке английской лиги
Вот такой забавный зверёк выбежал на поле перед матчем с участием «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптона». Дело было в 2017 году. Стюардам потребовалось несколько минут, чтобы поймать ловкое животное.
Утка в РПЛ
Утка в РПЛ
Птица прилетела на поле в матче «Динамо» — «Ахмат», который состоялся в апреле 2019 года.
Куница в Швейцарии
Куница в Швейцарии
Выскочила на поле в матче «Тун» — «Цюрих» и остановила игру на какое-то время. Видео — в следующем посте. Потом ещё, кстати, укусила игрока гостей Лориса Бенито за палец.
Курица в АПЛ
Курица в АПЛ
Фанаты «Блэкберна» выпустили домашнее животное во время матча с «Уиганом». Как они пронесли птицу на стадион в мае 2012 года — непонятно.
Слон в Англии
Слон в Англии
1995 год, матч «Уимблдон» — «Ноттингем Форрест». В отличие от многих других животных, появление слона на поле было запланированным.
Опоссум в Бразилии
Опоссум в Бразилии
Зверёк выбежал на поле в игре бразильской Серии В. Обратите внимание на грациозную походку! Видео — дальше.  
Лягушка в США
Лягушка в США
Замечательный кадр с матча США — Гондурас, который прошёл в Майами (2011 год).  
Аист в Беларуси
Аист в Беларуси
Вот такой пернатый гость прилетел на матч «Белшина» — «Нафтан». Приземлился на поле, а потом клювом проверил сетку ворот.
Чёрный кот в АПЛ
Чёрный кот в АПЛ
Февраль 2019 года. Кот остановил на пару минут матч с участием «Эвертона» и «Вулверхэмптона».
Крокодил в США
Крокодил в США
Животное посетило тренировку футбольного клуба «Торонто». К счастью, обошлось без жертв. Видео — в следующем посте.
Собака на московском дерби
Собака на московском дерби
Главный герой матча «Спартак» — ЦСКА. Именно этой собаке судья Захаров показал жёлтую карточку в 2007 году.
Неожиданные зрители. Животные, посетившие футбольные матчи
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