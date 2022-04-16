«Хвича — замена Инсинье? Смешно!» Грузин перейдёт в «Наполи», но за уважение надо бороться

Похоже, Хвича Кварацхелия определился со следующим клубом. За пару месяцев игрок приведёт себя в форму в любимой Грузии, а после его ждут в «Наполи». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник согласовал пятилетний контракт и уже прошёл первую часть медосмотра. Официальный трансфер – летом, когда в Италии разрешат заявлять новичков. Выбор клуба символичен, учитывая странный уход из «Рубина». Президент «Динамо» из Батуми говорил, что все вопросы решили через агента, поэтому официально никаких денег «Рубин» не получал. Так что следующий переход в традиционно мафиозный Неаполь не кажется удивительным. Вряд ли в условной Англии решились бы разбираться со всеми правами на игрока, выплатой агентам и клубам. Хотя интерес тоже был – из «Тоттенхэма» и «Арсенала». В «Наполи» же точно никто не брезгует понятийными договорённостями.

Реакция на трансфер

Интересно, как новость о скором трансфере воспринимается в самой Италии. В принципе, общий посыл выдал бывший сотрудник «Зенита» Оресте Чинквини – сейчас он главный спикер по российскому рынку.



«Он хороший игрок, который показал отличные результаты особенно в своём первом сезоне в «Рубине». Но у меня есть сомнения. Его нужно проверить в нашей лиге. Да, физически он двойник Инсинье – правша, играющий слева. Но надо понимать, уровень Италии очень отличается от России. И здесь ему явно будет тяжело», – сказал он итальянским медиа.

А знаете, какой самый популярный комментарий под актуальными новостями о Кварацхелии в «Наполи»? Не самый позитивный. «Кто-то всерьёз считает, что парень из слабой России с двумя голами в сезоне может заменить Инсинье? Это же просто смешно!» – написал один из пользователей. Его тут же успокоили: «Хвича не будет первой опцией. Лосано или Элмас сыграют слева, а за Хвичей будут следить. Он молод и теоретически способен раскрыться в Италии».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подробности перехода

Портал Seria24.it выдаёт некоторые инсайды: с итальянской стороны посредником перехода Хвичи в «Наполи» стал чемпион мира 2006 года Кристиан Дзаккардо. Он вёл переговоры с представителями грузинского игрока, говорил с самим Кварацхелией и убедил, что лучшее для него будущее – это переход в «Наполи». Плюс – «Динамо» (Батуми) было комфортно общаться с итальянским клубом, что тоже пошло в плюс. И теперь Хвича даже не сомневается в своём выборе и видит себя исключительно на стадионе «Марадона».

Некоторые медиа, исходя из нарезок игры Кварацхелии, уже даже сравнивают его с великим аргентинцем из-за дриблинга, скорости и желания проявить себя. Но ключевое, что ждут от игрока – альтернативы Инсинье. Итальянец уходит свободным агентом летом, его ждут в «Торонто». А за Хвичу, вероятно, платят приличные деньги – по неофициальной информации, речь о € 8 млн. Хотя ещё год назад ценник был в три раза выше. Неизвестно, как и кому поступят эти средства и заработает ли что-то «Рубин». Так или иначе самому Хвиче предстоит лишь доказывать, что такая сумма вкинута не зря. А требовательные итальянские болельщики точно не станут делать из него идола очень быстро.