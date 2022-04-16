ЦСКА и «Зенит» ждут новые встречи с командами из нижней части таблицы.

Уволят ли Слуцкого после матча со «Спартаком»? 25-й тур РПЛ. Онлайн

Привет, друзья! 16 апреля тремя матчами продолжится 25-й тур Российской Премьер-Лиги. Накануне «Динамо» справилось с «Ахматом» и догнало «Зенит», который возглавляет таблицу. Сине-бело-голубые сегодня встретятся на своём поле с «Уралом» и в случае победы снова оторвутся на три очка. Перед этим ЦСКА сыграет на выезде с «Уфой» — в двух предыдущих встречах с командами из нижней части таблицы армейцы взяли всего одно очко. А в заключительном матче субботней программы «Спартак» сыграет с «Рубином». Красно-белые никак не поднимутся выше девятого места, а казанцев от зоны стыков отделяет всего одно очко, и будущее Леонида Слуцкого кажется весьма туманным. Все главные события субботних матчей РПЛ — в нашем онлайне.