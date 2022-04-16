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«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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Прямая трансляция 25-го тура РПЛ: онлайн футбольных матчей «Спартак» — «Рубин», «Зенит» — «Урал», 16 апреля 2022

Уволят ли Слуцкого после матча со «Спартаком»? 25-й тур РПЛ. Онлайн
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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25-й тур РПЛ. Онлайн
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ЦСКА и «Зенит» ждут новые встречи с командами из нижней части таблицы.

Привет, друзья! 16 апреля тремя матчами продолжится 25-й тур Российской Премьер-Лиги. Накануне «Динамо» справилось с «Ахматом» и догнало «Зенит», который возглавляет таблицу. Сине-бело-голубые сегодня встретятся на своём поле с «Уралом» и в случае победы снова оторвутся на три очка. Перед этим ЦСКА сыграет на выезде с «Уфой» — в двух предыдущих встречах с командами из нижней части таблицы армейцы взяли всего одно очко. А в заключительном матче субботней программы «Спартак» сыграет с «Рубином». Красно-белые никак не поднимутся выше девятого места, а казанцев от зоны стыков отделяет всего одно очко, и будущее Леонида Слуцкого кажется весьма туманным. Все главные события субботних матчей РПЛ — в нашем онлайне.

📺 Где смотреть матчи «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал» и «Спартак» — «Рубин»
Live Кирилл Закатченко

📝 Наш автор Дмитрий Зимин разобрал высказывание Сергея Семака на пресс-конференции перед матчем 25-го тура РПЛ.

Не надо иронизировать над Семаком. Доминирование «Зенита» – действительно миф Не надо иронизировать над Семаком. Доминирование «Зенита» – действительно миф
10:16 Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть матчи «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал» и «Спартак» — «Рубин»

14:00. «Уфа» — ЦСКА («Матч Премьер», начало эфира — в 13:55).

16:30. «Зенит» — «Урал» («Матч ТВ», начало эфира — в 16:25).

19:00. «Спартак» — «Рубин» («Матч ТВ», начало эфира — в 18:30).

10:07 Кирилл Закатченко

👇 Если пропустили вчерашний матч «Динамо» — «Ахмат», то вот вам отчёт об игре. Там и видео голов есть, кстати.

Смолов обошёл Дзюбу, «Динамо» — догнало «Зенит». И даже Шунин отметился голевым действием! Смолов обошёл Дзюбу, «Динамо» — догнало «Зенит». И даже Шунин отметился голевым действием!
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