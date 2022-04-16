Дзюба выпал из состава, но вернулся и забил! «Динамо» опять не дождалось осечки «Зенита»

«Зенит» победил дома «Урал» и вернул себе преимущество в три очка над «Динамо».

Главная деталь, касающаяся состава «Зенита» – выпадание из основы Артёма Дзюбы. После восьми подряд матчей в РПЛ без голов центрфорвард, чей контракт, напомним, до сих пор официально не продлён, присел на скамейку и уступил своё место Ивану Сергееву. Ещё обращал на себя внимание тот факт, что впервые в чемпионате в «старте» петербургской команды вышел Нуралы Алип – до этого казахстанский защитник играл с первых минут только в Кубке России.

«Зенит» начал игру настолько мощно, что, казалось, основные игроки «Урала» (включая экс-зенитовца Олега Шатова) позавидуют сегодня запасным. Вспомнилось, как екатеринбуржцы проигрывали на «Газпром Арене» в предыдущих сезонах со счётом 1:5 и 1:7. Хотя в первом круге этого чемпионата «шмели» покусали чемпионов, по крайней мере, выгнали со своей половины поля и заработали нулевую ничью. Теперь же команда Сергея Семака на первых минутах создавала момент за моментом и забила быстрый гол. Защитник молодёжной сборной России Илья Кузьмичёв, видимо, готовился к верховому единоборству с Сергеевым, поэтому въехал оппоненту локтем в лицо. Железобетонный 11-метровый. Клаудиньо не впервые в этом сезоне не реализовал пенальти, но отскок дал бразильцу второй шанс – Клаудиньо и добил в сетку отлетевший от Ильи Помазуна мяч.

У «Зенита» был очень атакующий состав. Семак в нынешнем сезоне на какой-то период отказался от 4-4-2, так как при этой схеме команда недостаточно надёжно защищалась, но против уральских 5-4-1 тренерский штаб сине-бело-голубых вернулся к классике. Впрочем, с парой нападающих Юри Алберто – Сергеев проще обороняться с первой линии. Оба здорово играют без мяча. Любопытно, что сменили привычные позиции два универсала: Далер Кузяев закрывал правый фланг защиты, а Дуглас Сантос действовал в опорной зоне.

Но после гола «Зенита» и паузы в середине тайма, вызванной травмой Дмитрия Чистякова (защитник разбил нос в единоборстве), сине-бело-голубая буря прошла. «Урал» улучшил контроль мяча, почти выровнял ситуацию на поле. Команда Игоря Шалимова стала подходить к штрафной хозяев, и вот в эти относительно спокойные минуты гостям не повезло пропустить второй гол. Вильмар Барриос забрал подбор, а Юри Алберто помог удачный отскок. Да и Кузьмичёв опять ошибся – позиционно.

К перерыву лидер выигрывал по ударам 10:2 (в створ – 5:0). В споре лучшей и худшей атак РПЛ всё шло, как и прогнозировалось. Возможно, по пути в раздевалку Шалимову послышались шаги Александра Тарханова, который, как сообщал «Чемпионат», может вернуться в «Урал».

В Екатеринбурге в осеннем матче «Зенит» остался вдесятером вскоре после перерыва. И надо же было такому случиться, что история едва не повторилась в Санкт-Петербурге! Кузяев, сыграв в подкате, попал в ногу сопернику. Когда Виталий Мешков отправился смотреть повтор, казалось, что он точно удалит зенитовца, но по какой-то причине судья ограничился жёлтой карточкой. Семак тут же от греха подальше поменял и Кузяева, и другого крайнего защитника, висевшего на карточке – Данила Кругового.

Ещё более странное решение Мешков принял на исходе часа матча. Сергеев опять мог заработать редкий пенальти, когда пытался добить мяч в сетку после попадания Малкома в штангу и получил по голове от Андрея Егорычева (только уже ногой, а не рукой). Вроде бы не менее очевидный фол, чем в эпизоде с нарушением Кузьмичёва, однако у судей оказалось иное мнение. Не исключено, что Сергеев, по версии Мешкова, сам низко опустил голову, но как же ещё форвард мог добить отскочивший мяч? «Зениту» был очень нужен этот пенальти, поскольку игра во втором тайме не клеилась.

После серии замен «Зенит» перестроился на три центральных защитника, одному из которых, Чистякову, ещё пару раз заехали по разбитому носу. Фраза «победа далась ценой крови» в случае Дмитрия не метафора, он почувствовал это на себе. Но, молодец, остался на поле до финального свистка – с бойцовскими качествами у игрока сборной России полный порядок. И с новой, более осторожной схемой «Зенит» забил третий гол. Защитники «Урала» прозевали включение в атаку Дугласа Сантоса, а свежий Дзюба прервал сухую серию, решив эпизод двумя касаниями.

При 3:0 зенитовцы потеряли концентрацию, стали проигрывать подборы и борьбу, а «Урал» забил потрясающе красивый гол. Его автором стал Юрий Железнов. Обыграв Дугласа Сантоса, хавбек пробил под перекладину.

При доле везения команда Шалимова забила бы и второй. Статистика ударов после перерыва – 8:7 (в створ – 2:2). В эти 45 минут «Зенит» не убедил.