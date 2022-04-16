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Манчестер Сити» — «Ливерпуль», полуфинал Кубка Англии, 16 апреля 2022 года, удивительная ошибка вратаря Зака Стеффена

Лютый косяк голкипера «Сити»! Зачем американец водился против «Ливерпуля» перед воротами?
Григорий Телингатер
Лютый косяк голкипера «Сити»! Фото
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Ошибка, которая слишком дорого обошлась. Команда Гвардиолы устроилась на 0:3 уже к перерыву!

В полуфинале Кубка Англии встретились «Ливерпуль» и «Сити». Это второй матч между командами за неделю. В чемпионате они сыграли основными составами со счётом 2:2. Теперь же «Сити» выпустил несколько игроков, которые редко проходят в стартовый состав: Стеффен, Аке, Зинченко и Фернандиньо.

Кубок Англии. 1/2 финала
16 апреля 2022, суббота. 17:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Конате – 10'   0:2 Мане – 17'   0:3 Мане – 45'   1:3 Грилиш – 47'   2:3 Б. Силва – 90+1'

Именно вратарь Стеффен стал главным антигероем матча. На 17-й минуте, когда его команда уже проигрывала в один мяч, американский голкипер решил показать дриблинг в своей вратарской. Хотя даже какой-то обводкой это назвать сложно. Просто лютый косяк! Такое ощущение, что он просто потерял концентрацию или недооценил скорость прессингующего Мане.

Нападающий «Ливерпуля» забил один из самых лёгких голов в своей карьере. Получилось, будто вратарь отдал голевую передачу сопернику.

Забавно, что в прошлые выходные в матче между этими же клубами случился похожий эпизод. Только тогда основной вратарь «Сити» Эдерсон сыграл хоть и рискованно, но мяч сохранил.

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В итоге уже к перерыву «Сити» (который вышел на матч без четырёх игроков основного состава) устроился на 0:3 – на 45-й минуте гол забил Садио Мане.

Второй полуфинальный матч Кубка Англии состоится завтра – «Челси» – «Кристал Пэлас». Эта встреча также пройдёт на «Уэмбли».

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