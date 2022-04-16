Чуть не упустили победу в матче с аутсайдером. Зато Криштиану вернул 2008-й.

Роналду взбесил всего один слух? Выдал хет-трик с голом со штрафного, но «МЮ» устроил цирк

Криштиану проснулся! Месяц мы не видели голов от Роналду, но сегодня он разразился хет-триком. В гости к «Манчестер Юнайтед», который пытается цепляться за зону Лиги чемпионов, приехал абсолютный аутсайдер АПЛ — «Норвич». Казалось, что будет лёгкая победа, но нет.

А начиналось всё просто замечательно. Роналду забил уже на 7-й минуте. Юный Энтони Эланга обокрал защитника, а Криштиану от души вонзил в пустые. На 32-й минуте прилетел дубль, и это уже классический Роналду: угловой, прыжок в стратосферу, гол.

А дальше начался цирк от «МЮ». Команда Роналду пропустила гол «в раздевалку». И ладно бы просто пропустила, но где были защитники? Если бы не гол, Киран Дауэлл наверняка заскучал бы в таком одиночестве.

Что должен был сделать «МЮ» во втором тайме? Наверное, прибить обнаглевшего аутсайдера. Что он сделал в реальности? Пропустил второй! Теэму Пукки напомнил, что умеет забивать не только в Чемпионшипе.



Ну а «МЮ» от позора спас, конечно же, Криштиану. Причём в этом случае ему даже не понадобились партнёры. Штрафной примерно в 20 метрах правее от центра. И безумная пушка под штангу во вратарский угол. Где-то на трибунах полились слёзы ностальгии, ведь это что-то из 2008-го!

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Несколько фактов об этом голе Роналду:

Криштиану забил со штрафного впервые с июля 2020-го. Тогда он ещё играл за «Ювентус»;

у Роналду 99 голов в АПЛ. Ждём юбилей;

сегодняшний хет-трик — 50-й в карьере Криштиану. Монстр!

Ну а «МЮ» в итоге сохранил победный счёт и теперь занимает пятое место в таблице АПЛ. Непростая борьба за Лигу чемпионов продолжается.

Почему Роналду такой зверь?

Есть одна теория. И её можно было бы назвать безумной, если бы речь шла не про Роналду. Не секрет, что негативные новости — отличная мотивация для Криштиану. Кажется, в этот раз сработал именно такой механизм.

Все авторитетные источники пишут об одном: главным тренером «МЮ» летом станет Эрик тен Хаг, который сейчас рулит «Аяксом». И, судя по последним новостям, Роналду в планы голландца не входит. Это похоже на правду, потому что тренер построил себе имя на работе с молодыми игроками, а Криштиану — суперзвёздный дед, который не будет молча одобрять спорные решения.

Теперь интересно, на сколько хватит запала Роналду. Выгнать из клуба футболиста, который регулярно забивает, будет нелегко. Но для этого Криштиану нужно выдержать бомбардирский график в оставшихся матчах сезона. А в идеале — затащить нестабильный «МЮ» в Лигу чемпионов.