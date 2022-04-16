«Спартак» способен только задавить. Но этого мало для победы даже над «Рубином»

«Спартак» снова потерял очки в РПЛ. Теперь красно-белых остановил ослабший после отъезда почти всех легионеров «Рубин».

Эксперимент Паоло Ваноли с игрой в два «столба» с «Арсеналом» оказался успешным, поэтому в сегодняшнем матче «Спартак» опять вышел с парой нападающих Александр Соболев – Шамар Николсон. Но без сюрпризов в составе красно-белых на игру с «Рубином» не обошлось. Неожиданно на скамейке запасных оказался Кристофер Мартинс Перейра, которого поменял восстановившийся от повреждения Наиль Умяров.

Впрочем, Умяров не сыграл сегодня и полчаса. Центрхав получил новое повреждение – задней поверхности бедра – и уступил место на поле Данилу Пруцеву. Но пока «Спартак» оставался вдесятером, «Рубин» забил. Интересно, что в этой длительной атаке команды Леонида Слуцкого поучаствовали все экс-спартаковцы в составе казанцев – Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий и Александр Зуев. Как раз после удара Зуева удачно подставил голову Владислав Игнатьев, который, как зафиксировал VAR, счастливо избежал офсайда.

При счёте 0:0 «Спартак» владел мячом (более 60%) и территорией, вот только красно-белым не хватало скорости в атаке. Её, как и в матче с «Арсеналом», давал разве что Даниил Хлусевич. В позиционном наступлении тройка Соболев – Николсон – Михаил Игнатов сковывала квартет защитников «Рубина», а новичок из «Арсенала» справа и Виктор Мозес слева имели благодаря этому относительную свободу. Хлусевич эпизодически разрывал фланг Ильи Самошникова, который в последнее время играет не на уровне кандидата в сборную России, однако у Даниила по-прежнему есть проблемы с передачами под удар или самостоятельным завершением.

«Рубин» спокойно и слаженно оборонялся, не напоминая по игре аутсайдера РПЛ. Более того, именно команда Слуцкого до первого гола создала самый опасный момент, когда Виталий Лисакович одним ударом попал в две штанги. В какой-нибудь другой игре Лисакович заработал бы сто баллов из ста за уникальную точность, но в футболе это жуткий фейл.

В результате к перерыву «Спартак» уступал и по счёту, и по ударам – 5:7 (в створ – 1:2). Хуже того, вслед за Умяровым повреждение получил Мозес. Связка Соболев – Николсон сработала разве что однажды, а ямаец завершил эти 45 минут с катастрофической статистикой точности передач (всего 37%).

Шамар Николсон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Во втором тайме на одном фланге оказались братья Бакаевы: Зелимхан против Солтмурада – вот это противостояние! «Спартак» из-за замены Мозеса перестроился на схему 4-4-2. При этом Георгий Джикия вспомнил свои амкаровские времена, так как Ваноли отправил его закрывать левый фланг. Капитан был очень заведён и пытался завести партнёров, например, после одной из передач Пруцева поперёк поля Джикия грозно крикнул новичку «вперёд!» и добавил мотивирующее слово из трёх букв.

«Спартак» принялся бомбардировать штрафную «Рубина» навесами, чтобы центрфорварды наконец-то встречались с мячом в опасных позициях. Пара таких атак завершилась тем, что хозяева требовали назначить пенальти в ворота гостей. Но повторы показали: игры рукой защитника казанцев не было, а вот «дайвинг» от Зелимхана Бакаева (судья Павел Кукуян дал ему жёлтую за симуляцию) был.

Гол назревал, поскольку команда Ваноли давила очень мощно. Даже высокие центрбеки «Рубина» Монтассар Тальби и Егор Тесленко не могли снимать все мячи. И в конце концов красно-белые забили после углового. Леон Мусаев, казалось, выигрывал позицию у Соболева, тем не менее спартаковец лучше прочитал эпизод и быстрее среагировал на отбитый Юрием Дюпиным мяч. Вообще, учитывая габариты игроков, спартаковцы должны были эффективнее действовать на стандартах при подачах.

Сделав 1:1, спартаковцы ненадолго взяли паузу, словно желая продышаться и поразмышлять над тем, как играть дальше. Потом массированное наступление красно-белых продолжилось. Зелимхан Бакаев с Хлусевичем просто замучили Самошникова на его левом фланге. Энергии, физической силы «Спартаку» Ваноли не занимать. Но и только. А вот переиграть подуставший «Рубин» за счёт комбинаций, нестандартных индивидуальных действий не получалось.

Во втором тайме красно-белые пробили по воротам Дюпина 14 раз (в створ – шесть), а у «Рубина» было лишь пять ударов (в створ – два). Но победить команду Слуцкого, проигравшую восемь из девяти последних матчей, «Спартак» так и не сумел. В Москве казанцы точно наиграли на то, чтобы прервать свою кошмарную серию.