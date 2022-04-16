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«Спартак» — «Рубин» — 1:1, видео, голы, обзор матча, 16 апреля 2022 года, РПЛ

«Спартак» способен только задавить. Но этого мало для победы даже над «Рубином»
Анатолий Романов
«Спартак» – «Рубин» – 1:1, видео, голы, обзор
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Слуцкий прервал в Москве серию поражений.

«Спартак» снова потерял очки в РПЛ. Теперь красно-белых остановил ослабший после отъезда почти всех легионеров «Рубин».

Эксперимент Паоло Ваноли с игрой в два «столба» с «Арсеналом» оказался успешным, поэтому в сегодняшнем матче «Спартак» опять вышел с парой нападающих Александр Соболев – Шамар Николсон. Но без сюрпризов в составе красно-белых на игру с «Рубином» не обошлось. Неожиданно на скамейке запасных оказался Кристофер Мартинс Перейра, которого поменял восстановившийся от повреждения Наиль Умяров.

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Впрочем, Умяров не сыграл сегодня и полчаса. Центрхав получил новое повреждение – задней поверхности бедра – и уступил место на поле Данилу Пруцеву. Но пока «Спартак» оставался вдесятером, «Рубин» забил. Интересно, что в этой длительной атаке команды Леонида Слуцкого поучаствовали все экс-спартаковцы в составе казанцев – Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий и Александр Зуев. Как раз после удара Зуева удачно подставил голову Владислав Игнатьев, который, как зафиксировал VAR, счастливо избежал офсайда.

При счёте 0:0 «Спартак» владел мячом (более 60%) и территорией, вот только красно-белым не хватало скорости в атаке. Её, как и в матче с «Арсеналом», давал разве что Даниил Хлусевич. В позиционном наступлении тройка Соболев – Николсон – Михаил Игнатов сковывала квартет защитников «Рубина», а новичок из «Арсенала» справа и Виктор Мозес слева имели благодаря этому относительную свободу. Хлусевич эпизодически разрывал фланг Ильи Самошникова, который в последнее время играет не на уровне кандидата в сборную России, однако у Даниила по-прежнему есть проблемы с передачами под удар или самостоятельным завершением.

«Рубин» спокойно и слаженно оборонялся, не напоминая по игре аутсайдера РПЛ. Более того, именно команда Слуцкого до первого гола создала самый опасный момент, когда Виталий Лисакович одним ударом попал в две штанги. В какой-нибудь другой игре Лисакович заработал бы сто баллов из ста за уникальную точность, но в футболе это жуткий фейл.

В результате к перерыву «Спартак» уступал и по счёту, и по ударам – 5:7 (в створ – 1:2). Хуже того, вслед за Умяровым повреждение получил Мозес. Связка Соболев – Николсон сработала разве что однажды, а ямаец завершил эти 45 минут с катастрофической статистикой точности передач (всего 37%).

Шамар Николсон

Шамар Николсон

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Во втором тайме на одном фланге оказались братья Бакаевы: Зелимхан против Солтмурада – вот это противостояние! «Спартак» из-за замены Мозеса перестроился на схему 4-4-2. При этом Георгий Джикия вспомнил свои амкаровские времена, так как Ваноли отправил его закрывать левый фланг. Капитан был очень заведён и пытался завести партнёров, например, после одной из передач Пруцева поперёк поля Джикия грозно крикнул новичку «вперёд!» и добавил мотивирующее слово из трёх букв.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
16 апреля 2022, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
0:1 В. Игнатьев – 30'   1:1 Соболев – 69'

«Спартак» принялся бомбардировать штрафную «Рубина» навесами, чтобы центрфорварды наконец-то встречались с мячом в опасных позициях. Пара таких атак завершилась тем, что хозяева требовали назначить пенальти в ворота гостей. Но повторы показали: игры рукой защитника казанцев не было, а вот «дайвинг» от Зелимхана Бакаева (судья Павел Кукуян дал ему жёлтую за симуляцию) был.

Турнирная таблица РПЛ

Гол назревал, поскольку команда Ваноли давила очень мощно. Даже высокие центрбеки «Рубина» Монтассар Тальби и Егор Тесленко не могли снимать все мячи. И в конце концов красно-белые забили после углового. Леон Мусаев, казалось, выигрывал позицию у Соболева, тем не менее спартаковец лучше прочитал эпизод и быстрее среагировал на отбитый Юрием Дюпиным мяч. Вообще, учитывая габариты игроков, спартаковцы должны были эффективнее действовать на стандартах при подачах.

Сделав 1:1, спартаковцы ненадолго взяли паузу, словно желая продышаться и поразмышлять над тем, как играть дальше. Потом массированное наступление красно-белых продолжилось. Зелимхан Бакаев с Хлусевичем просто замучили Самошникова на его левом фланге. Энергии, физической силы «Спартаку» Ваноли не занимать. Но и только. А вот переиграть подуставший «Рубин» за счёт комбинаций, нестандартных индивидуальных действий не получалось.

Во втором тайме красно-белые пробили по воротам Дюпина 14 раз (в створ – шесть), а у «Рубина» было лишь пять ударов (в створ – два). Но победить команду Слуцкого, проигравшую восемь из девяти последних матчей, «Спартак» так и не сумел. В Москве казанцы точно наиграли на то, чтобы прервать свою кошмарную серию.

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