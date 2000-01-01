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Шоу «Боруссии» и Холанда
Шоу «Боруссии» и Холанда
У Эрлинга дубль в матче с «Вольфсбургом». Дортмундцы забили 5 голов за 14 минут, а первый мяч — на счету игрока 2004 года рождения.
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Дебютный матч = дебютный гол
Дебютный матч = дебютный гол
На 24-й минуте счёт в матче открыл Том Роте. Для 17-летнего футболиста это первая игра во взрослом футболе. Защитник перепрыгнул всю оборону и из пределов вратарской нанёс точный удар головой в правый угол ворот.
Второй мяч Акселя Витселя в сезоне
Второй мяч Акселя Витселя в сезоне
Через две минуты «Боруссия» увеличила разрыв в счёте — Эрлинг Холанд сделал второй ассист за два тура, а экс-полузащитник «Зенита» отметился забитым мячом. Третий гол «Боруссия» соорудила на 28-й минуте — Марко Ройс выполнил передачу на Мануэля Аканджи, а тот отправил мяч в ворота.
Холанд приблизился к Патрику Шику в гонке бомбардиров
Холанд приблизился к Патрику Шику в гонке бомбардиров
На старте второго тайма норвежец оформил дубль и теперь с 18 голами приблизился к форварду «Байера» Патрику Шику (20 мячей). Лидер — Роберт Левандовски (32). «Вольфсбург» забил гол престижа в конце матча — мяч на счету Ридле Баку.
Первый гол Холанда с января
Первый гол Холанда с января
За 10 минут до перерыва «Боруссия» дважды наказала гостей: сначала точный удар нанёс Эмре Джан, а затем Холанд забил первый гол с января. Норвежец пропустил февраль из-за травмы, а после возвращения не мог забить за «шмелей» пять матчей.
5 голов за 14 минут! Шоу «Боруссии» и Холанда
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